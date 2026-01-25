ETV Bharat / bharat

'ભારત દુનિયાની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનવાની રાહ પર', રાષ્ટ્રના નામે સંબોધનમાં બોલ્યા રાષ્ટ્રપતિ મુર્મૂ

ગણતંત્ર દિવસની પૂર્વ સંધ્યા પર રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ દેશવાસીઓને સંબોધિત કર્યા. તેમણે નાગરિકોને હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવી.

નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ રવિવારે, પ્રજાસત્તાક દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું. તેમણે રાષ્ટ્રને પ્રજાસત્તાક દિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી. તેમણે જણાવ્યું કે, વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ છતાં, ભારત સતત આર્થિક વિકાસનો અનુભવ કરી રહ્યું છે અને વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનવાના માર્ગે છે.

તેમણે જણાવ્યું કે, પ્રજાસત્તાક દિવસનો પવિત્ર તહેવાર રાષ્ટ્રના ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભવિષ્ય પર ચિંતન કરવાની તક છે. 15 ઓગસ્ટ, 1947 ના રોજ, આપણા રાષ્ટ્રનું ભાગ્ય બદલાયું, ભારત સ્વતંત્ર થયું, અને આપણે આપણી પોતાની રાષ્ટ્રીય નીતિના શિલ્પકાર બન્યા. 26 જાન્યુઆરી, 1950 થી, આપણે આપણા પ્રજાસત્તાકને બંધારણીય આદર્શોની દિશામાં આગળ વધારી રહ્યા છીએ. તે દિવસે, આપણે આપણા બંધારણને સંપૂર્ણ રીતે અમલમાં મૂક્યું.

રાષ્ટ્રપતિએ જણાવ્યું કે, આપણું બંધારણ વિશ્વ ઇતિહાસના સૌથી મોટા પ્રજાસત્તાકનો પાયાનો દસ્તાવેજ છે. વંદે માતરમ એ ભારત માતાના દિવ્ય સ્વરૂપનું ભજન છે, જે દરેક ભારતીયમાં દેશભક્તિની ભાવના જાગૃત કરે છે.

સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં આપણી આત્મનિર્ભરતાએ 'ઓપરેશન સિંદૂર' ની ઐતિહાસિક સફળતા શક્ય બનાવી. તેમણે કહ્યું કે, એકતાની ભાવનાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કરવામાં આવતા દરેક પ્રયાસ ખૂબ જ પ્રશંસનીય છે. રાષ્ટ્રપતિ મુર્મૂએ કહ્યું કે, મતદાનમાં મહિલાઓની વધતી ભાગીદારી આપણા પ્રજાસત્તાકને એક મજબૂત પરિમાણ આપે છે.

દેશના વિકાસમાં મહિલાઓની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ છે
તેમણે કહ્યું કે 'નારી શક્તિ' વિકસિત ભારતના નિર્માણમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. દેશના વિકાસ માટે સક્રિય અને સશક્ત મહિલાઓ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમના સ્વાસ્થ્ય, શિક્ષણ, સુરક્ષા અને આર્થિક સશક્તિકરણ માટેના રાષ્ટ્રીય પ્રયાસોએ ઘણા ક્ષેત્રોમાં મહિલાઓની ભાગીદારીમાં વધારો કર્યો છે. 'બેટી બચાવો, બેટી પઢાઓ' અભિયાને છોકરીઓના શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. 'પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના' હેઠળ અત્યાર સુધીમાં 57 કરોડથી વધુ બેંક ખાતા ખોલવામાં આવ્યા છે. આ ખાતાઓમાં મહિલાઓનો હિસ્સો લગભગ 56 ટકા છે.

ભારતની દીકરીઓ રમતગમતમાં ઇતિહાસ રચે છે
આપણી બહેનો અને દીકરીઓ પરંપરાગત રૂઢિપ્રથાઓ તોડીને આગળ વધી રહી છે. મહિલાઓ દેશના સર્વાંગી વિકાસમાં સક્રિયપણે યોગદાન આપી રહી છે. 100 મિલિયનથી વધુ સ્વ-સહાય જૂથો સાથે સંકળાયેલી બહેનો વિકાસને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરી રહી છે. મહિલાઓ ક્ષેત્રોથી લઈને અવકાશ સુધી, સ્વરોજગારથી લઈને સશસ્ત્ર દળો સુધી, ક્ષેત્રોમાં પોતાની છાપ છોડી રહી છે. આપણી દીકરીઓએ રમતગમતના ક્ષેત્રમાં વૈશ્વિક સ્તરે નવા માપદંડો સ્થાપિત કર્યા છે. ગયા નવેમ્બરમાં, ભારતની દીકરીઓએ ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ અને પછી બ્લાઇન્ડ મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. ગયા વર્ષે જ, બે ભારતીય દીકરીઓ વચ્ચે ચેસ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ રમાઈ હતી. આ ઉદાહરણો રમતગમતની દુનિયામાં આપણી દીકરીઓના પ્રભુત્વનો પુરાવો છે. દેશને આવી દીકરીઓ પર ગર્વ છે.

રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે, પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓમાં મહિલા પ્રતિનિધિઓની સંખ્યા આશરે 46 ટકા છે. 'નારી શક્તિ વંદન કાયદો', જે મહિલાઓના રાજકીય સશક્તિકરણને નવી ઊંચાઈએ પહોંચાડે છે, તે મહિલા નેતૃત્વ દ્વારા વિકાસના વિઝનને અભૂતપૂર્વ શક્તિ આપશે. મહિલા શક્તિ વિકસિત ભારતના નિર્માણમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. તેમના વધતા યોગદાનથી, આપણો દેશ લિંગ સમાનતા પર આધારિત સમાવિષ્ટ પ્રજાસત્તાકનું ઉદાહરણ સ્થાપિત કરશે.

ખેડૂતો અર્થતંત્રની કરોડરજ્જુ છે
તેમણે કહ્યું કે, આપણા ખેડૂતો, જે આપણને ખોરાક પૂરો પાડે છે, તે આપણા સમાજ અને અર્થતંત્રની કરોડરજ્જુ છે. મહેનતુ ખેડૂતોની પેઢીઓએ આપણા દેશને અનાજમાં આત્મનિર્ભર બનાવ્યો છે. તેમની મહેનતથી જ આપણે કૃષિ ઉત્પાદનોની નિકાસ કરી શકીએ છીએ. ઘણા ખેડૂતોએ સફળતાના પ્રભાવશાળી ઉદાહરણો સ્થાપિત કર્યા છે. આપણા ખેડૂતોને તેમના ઉત્પાદનના વાજબી ભાવ, સબસિડીવાળા વ્યાજ દરે લોન, અસરકારક વીમા કવરેજ, ગુણવત્તાયુક્ત બીજ, સિંચાઈ સુવિધાઓ, ઉત્પાદન વધારવા માટે ખાતરોની ઉપલબ્ધતા, આધુનિક કૃષિ પદ્ધતિઓ સાથે સંકલન અને ઓર્ગેનિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવાને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે. પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ આપણા ખેડૂતોના યોગદાનને ઓળખે છે અને તેમના પ્રયાસોને સમર્થન આપે છે.

લાખો દેશવાસીઓ, જે દાયકાઓથી ગરીબી સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, તેમને ગરીબી રેખાથી ઉપર લાવવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, તેઓ ફરીથી ગરીબીમાં ન ફસાઈ જાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. વિશ્વની સૌથી મોટી યોજના, 'પીએમ ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના', જે અંત્યોદયની વિભાવનાને અમલમાં મૂકે છે, તે વિચાર પર આધારિત છે કે 1.4 અબજથી વધુ વસ્તી ધરાવતા આપણા દેશમાં કોઈ ભૂખ્યું ન રહેવું જોઈએ. આ યોજના આશરે 810 મિલિયન લાભાર્થીઓને સહાય પૂરી પાડી રહી છે. ગરીબ પરિવારો માટે વીજળી, પાણી અને શૌચાલયની સુવિધાઓ સાથે 4 કરોડથી વધુ પાકા ઘરો બનાવીને, તેમને ગૌરવપૂર્ણ જીવન અને પ્રગતિનો પાયો પૂરો પાડવામાં આવ્યો છે. ગરીબોના કલ્યાણ માટેના આવા પ્રયાસો મહાત્મા ગાંધીના સર્વોદયના આદર્શને મૂર્તિમંત કરે છે.

