રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ હરિવંશને તેમના નિવૃત્તિના દિવસે મોટી ભેટ આપી; ત્રીજા કાર્યકાળની ખાતરી

રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ તેમને ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ રંજન ગોગોઈ દ્વારા ખાલી કરાયેલી બેઠક પર નામાંકિત કર્યા છે.

હરિવંશ
હરિવંશ (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 10, 2026 at 12:20 PM IST

નવી દિલ્હી: રાજ્યસભાના ઉપસભાપતિ હરિવંશનો ગૃહના સભ્ય તરીકેનો કાર્યકાળ આજે, શુક્રવાર, 10 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે. સંસદના ઉપલા ગૃહમાં ખાલી પડતી બેઠકો માટેની ચૂંટણી પ્રક્રિયા પહેલાથી જ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. નોંધનીય છે કે, JDU નેતા હરિવંશને આ વખતે તેમની પાર્ટી દ્વારા રાજ્યસભામાં ફરીથી નામાંકિત કરવામાં આવ્યા નથી. પરિણામે, ગૃહમાંથી તેમનું પ્રસ્થાન લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવતું હતું; જોકે, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ તેમના કાર્યકાળના છેલ્લા દિવસે તેમને એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ આપી છે.

અહેવાલો અનુસાર, રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ હરિવંશને રાષ્ટ્રપતિ ક્વોટા હેઠળ રાજ્યસભામાં સંસદ સભ્ય તરીકે નામાંકિત કર્યા છે. આ નામાંકન અંગે ઔપચારિક સૂચના પણ જારી કરવામાં આવી છે. રાષ્ટ્રપતિ ક્વોટા હેઠળ તેમના નામાંકન પછી, રાજ્યસભામાંથી તેમનું આગામી પ્રસ્થાન ટળી ગયું છે. આનો અર્થ એ થાય કે તેઓ આગામી છ વર્ષ સુધી ગૃહમાં જોવા મળશે. નોંધનીય છે કે આ રાજ્યસભામાં હરિવંશનો ત્રીજો કાર્યકાળ હશે. વધુમાં, ભારતના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ રંજન ગોગોઈની નિવૃત્તિ પછી ખાલી પડેલી બેઠક ભરવા માટે તેમને રાજ્યસભામાં નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલ એક જાહેરનામામાં જણાવાયું છે કે રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ રંજન ગોગોઈની નિવૃત્તિથી ઉદ્ભવતી ખાલી જગ્યા ભરવા માટે હરિવંશને નામાંકિત કર્યા છે, જેમણે ગૃહના નામાંકિત સભ્ય તરીકે સેવા આપી હતી. બંધારણના અનુચ્છેદ 80 હેઠળ, રાષ્ટ્રપતિને સંસદના ઉપલા ગૃહમાં આશરે 12 સભ્યોને નામાંકિત કરવાની સત્તા છે.

રાષ્ટ્રપતિ સાહિત્ય, વિજ્ઞાન, કલા અને સમાજ સેવાના ક્ષેત્રોમાં પોતાના યોગદાન દ્વારા પોતાને અલગ પાડનારા વ્યક્તિઓને નામાંકિત કરી શકે છે. આ નામાંકિત સભ્યોનો કાર્યકાળ છ વર્ષનો છે. નોંધનીય છે કે, 69 વર્ષીય હરિવંશ બિહાર રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે બે પૂર્ણ કાર્યકાળ પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છે. તેમણે અગાઉ ઉપલા ગૃહ (રાજ્યસભા) ના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે પણ સેવા આપી છે. વધુમાં, તેઓ વ્યવસાયે પત્રકાર છે. હરિવંશ પહેલી વાર 2014 માં JDU ના પ્રતિનિધિ તરીકે રાજ્યસભામાં ચૂંટાયા હતા.

9 ઓગસ્ટ, 2018 ના રોજ, તેઓ રાજ્યસભાના ઉપસભાપતિ તરીકે ચૂંટાયા. તે તારીખથી તેમણે 2020 સુધી આ પદ પર સેવા આપી.

આ પણ વાંચો:

RS CHAIRMAN HARIVANSH NOMINATED
PRESIDENT HAS NOMINATED HARIVANSH
RAJYA SABHA
HARIVANSH NARAYAN SINGH RAJYA SABHA
HARIVANSH NARAYAN SINGH

