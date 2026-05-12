રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ 15 નર્સિંગ વ્યાવસાયિકોને ફ્લોરેન્સ નાઇટિંગેલ એવોર્ડ્સ એનાયત કર્યા

દરેક એવોર્ડમાં પ્રમાણપત્ર, ₹1,00,000 નું રોકડ ઇનામ અને એક મેડલનો સમાવેશ થાય છે, આરોગ્ય યોદ્ધાઓ દ્વારા આપવામાં આવેલી અમૂલ્ય સેવા માટે રાષ્ટ્રની કૃતજ્ઞતાનું પ્રતીક છે.

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ મંગળવારે રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં એક વ્યાવસાયિકને ફ્લોરેન્સ નાઇટિંગેલ એવોર્ડ એનાયત કરશે. (PIB)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 12, 2026 at 3:36 PM IST

નવી દિલ્હી: આંતરરાષ્ટ્રીય નર્સ દિવસ નિમિત્તે ભારતના શ્રેષ્ઠ નર્સિંગ વ્યાવસાયિકોનું સન્માન કરતા, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ સોમવારે રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે 15 નર્સિંગ કર્મચારીઓને 'નેશનલ ફ્લોરેન્સ નાઇટિંગેલ એવોર્ડ્સ 2026' એનાયત કર્યા. આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રી જે.પી. નડ્ડા પણ હાજર હતા.

આરોગ્ય મંત્રાલય દ્વારા સ્થાપિત, આ એવોર્ડ નર્સિંગ વ્યવસાયના મુખ્ય લક્ષણો એવા સમર્પણ, કરુણા અને ખંતને ઓળખે છે.

પુરસ્કાર વિજેતાઓમાં લેહના સબ-ઇન્સ્પેક્ટર કુલવિંદર પારહી, મહારાષ્ટ્રના ઉજ્જવલા મહાદેવ સોયમ, મિઝોરમના લાલેન્થાંગી હનામાતે, સિક્કિમના મધુ માલા ગુરુંગ, ઉત્તરાખંડના પૂજા પરમાર રાણા, પશ્ચિમ બંગાળના ગીતા કર્માકર, ચંદીગઢના પૂનમ વર્મા, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના દીપા બીજુ, દિલ્હીના શ્રવણ કુમાર ઢાકા, ગોવાના રક્ષા રૂપો પર્વતકર, કર્ણાટકના કવિતા જગન્નાથ, મંજુમોલ વી.એસ. કેરળથી, લક્ષદ્વીપથી આયેશા બિબુ કે., તમિલનાડુથી ડૉ. આર. ભારતીય સેનામાંથી શંકર ષણમુગમ અને મેજર જનરલ લિસામ્મા પી.વી.

આ પુરસ્કાર કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓમાં કામ કરતી રજિસ્ટર્ડ નર્સો, મિડવાઇફ્સ, સહાયક નર્સ મિડવાઇફ્સ અને મહિલા આરોગ્ય મુલાકાતીઓને આપવામાં આવે છે.

દરેક પુરસ્કારમાં મેરિટ પ્રમાણપત્ર, ₹100,000 નું રોકડ પુરસ્કાર અને એક ચંદ્રક હોય છે, જે આ આરોગ્ય યોદ્ધાઓ દ્વારા આપવામાં આવતી અમૂલ્ય સેવા માટે રાષ્ટ્રની કૃતજ્ઞતાનું પ્રતીક છે.

વિશ્વભરમાં હોસ્પિટલો, ક્લિનિક્સ, કટોકટી વિભાગો અને સમુદાય આરોગ્યસંભાળ પ્રણાલીઓમાં નર્સો ભજવે છે તે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાને માન્યતા આપવા માટે દર વર્ષે આંતરરાષ્ટ્રીય નર્સ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે.

તે ફ્લોરેન્સ નાઇટિંગેલની જન્મજયંતિનું સ્મરણ કરે છે, જેમના યોગદાનથી વિશ્વભરમાં આધુનિક નર્સિંગ પ્રથાઓનો પાયો નાખ્યો હતો. આ વર્ષની થીમ - આપણી નર્સો. આપણું ભવિષ્ય. સશક્ત નર્સો જીવન બચાવે છે - આરોગ્યસંભાળ પરિણામોને સુધારવા માટે સલામત કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ, સારી તકો અને મજબૂત સંસ્થાકીય સમર્થન પ્રદાન કરીને નર્સોને ટેકો આપવાના મહત્વ પર ભાર મૂકે છે.

આ અભિયાનનો સંદેશ એ છે કે જ્યારે નર્સોને વાજબી પગાર, જરૂરી સ્ટાફ સપોર્ટ, નેતૃત્વની તકો અને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ અને તાલીમ મળે છે ત્યારે આરોગ્યસંભાળ સેવાઓમાં સુધારો થાય છે.

સંપાદકની પસંદ

