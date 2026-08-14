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સ્વતંત્રતા દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ 78 શૌર્ય પુરસ્કારોની જાહેરાત, 13ને મરણોત્તર સન્માન

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ સશસ્ત્ર દળો અને કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળોના જવાનો માટે 78 શૌર્ય પુરસ્કારોને મંજૂરી આપી છે

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ સશસ્ત્ર દળો અને કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળોના જવાનો માટે 78 શૌર્ય પુરસ્કારોને મંજૂરી આપી છે. તેમાં 13 મરણોત્તર પુરસ્કારોનો પણ સમાવેશ થાય છે.
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ સશસ્ત્ર દળો અને કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળોના જવાનો માટે 78 શૌર્ય પુરસ્કારોને મંજૂરી આપી છે. તેમાં 13 મરણોત્તર પુરસ્કારોનો પણ સમાવેશ થાય છે. (File Photo- IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2026 at 10:34 PM IST

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નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ શુક્રવારે 80મા સ્વતંત્રતા દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ સંરક્ષણ દળો અને કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળોના કર્મચારીઓ માટે 78 શૌર્ય પુરસ્કારોને મંજૂરી આપી છે. જેમાંથી 13 પુરસ્કારો મરણોત્તર આપવામાં આવશે.

આ પુરસ્કારોમાં 9 કીર્તિ ચક્ર, 19 શૌર્ય ચક્ર, 5 ‘બાર ટુ સેના મેડલ’ (શૌર્ય) અને 36 સેના મેડલ (શૌર્ય)નો સમાવેશ થાય છે.

કીર્તિ ચક્ર અશોક ચક્ર બાદ શાંતિના સમયમાં આપવામાં આવતો ભારતનો બીજો સર્વોચ્ચ શૌર્ય પુરસ્કાર છે. જ્યારે શૌર્ય ચક્ર શાંતિના સમયમાં આપવામાં આવતો ત્રીજો સર્વોચ્ચ શૌર્ય પુરસ્કાર છે.

આ ઉપરાંત, પુરસ્કારોમાં એક શૌર્ય ચક્ર બાર, એક મરણોત્તર સહિત 19 શૌર્ય ચક્ર, પાંચ સેના મેડલ બાર (શૌર્ય), પાંચ મરણોત્તર સહિત 36 સેના મેડલ (શૌર્ય), ત્રણ નૌસેના મેડલ (શૌર્ય) અને પાંચ વાયુસેના મેડલ (શૌર્ય)નો સમાવેશ થાય છે.

ભારતીય નૌસેનાના જવાનોને આપવામાં આવેલા શૌર્ય પુરસ્કારોની યાદી

શૌર્ય ચક્ર

  • લેફ્ટનન્ટ કમાન્ડર શિવમ કુમાર
  • ડેપ્યુટી સુપરિન્ટેન્ડન્ટ ધીરજ સિંહ કટોચ
  • ઇન્સ્પેક્ટર અજય સિંહ ચિબ
  • ડેપ્યુટી સુપરિન્ટેન્ડન્ટ સુખવીર સિંહ
  • આસિસ્ટન્ટ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર નિયાઝ અહમદ
  • ડેપ્યુટી કમાન્ડન્ટ અંજની કુમાર
  • કોન્સ્ટેબલ દીપક સાહ

નૌસેના મેડલ (શૌર્ય)

  • કમાન્ડર યુવરાજ કુમાર
  • કમાન્ડર વિનિત શર્મા
  • કમાન્ડર અવિનાશ અન્નાસો, પીઓએ (એફડી)

મેન્શન-ઇન-ડિસ્પેચિઝ

  • કમાન્ડર નિખિલ ચૂગ
  • લેફ્ટનન્ટ અજય જોસ એન. જોસેફ
  • અભિષેક ધનાવડે, સી.એ. I (સીડી)
  • અશ્વિન સંતોષ, એ.વી.આર. સી.એ. (સીડી)

કીર્તિ ચક્ર મેળવનારા વિજેતાઓ

  • લેફ્ટનન્ટ કર્નલ મનોજ ફ્રાન્સિસ, એસ.સી., 21 પેરા (સ્પેશિયલ ફોર્સિસ) – સેના
  • મેજર જિતેન્દ્ર રાઠી, 2 પેરા (સ્પેશિયલ ફોર્સિસ) – સેના
  • હવાલદાર ગજેન્દ્ર સિંહ, 2 પેરા (સ્પેશિયલ ફોર્સિસ) (મરણોત્તર) – સેના
  • જગબીર સિંહ, હેડ કોન્સ્ટેબલ (મરણોત્તર) – ગૃહ મંત્રાલય
  • જસવંત સિંહ, એસજી કોન્સ્ટેબલ (મરણોત્તર) – ગૃહ મંત્રાલય
  • બલવિંદર સિંહ, એસજી કોન્સ્ટેબલ (મરણોત્તર) – ગૃહ મંત્રાલય
  • તારિક હુસૈન, એસજી કોન્સ્ટેબલ (મરણોત્તર) – ગૃહ મંત્રાલય
  • બશીર અહમદ, હેડ કોન્સ્ટેબલ (મરણોત્તર) – ગૃહ મંત્રાલય
  • સુનીલ કુમાર, ઇન્સ્પેક્ટર, એસટીએફ (મરણોત્તર) – ગૃહ મંત્રાલય

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