રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ રસ્તા પર ભીડ જોઈને કાફલો થોભાવ્યો, કારમાંથી ઉતરી બાળકોને ચોકલેટ આપી

રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતનું સ્વપ્ન સાકાર કરવા માટે મહિલાઓની કાર્યબળમાં 70% ભાગીદારી જરૂરી છે.

કેરળમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપતિ મુર્મૂ
કેરળમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપતિ મુર્મૂ (ETV Bharat)
Published : October 24, 2025 at 9:45 PM IST

કોટ્ટાયમ: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ, કેરળની ચાર દિવસની મુલાકાત પૂર્ણ કરીને, કોચી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટથી ખાસ વાયુસેનાના વિમાનમાં દિલ્હી જવા રવાના થયા. રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર આર્લેકર અને દેવસ્વોમ મંત્રી વી.એન. વસાવને એરપોર્ટ પર તેમને વિદાય આપી. તેમની મુલાકાત દરમિયાન, તેમણે સબરીમાલા મંદિરની પણ મુલાકાત લીધી, જ્યાં તેઓ પ્રાર્થના કરનારી પ્રથમ મહિલા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા. કોટ્ટાયમમાં, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુના નાના કાર્યથી બાળકોના ચહેરા પર મોટું સ્મિત આવ્યું.

તેમની એક દિવસીય મુલાકાત દરમિયાન, રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ કોટ્ટાયમ જિલ્લાના કુમારકોમની સુંદરતાનો આનંદ માણીને આગળ વધી રહ્યા હતા. કંઈક બધાના હૃદયને સ્પર્શી ગયું. રાષ્ટ્રપતિના કાફલાને જોવા માટે ઇલ્લિકલ ચંથક્કવાલામાં શાળાના બાળકો અને સ્થાનિક લોકો ઉત્સાહથી ભેગા થયા હતા. બાળકોને જોઈને, કાર ધીમે ધીમે બંધ થઈ ગઈ. બધાને આશ્ચર્યચકિત કરીને, રાષ્ટ્રપતિ કારમાંથી નીચે ઉતર્યા અને તેમની તરફ ચાલ્યા.

જ્યારે સુરક્ષા કર્મચારીઓએ ભીડને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે રાષ્ટ્રપતિએ તેમને બાજુમાં જવાનો ઈશારો કર્યો અને બાળકો પાસે ગયા. તેમણે બાળકોને ચોકલેટનું વિતરણ કર્યું, જેનાથી સ્થાનિક લોકો માટે એક યાદગાર ક્ષણ બની ગઈ. બાળકો સાથે આ મીઠી મુલાકાત શુક્રવારે સવારે 10 વાગ્યે કુમારકોમથી કોટ્ટાયમ સુધીની તેમની યાત્રા દરમિયાન થઈ. કોટ્ટાયમની અનોખી સુંદરતા અને બેકવોટરનો આનંદ માણ્યા પછી, રાષ્ટ્રપતિ કોચી જવા રવાના થયા.

કેરળની મહિલાઓ માટે પ્રશંસા:
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ કેરળની મહિલાઓની પ્રશંસા કરી. કોચીમાં સેન્ટ ટેરેસા કોલેજના શતાબ્દી ઉજવણી માટે લોગોનું અનાવરણ કરતી વખતે, તેમણે કહ્યું કે, કેરળ દેશમાં શ્રેષ્ઠ લિંગ ગુણોત્તર ધરાવે છે અને અન્ય રાજ્યો આ ઉદાહરણને અનુસરી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે કેરળની મહિલાઓએ દેશને નેતૃત્વ પૂરું પાડવામાં એક ઉદાહરણ સ્થાપિત કર્યું છે.

રાષ્ટ્રપતિએ નોંધ્યું કે બંધારણ સભાના 15 અસાધારણ મહિલા સભ્યોમાંથી ત્રણ - અમ્મુ સ્વામીનાથન, એની મસ્કરેન્હાસ અને ધક્ષયની વેલાઉધન - કેરળની હતી, જે મૂળભૂત અધિકારો, સામાજિક ન્યાય અને લિંગ સમાનતા પર ચર્ચાઓને પ્રભાવિત કરી રહી હતી. તેમણે ન્યાયાધીશ અન્ના ચાંડી અને ન્યાયાધીશ એમ. ફાતિમા બીવીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, જેઓ અનુક્રમે દેશના પ્રથમ મહિલા હાઇકોર્ટના ન્યાયાધીશ અને સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ બન્યા.

રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે, 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતના સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે કાર્યબળમાં મહિલાઓની 70% ભાગીદારી જરૂરી છે. તેમણે મલયાલમમાં સૌને શુભકામનાઓ પાઠવીને પોતાનું ભાષણ સમાપ્ત કર્યું.

