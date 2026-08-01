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રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ એન્ટી પેપર લીક સંશોધન બિલને આપી મંજૂરી

એન્ટી પેપર લીક સંશોધન બિલમાં પેપર લીકના કેસોની તપાસ બે મહિનાની અંદર પૂર્ણ કરવાની જોગવાઈ છે

એન્ટી પેપર લીક સંશોધન બિલમાં પેપર લીકના કેસોની તપાસ બે મહિનાની અંદર પૂર્ણ કરવાની જોગવાઈ છે
એન્ટી પેપર લીક સંશોધન બિલમાં પેપર લીકના કેસોની તપાસ બે મહિનાની અંદર પૂર્ણ કરવાની જોગવાઈ છે (ETV Bharat via PIB)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 1, 2026 at 4:06 PM IST

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નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ જાહેર પરીક્ષા (અન્યાયી માધ્યમો નિવારણ) સુધારા બિલ, 2026 ને મંજૂરી આપી દીધી છે. આ બિલમાં જાહેર પરીક્ષાના પેપર લીક કેસોમાં આરોપીઓને ઝડપી સજા સુનિશ્ચિત કરવા તેમજ દંડ વધારવા માટે દરેક રાજ્યમાં ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટની સ્થાપના કરવાની જોગવાઈઓ શામેલ છે.

શુક્રવારે જારી કરાયેલ ગેઝેટ નોટિફિકેશનમાં, કાયદા મંત્રાલયે જાહેરાત કરી હતી કે રાષ્ટ્રપતિએ સુધારા બિલને મંજૂરી આપી છે. પેપર લીક વિરોધી કાયદામાં સુધારો કરવા માટે રજૂ કરાયેલ આ બિલ આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં સંસદના બંને ગૃહો દ્વારા પસાર કરવામાં આવ્યું હતું.

નવો કાયદો અમલમાં આવ્યા પછી, પેપર લીક કેસોની તપાસ બે મહિનાની અંદર પૂર્ણ કરવી આવશ્યક છે.

કાયદા હેઠળ, પેપર લીકમાં સામેલ લોકો અથવા પરીક્ષાઓમાં અન્યાયી માધ્યમોનો ઉપયોગ કરનારાઓને ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષથી લઈને મહત્તમ દસ વર્ષ સુધીની જેલની સજા, તેમજ ₹50 લાખ સુધીના દંડની સજા થઈ શકે છે. સંગઠિત ગુના માટે, નવા કાયદામાં ઓછામાં ઓછી સાત વર્ષની સજા અને ₹10 કરોડ સુધીના દંડની જોગવાઈ છે.

પેપર લીક વિરોધી સુધારા બિલની મુખ્ય વિશેષતાઓ:

આ બિલ તમામ રાજ્ય સરકારો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના વહીવટને પ્રસ્તાવિત કાયદા હેઠળના ગુનાઓ સંબંધિત કેસોની સુનાવણી માટે કોઈપણ સત્ર અદાલતને ખાસ ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટ તરીકે નિયુક્ત કરવાની સત્તા આપે છે.

આ બિલમાં એવી જોગવાઈ છે કે આવી ખાસ ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટમાં કાર્યવાહી દૈનિક ધોરણે ચાલુ રહેશે, અને ચાર્જશીટ દાખલ થયાની તારીખથી ત્રણ મહિનાની અંદર ટ્રાયલ પૂર્ણ થવી જોઈએ.

તે કેન્દ્ર સરકારને કોઈપણ ગુનાની તપાસ કરવા માટે એક ખાસ ટાસ્ક ફોર્સની રચના કરવાની સત્તા આપે છે.

આ કાયદો બે મહિનાની અંદર ગુનાઓની તપાસ પૂર્ણ કરવાનો આદેશ આપે છે.

તે તમામ રાજ્ય સરકારો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના વહીવટને કાયદા હેઠળ કેસ ચલાવવા માટે એક અથવા વધુ ખાસ સરકારી વકીલોની નિમણૂંક કરવાનો અધિકાર આપે છે.

તે કોઈપણ ચુકાદા, સજા અથવા આદેશ સામે અપીલ માટે એક સિસ્ટમ સ્થાપિત કરે છે જેની સુનાવણી બે હાઇકોર્ટના ન્યાયાધીશોની બેન્ચ દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેમાં અપીલ દાખલ થયાના ત્રણ મહિનાની અંદર નિકાલ કરવાની જરૂર છે.

નવા કાયદા હેઠળ, પેપર લીક અથવા પરીક્ષાઓમાં અન્યાયી માધ્યમોના ઉપયોગમાં સામેલ લોકોને ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષથી મહત્તમ દસ વર્ષ સુધીની કેદની સજા, તેમજ ₹50 લાખ સુધીના દંડની જોગવાઈ છે.

સંગઠિત ગુના માટે, બિલ ઓછામાં ઓછી સાત વર્ષની સજા અને ₹10 કરોડ સુધીના દંડની દરખાસ્ત કરે છે.

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