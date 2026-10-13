તમિલનાડુ અને ઓડિશા સહિત 6 રાજ્યમાં રાજ્યપાલ બદલાયા, રાષ્ટ્રપતિએ કર્યા નિયુક્તિના આદેશ
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ છ રાજ્યમાં નવા રાજ્યપાલની નિયુક્તિ કરી છે.
Published : October 13, 2026 at 6:44 AM IST
નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ કેટલાક રાજ્યમાં રાજ્યપાલની બદલી કરતા કેરલમના રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ આર્લેકરને તમિલનાડુના રાજ્યપાલ બનાવવામાં આવ્યા છે.
રાષ્ટ્રપતિ ભવન તરફથી જાહેર પ્રેસ રિલીઝ અનુસાર અનુસાર, સિક્કિમના રાજ્યપાલ ઓમ પ્રકાશ માથુર કેરલમના નવા રાજ્યપાલ બનશે. તે આર્લેકરની જગ્યા લેશે. પ્રેસ રિલીઝમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે દુષ્યંત ગૌતમને સિક્કિમના રાજ્યપાલ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
ઝારખંડના સીનિયર નેતા બ્રજ મોહન રામને ઓડિશાના રાજ્યપાલ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. પ્રેસ રિલીઝ અનુસાર, સુધા યાદવને કર્ણાટકના રાજ્યપાલ અને ઢાલ સિંહ બિસેનને ઉત્તરાખંડના રાજ્યપાલ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. પ્રેસ રિલીઝમાં કહેવામાં આવ્યું કે આ નિયુક્તિઓ સંબંધિત રાજ્યપાલોને પોત પોતાના પદનો કાર્યભાર સંભાળવાની તારીખથી પ્રભાવી થશે.
President Droupadi Murmu made the following appointments of Governors: 1) Om Prakash Mathur, Governor of Sikkim, appointed as Governor of Keralam. 2) Rajendra Vishwanath Arlekar, Governor of Keralam appointed as Governor of Tamil Nadu. 3) Braj Mohan Ram appointed as Governor of Odisha. 4) Dr. Sudha Yadav appointed as Governor of Karnataka. 5) Dr. Dhal Singh Bisen appointed as Governor of Uttarakhand 6) Dushyant Gautam appointed as Governor of Sikkim— ANI (@ANI) October 12, 2026
સંગઠનાત્મક, જાતિ અને ક્ષેત્રિય સમીકરણ પર ધ્યાન
આ નિયુક્તિઓ આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા સંગઠનાત્મક, જાતિ અને ક્ષેત્રીય સમીકરણોને સાધવાના હિસાબથી જોવામાં આવી રહી છે. ખાસ રાજકીય રીતે મહત્ત્વપૂર્ણ રાજ્ય તમિલનાડુ અને કેરલમમાં અનુભવી ભાજપના નેતાઓને રાજ્યપાલની જવાબદારી સોપવામાં આવી છે.
તમિલનાડુમાં આર્લેકરને નિયમિત રાજ્યપાલ બનાવાયા
રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ આર્લેકરને તમિલનાડુના નિયમિત રાજ્યપાલ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. આર્લેકર કેરલમના રહેવાસી છે અને તે છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી તમિલનાડુના રાજ્યપાલના કામને સંભાળતા હતા. માર્ચમાં જ્યારે આરએન રવિને પશ્ચિમ બંગાળના રાજ્યપાલ બનાવવામાં આવ્યા ત્યારથી આર્લેકર વધારાની જવાબદારી સાથે તમિલનાડુનો કાર્યભાર સંભાળતા હતા. નવા આદેશ બાદ હવે તે રાજ્યના નિયમિત રાજ્યપાલ બની ગયા છે. આર્લેકરનો રાજકીય અને વહીવટી ઘણો લાંબો અનુભવ છે. તે ગોવા વિધાનસભાના પૂર્વ વિધાનસભા અધ્યક્ષ રહી ચુક્યા છે. આ સિવાય તે પ્રથમ હિમાચલ પ્રદેશ અને બિહારના રાજ્યપાલ પણ રહી ચુક્યા છે.
કેરલમમાં ઓમ પ્રકાશ માથુરની નિયુક્તિ
સિક્કિમના રાજ્યપાલ ઓમ પ્રકાશ માથુરને કેરલમ મોકલવામાં આવ્યા છે. તે કેરલમમાં રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ આર્લેકરનું સ્થાન લેશે. માથુર ભાજપના જૂના અને અનુભવી નેતા છે. તે રાજસ્થાનથી રાજ્યસભા સાંસદ પણ રહી ચુક્યા છે. જુલાઇ 2024માં તેમણે સિક્કિમના રાજ્યપાલ બનાવવામાં આવ્યા હતા. હવે તેમણે કેરલમના રાજ્યપાલ બનાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
ઉત્તરાખંડ, ઓડિશા, કર્ણાટક અને સિક્કિમમાં નવા રાજ્યપાલ
ચાર અન્ય રાજ્યમાં પણ રાજ્યપાલને બદલવામાં આવ્યા છે જેમાં બ્રજ મોહન રામને ઓડિશાના રાજ્યપાલ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તે પલામુથી પૂર્વ લોકસભા સાંસદ રહી ચુક્યા છે. ઓડિશામાં તે હરિ બાબુ કંભમપતિની જગ્યા લેશે. કંભમપતિએ જાન્યુઆરી 2025માં ઓડિશાના રાજ્યપાલ તરીકે શપથ લીધા હતા.
આ રીતે કર્ણાટકમાં સુધા યાદવને રાજ્યપાલ બનાવવામાં આવ્યા છે. તે મહેન્દ્રગઢથી ભાજપના પૂર્વ સાંસદ છે અને રાષ્ટ્રીય પછાત વર્ગ આયોગના સભ્ય પણ રહી ચુક્યા છે. તે કર્ણાટકમાં થાવરચંદ ગહલોતની જગ્યા લેશે.
ઉત્તરાખંડમાં ઢાલ સિંહ બિસેનને રાજ્યપાલ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તે મધ્યપ્રદેશના બાલાઘાટના પૂર્વ લોકસભા સાંસદ છે. તે ઉત્તરાખંડમાં લેફ્ટનન્ટ જનરલ (સેવાનિવૃત) ગુરમીત સિંહની જગ્યા લેશે. સિક્કિમમાં દુષ્યંત ગૌતમને રાજ્યપાલ બનાવવામાં આવ્યા છે. તે ભાજપના પૂર્વ રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અને પૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ રહી ચુક્યા છે. તે સિક્કિમમાં ઓમ પ્રકાશ માથુરની જગ્યા લેશે.
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