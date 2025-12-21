રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ VB-G RAM G બિલને આપી મંજૂરી, જાણો શું છે તેની ખાસિયત?
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ વિકાસિત ભારત - રોજગાર અને આજીવિકા મિશન (ગ્રામીણ) બિલ 2025 ને પોતાની મંજૂરી આપી.
Published : December 21, 2025 at 8:49 PM IST
નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ વિકસિત ભારત - રોજગાર અને આજીવિકા મિશન (ગ્રામીણ) (VB-G RAM G) બિલ, 2025 ને પોતાની સંમતિ આપી છે, જે મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી અધિનિયમ (MGNREGA) ને બદલવા માટે એક નવા કાનૂની ગ્રામીણ રોજગાર માળખાનો માર્ગ મોકળો કરે છે.
રાષ્ટ્રપતિની સંમતિ સાથે, VB-G RAM G કાયદો નાણાકીય વર્ષમાં વૈધાનિક રોજગાર ગેરંટીને 125 દિવસ સુધી વધારી દેશે, જે ગ્રામીણ રોજગાર કાર્યક્રમ હેઠળ કામની કાનૂની ખાતરીને વધુ વધારશે. સંસદે અગાઉ આ બિલ પસાર કર્યું હતું.
તેનું મહત્વ શું છે?
આ કાયદો દરેક નાણાકીય વર્ષમાં દરેક ગ્રામીણ પરિવારને ઓછામાં ઓછા 125 દિવસના વેતન રોજગારની વૈધાનિક ગેરંટી પ્રદાન કરે છે. અગાઉ ઉપલબ્ધ 100 દિવસના રોજગારની તુલનામાં આ વધારો, ગ્રામીણ પરિવારોને આજીવિકા સુરક્ષા પૂરી પાડે છે, કામને વધુ અનુમાનિત બનાવે છે અને તેમની આવકને વધુ સ્થિર બનાવે છે.
કૃષિ અને ગ્રામીણ વેતન વચ્ચે સંતુલિત જોગવાઈઓ
વાવણી અને લણણીની ઋતુ દરમિયાન કૃષિ પ્રવૃત્તિઓ માટે કૃષિ મજૂરોની ઉપલબ્ધતાને સરળ બનાવવા માટે, આ કાયદો રાજ્યોને નાણાકીય વર્ષમાં 60 દિવસ સુધીના એકીકૃત આરામ સમયગાળાને સૂચિત કરવાની સત્તા આપે છે.
આ કાયદો કોઈપણ સંજોગોમાં સાપ્તાહિક ધોરણે અથવા કામ પૂરું થયાના પંદર દિવસની અંદર વેતન ચૂકવવાનું ફરજિયાત બનાવે છે. તે બેરોજગારી ભથ્થા સંબંધિત અગાઉની ગેરલાયકાત જોગવાઈઓને દૂર કરે છે અને તેને અર્થપૂર્ણ વૈધાનિક સુરક્ષા તરીકે પુનઃસ્થાપિત કરે છે.
બિલના ભંડોળ પદ્ધતિમાં ફેરફાર
આ બિલ ભંડોળ પદ્ધતિમાં પણ મોટો ફેરફાર કરે છે. મનરેગાથી વિપરીત, જ્યાં વેતન સંપૂર્ણપણે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વહન કરવામાં આવતું હતું, VB-G RAM G માળખામાં કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્યો વચ્ચે વહેંચાયેલ ધિરાણ ફરજિયાત છે. આ હેઠળ, વેતનનો બોજ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 60 ટકા અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા 40 ટકા વહન કરવામાં આવશે. તે ગ્રામીણ વિકાસ માળખાને વિકસાવવા માટે આજીવિકા માળખા, ગ્રામીણ માળખા, પાણી અને આબોહવાને આવરી લે છે.
