New Year 2026: PM મોદી, રાષ્ટ્રપતિ મુર્મૂએ પાઠવી નવા વર્ષની શુભેચ્છા, સમાજની શાંતિ-સમૃદ્ધિ માટે કરી પ્રાર્થના

રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ કહ્યું કે, 2026નું વર્ષ બધા માટે શાંતિ, ખુશી અને સમૃદ્ધિ લાવે અને મજબૂત અને તેજસ્વી ભારત બનાવવાના આપણા સંકલ્પને ફરીથી જીવંત બનાવે.

નવા વર્ષ 2026 પર પ્રખ્યાત કલાકાર માનસ સાહૂ દ્વારા સેન્ડ આર્ટ
નવા વર્ષ 2026 પર પ્રખ્યાત કલાકાર માનસ સાહૂ દ્વારા સેન્ડ આર્ટ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 1, 2026 at 12:31 PM IST

નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને અન્ય વરિષ્ઠ નેતાઓએ ગુરુવારે રાષ્ટ્રને નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ પાઠવી, સમાજમાં શાંતિ અને સમૃદ્ધિની કામના કરી.

રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ તેને નવી ઉર્જા, સકારાત્મક પરિવર્તન અને રાષ્ટ્ર નિર્માણ પ્રત્યે સામૂહિક જવાબદારીનો સમય ગણાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે, નવું વર્ષ નવી શરૂઆતનું પ્રતીક છે અને ચિંતન અને નવા સંકલ્પો નક્કી કરવાની તક આપે છે. તેમણે નાગરિકોને રાષ્ટ્રીય વિકાસ, સામાજિક સંવાદિતા અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણ પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતાને મજબૂત બનાવવા વિનંતી કરી.

X પર કરેલી પોસ્ટમાં રાષ્ટ્રપતિએ દ્રૌપદી મુર્મુએ લખ્યું છે, "નવા વર્ષના આનંદદાયક પ્રસંગે, હું દેશ અને વિદેશમાં રહેતા તમામ ભારતીયોને મારી હાર્દિક શુભેચ્છાઓ અને શુભકામનાઓ પાઠવું છું. નવું વર્ષ નવી ઉર્જા અને સકારાત્મક પરિવર્તનનું પ્રતીક છે. તે આત્મનિરીક્ષણ અને નવા સંકલ્પો માટે પણ એક તક છે. આ નવા વર્ષમાં, ચાલો આપણે રાષ્ટ્રીય વિકાસ, સામાજિક સંવાદિતા અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણ પ્રત્યેની આપણી પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત બનાવીએ. 2026નું વર્ષ તમારા બધા માટે શાંતિ, ખુશી અને સમૃદ્ધિ લાવે અને મજબૂત અને તેજસ્વી ભારત બનાવવાના આપણા સંકલ્પને ફરીથી જીવંત બનાવે."

નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ પાઠવતા, પીએમ મોદીએ કહ્યું, "દરેકને 2026નું વર્ષ અદ્ભુત રહે! આવનારું વર્ષ તમારા પ્રયત્નોમાં સફળતા અને તમારા બધા કાર્યોમાં પરિપૂર્ણતા સાથે સારું સ્વાસ્થ્ય અને સમૃદ્ધિ લાવે. આપણા સમાજમાં શાંતિ અને ખુશી માટે પ્રાર્થના.

લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ પણ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની શુભેચ્છાઓ પાઠવી. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "તમને બધાને નવા વર્ષની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. નવું વર્ષ તમારા જીવનમાં ઘણી બધી ખુશીઓ, સારું સ્વાસ્થ્ય અને સફળતા લાવે."

કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ શુભેચ્છા પાઠવી, લોકોને તેમના મૂળભૂત અધિકારો માટે લડવા અને બંધારણીય મૂલ્યોનું રક્ષણ કરવા હાકલ કરી. તેમણે લખ્યું, "ચાલો આપણે આ વર્ષને કમજોર લોકોના અધિકારોની રક્ષા કરવા માટે એક જન આંદોલન બનાવીએ - કામ કરવાનો અધિકાર, મતદાનનો અધિકાર અને ગૌરવ સાથે જીવવાનો અધિકાર. સાથે મળીને, આપણે આપણા બંધારણ અને લોકશાહી મૂલ્યોનું રક્ષણ કરીએ, નાગરિકોને સશક્ત બનાવીએ અને સમાજમાં સુમેળ મજબૂત કરીએ."

તેમણે ઉમેર્યું કે, "આપણા યુવાનો માટે રોજગાર, મહિલાઓ માટે સલામતી, ખેડૂતો માટે સમૃદ્ધિ, હાંસિયામાં રહેલા લોકો માટે ગૌરવ અને બધા માટે જીવનની સારી ગુણવત્તા, આ આપણો સહિયારો સંકલ્પ હોવો જોઈએ. આવનારું વર્ષ તમારા દરેક માટે ખુશી, સમૃદ્ધિ અને પ્રગતિ લાવે."

