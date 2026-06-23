બે પદ્મ વિભૂષણ, સાત પદ્મ ભૂષણ અને 56 પદ્મશ્રી પુરસ્કારો એનાયત કરશે રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ
અગાઉ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ 26 મેના રોજ 66 પદ્મ પુરસ્કારો એનાયત કર્યા હતા, જાણો આજના સમારોહની ખાસ વાતો.
Published : June 23, 2026 at 11:16 AM IST
નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ આજે મંગળવારે રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે પદ્મ પુરસ્કાર 2026 એનાયત કરશે. આ દ્વિતીય સિવિલ અલંકરણ સમારોહમાં રાષ્ટ્રપતિ કુલ 65 પદ્મ પુરસ્કારો એનાયત કરશે, જેમાં 2 પદ્મ વિભૂષણ, 7 પદ્મ ભૂષણ અને 56 પદ્મ શ્રી પુરસ્કારોનો સમાવેશ થાય છે. આ અગાઉ 26 મેના રોજ પ્રથમ અલંકરણ સમારોહ યોજાયો હતો, જેમાં રાષ્ટ્રપતિએ 66 પદ્મ એવોર્ડ આપ્યા હતા.
પદ્મ શ્રી એવોર્ડી અને નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સોવા-રિગ્પાના ડાયરેક્ટર ડૉ. પદ્મા ગુરમેતે હિમાલયની પ્રાચીન તબીબી પરંપરાને બચાવવા અને તેના પ્રચાર માટે પુરસ્કાર મળવા પર ખુશી વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું કે, “બહુ જ સારું લાગી રહ્યું છે. આ વર્ષે, મને હિમાલયની તબીબી પરંપરાને સાચવવા અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પદ્મ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવી છે. લદ્દાખ જેવા છેક દૂર-સુદૂરના વિસ્તારમાંથી આવતા મારા જેવી વ્યક્તિને આવી ઓળખ મળવી એ ફક્ત મારા માટે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર સોવા-રિગ્પા સમુદાય માટે એક મોટી ઉપલબ્ધિ છે.”
અન્ય પદ્મ શ્રી સન્માન મેળવનાર, કર્ણાટક લિંગાયત એજ્યુકેશન સોસાયટીના ચેરમેન ડૉ. પ્રભાકર બસપ્રભુ કોરેએ પોતાની વ્યાવસાયિક કારકિર્દી વિશે જણાવતા કહ્યું કે તેમણે જીવનના 42 વર્ષ એવા ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં બાળકોને શિક્ષણ આપવામાં લગાવ્યા, જ્યાં ભણવા-ગણવાની પૂરતી સુવિધાઓ નહોતી. તેમણે કહ્યું કે તેમણે ટેકનિકલ કોલેજ અને એક ટેકનિકલ યુનિવર્સિટી સહિત લગભગ 320 શાળા-કોલેજો ઊભી કરી છે. હાલમાં, આશરે 1.48 લાખ વિદ્યાર્થીઓ તેમના સંગઠન દ્વારા ચલાવાતી સંસ્થાઓમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે.
કોરેએ વધુમાં જણાવ્યું કે તેમનું સંગઠન એક હેલ્થકેર નેટવર્ક પણ ચલાવે છે, જેમાં ગ્રામીણ તબીબી કેન્દ્રો અને સેટેલાઇટ સેન્ટર્સ ઉપરાંત 5,000થી વધુ બેડ ધરાવતી એક હોસ્પિટલ પણ સામેલ છે. આ પૈકી 1,200 બેડ જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓના મફત ઈલાજ માટે આરક્ષિત રાખવામાં આવ્યા છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, “સાથે જ, હું સહકારી ક્ષેત્રમાં ખેડૂતો સાથે મળીને કામ કરું છું. હું એક સહકારી સાકર કારખાનાનો સ્થાપક ચેરમેન છું, જેના 40 હજારથી વધુ સભ્યો છે.”
હીમોફીલિયા નામના દુર્લભ રક્ત વિકારની સારવાર માટે ચાર દસકાથી કામ કરી રહેલા હેમેટોલોજિસ્ટ ડૉ. સુરેશ હનગાવડીને પણ પદ્મ શ્રી એનાયત કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે, “હું ખરા અર્થમાં ભારત સરકાર અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો ખૂબ આભારી છું કે તેમણે આ ક્ષેત્રમાં મારી 40 વર્ષની પ્રતિબદ્ધતાને માન્યતા આપી છે. હું પોતે પણ હીમોફીલિયાથી પીડિત છું. એ જ કારણે મેં ડૉક્ટર બનવાનો નિર્ણય કર્યો. હું આ સન્માન મારા તમામ સગા ભાઈઓ, મારા હીમોફીલિયા પરિવાર અને એ તમામ લોકોને સમર્પિત કરવા માંગુ છું, જેમણે મારા પ્રયાસોમાં સાથ આપ્યો છે.” આજના સમારોહમાં આ પ્રેરણાદાયી હસ્તીઓ સહિત અનેક મહાનુભાવોનું સન્માન થશે.
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