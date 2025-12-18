ETV Bharat / bharat

આવતીકાલે રામોજી ફિલ્મ સિટીની મુલાકાતે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ,સ્ટેટ PSC અધ્યક્ષોના રાષ્ટ્રીય સમ્મેલનનું ઉદ્દઘાટન કરશે

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ આ પરિષદનું ઉદ્ઘાટન કરશે અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ સીપી રાધાકૃષ્ણન 20મીએ સમાપન સમારોહમાં હાજરી આપશે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 18, 2025 at 4:26 PM IST

હૈદરાબાદ: તેલંગાણા સ્ટેટ પબ્લિક સર્વિસ કમિશનના ચેરમેન બુર્રા વેંકટેશમે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે દેશભરના જાહેર સેવા આયોગ (PSC)ના અધ્યક્ષોની નેશનલ કોન્ફ્રેન્સ 19 અને 20 ડિસેમ્બરના રોજ હૈદરાબાદના રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે યોજાશે. તેમણે કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ આ પરિષદનું ઉદ્ઘાટન કરશે અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ સીપી રાધાકૃષ્ણન 20મીએ સમાપન સમારોહમાં હાજરી આપશે.

બુર્રા વેંકટેશમે જણાવ્યું હતું કે રાજ્યપાલ જિષ્ણુ દેવ વર્મા, મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી, UPSCના અધ્યક્ષ અજય કુમાર, સભ્યો લેફ્ટનન્ટ જનરલ રાજ શુક્લા અને દિનેશ દાસા,UPSC સચિવ શશી રંજન કુમાર, બધા રાજ્યોના અધ્યક્ષો અને અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે. વેંકટેશમે જણાવ્યું હતું કે આ પરિષદ રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગો અને UPSCને સુધારાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે.

ભરતીમાં પડકારો પર ચર્ચા

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "આ પરિષદમાં સરકારી નોકરીની ભરતીમાં આવતા પડકારો અને સમસ્યાઓની ચર્ચા કરવામાં આવશે, રાજ્યના PSCના અનુભવોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે અને તેમને ઉકેલવા માટે યોજના વિકસાવવામાં આવશે. વધુમાં, ભરતીમાં પારદર્શિતા અને જવાબદારીને મજબૂત બનાવવા અને નિર્ધારિત સમયમાં ભરતી પૂર્ણ કરવા જેવા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે."

પડકારો અને સમસ્યાઓ પર પ્રેઝન્ટેશન

TGPSC ચેરમેને જણાવ્યું હતું કે, "મીટિંગના પહેલા દિવસે, UPSC રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગ (PSC) દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા પડકારો અને સમસ્યાઓ પર પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરશે. ત્યારબાદ, રાજ્ય PSCના અધ્યક્ષો તેમના અનુભવો શેર કરશે અને ભરતી પ્રક્રિયામાં જરૂરી સુધારા, કાનૂની પડકારો અને શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓ પર ચર્ચા કરશે." તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે બીજા દિવસે કોન્ફરન્સમાં પરીક્ષાઓ અને ભરતીમાં ITના ઉપયોગ અને નાણાકીય વ્યવસ્થાપન પર ચર્ચા કરવામાં આવશે.

આ પહેલા, તેલંગાણાના રાજ્યપાલ જિષ્ણુ દેવ વર્મા અને નાયબ મુખ્યમંત્રી ભટ્ટી વિક્રમાર્ક મલ્લુએ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂનું હૈદરાબાદ પહોંચવા પર સ્વાગત કર્યું હતું. રાષ્ટ્રપતિએ તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર તસવીરો શેર કરી છે.

