આતંકવાદીઓ અને તેમનો સાથ આપનારા લોકોએ પરિણામ ભોગવવા પડશે: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ
દેશના 80મા સ્વાંતત્ર્ય દિનની પૂર્વ સંધ્યાએ રાષ્ટ્રપતિનું સંબોધન
Published : August 14, 2026 at 9:46 PM IST
નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ 80મા સ્વતંત્રતા દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ દેશને સંબોધન કર્યું. રાષ્ટ્રપતિએ સૌને સ્વતંત્રતા દિવસની શુભેચ્છા પાઠવી. તેમણે કહ્યું, “હવે થોડા જ કલાકો બાદ આપણા દેશની સ્વાધીનતાના 80મા વર્ષનો પ્રારંભ થશે. દેશ-વિદેશમાં રહેતા તમામ ભારતીયો આ પર્વ ઉત્સાહ અને ઉમંગ સાથે ઉજવે છે. આપણો તિરંગો આપણી સ્વાધીનતાનું પ્રતીક છે. આપણે તેને સંપૂર્ણ ગૌરવ સાથે લહેરાવીએ છીએ.”
તેમણે કહ્યું કે, ન્યાયિક વ્યવસ્થા સાથે જોડાયેલા દરેક વ્યક્તિની ફરજ છે કે તે સુનિશ્ચિત કરે કે સંસાધનોની અછતને કારણે કોઈ પણ વ્યક્તિ ન્યાયથી વંચિત ન રહે.
રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, “આતંકવાદને આશ્રય આપતા દેશ સાથે સિંધુ જળ સંધિને સ્થગિત કરવી રાષ્ટ્રીય હિતમાં, ખાસ કરીને ખેડૂતો માટે, એક નિર્ણાયક પગલું છે.”
તેમણે કહ્યું કે ‘ઑપરેશન સિંદૂર’એ આતંકવાદી નેટવર્ક સામે સચોટ હુમલા કરવાની ભારતીય સશસ્ત્ર દળોની ક્ષમતા દર્શાવી છે. સાથે જ તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે આતંકવાદીઓ અને તેમને સમર્થન આપનારાઓ, તેઓ જ્યાં પણ છુપાયેલા હોય, તેમને પરિણામ ભોગવવું જ પડશે.
રાષ્ટ્રપતિ મુર્મૂએ કહ્યું કે ભારતને નક્સલવાદ મુક્ત બનાવવું એક મોટી રાષ્ટ્રીય ઉપલબ્ધિ છે. તેમણે બસ્તરમાં ઝડપથી થઈ રહેલા વિકાસ અને સાંસ્કૃતિક ભાગીદારીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. મુર્મૂએ કહ્યું કે વૈશ્વિક અસ્થિરતા છતાં ભારતીય અર્થવ્યવસ્થાનો વિકાસ દર વિશ્વના સરેરાશ વિકાસ દર કરતાં બમણા કરતાં પણ વધુ રહેવાની ધારણા છે.
આ જ ક્રમમાં તેમણે કહ્યું કે વિશ્વના અડધાથી વધુ ‘રિયલ-ટાઈમ’ ડિજિટલ વ્યવહારો ભારતમાં થાય છે. જ્યારે છેલ્લા એક દાયકામાં સમાવેશી વિકાસની પહેલ દ્વારા 25 કરોડથી વધુ લોકોને ગરીબીમાંથી બહાર લાવવામાં આવ્યા છે.
રાષ્ટ્રપતિએ 78 શૌર્ય પુરસ્કારોને મંજૂરી આપી
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ સ્વતંત્રતા દિવસ 2026ની પૂર્વસંધ્યાએ સંરક્ષણ દળો અને કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળોના જવાનો માટે 78 શૌર્ય પુરસ્કારોને મંજૂરી આપી છે. તેમાં 13 મરણોત્તર શૌર્ય પુરસ્કારોનો પણ સમાવેશ થાય છે.
3 કરોડ ‘લખપતિ દીદી’ બનાવવાના લક્ષ્ય તરફ આગળ વધી રહ્યું છે ભારત
રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે મફત રાશન કાર્યક્રમ 80 કરોડથી વધુ લાભાર્થીઓ માટે ખાદ્ય સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરી રહ્યો છે. જ્યારે 3 કરોડ ‘લખપતિ દીદી’ બનાવવાનું લક્ષ્ય હાંસલ કરી લેવામાં આવ્યું છે અને હવે દેશ વધુ 3 કરોડ ‘લખપતિ દીદી’ બનાવવાના લક્ષ્ય તરફ આગળ વધી રહ્યો છે.
1947માં ભારતમાતા પરાધીનતાની બેડીઓમાંથી મુક્ત થયાં
રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, “15 ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે ભારતમાતા પરાધીનતાની બેડીઓમાંથી મુક્ત થયાં. તમામ દેશવાસીઓ સ્વતંત્ર ભારતની નિયતિના નિર્માતા બન્યા. નિષ્ઠાવાન વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો, વિકાસ માટે તત્પર વૈજ્ઞાનિકો અને એન્જિનિયરો, આરોગ્ય સેવામાં કાર્યરત ડૉક્ટરો અને આરોગ્યકર્મીઓ, મહેનતુ શ્રમિકો અને અન્નદાતા ખેડૂતો પોતાના પ્રયાસોથી રાષ્ટ્રનિર્માણ કરી રહ્યા છે.”
તેમણે કહ્યું કે અન્ય ક્ષેત્રોમાં સક્રિય અસંખ્ય દેશવાસીઓ તેમજ બંધારણમાં સમાવિષ્ટ મૂળભૂત ફરજોનું પાલન કરનારા તમામ નાગરિકો રાષ્ટ્રનિર્માણમાં મહત્વપૂર્ણ ભાગીદાર છે. રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, “હું તે તમામની હૃદયપૂર્વક પ્રશંસા કરું છું.”
ભારતમાતાની તમામ સંતાનોને નમન
રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, “રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીના નેતૃત્વમાં અસંખ્ય દેશવાસીઓ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ સાથે જોડાઈ ગયા. બાબાસાહેબ ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકરે સમાજ સુધારણા તથા રાષ્ટ્રનિષ્ઠાના ઉચ્ચ આદર્શો રજૂ કર્યા.” તેમણે કહ્યું, “ભારતમાતાની તે તમામ મહાન સંતાનોને હું સાદર નમન કરું છું, જેમના આદર્શોના માર્ગ પર ચાલીને આપણો દેશ સ્વતંત્ર થયો અને આગળ વધ્યો.”
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