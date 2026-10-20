અનીતિ અને અન્યાય પર વિજય: રાષ્ટ્રપતિ મુર્મૂ, PM મોદીએ લોકોને વિજયાદશમીની શુભેચ્છા પાઠવી
વડાપ્રધાન મોદીએ પ્રાર્થના કરી કે આ તહેવાર દરેકના જીવનને ખુશી, સમૃદ્ધિ અને સફળતાથી સમૃદ્ધ બનાવે.
Published : October 20, 2026 at 11:23 AM IST
નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વિજયાદશમી નિમિત્તે લોકોને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. આ મુખ્ય તહેવાર આજે સમગ્ર ભારતમાં ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. હિન્દુ માસ આસોના દસમા દિવસે આવતો આ તહેવાર નવરાત્રિ અને દુર્ગા પૂજાના સમાપનનું પ્રતીક છે અને આગામી સપ્તાહોમાં આવનારી દિવાળી માટેની પૂર્વ ભૂમિકા તૈયાર કરે છે.
રાષ્ટ્રપતિ મુર્મૂએ X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "વિજયાદશમીના શુભ અવસરે, હું દેશ-વિદેશમાં વસતા તમામ ભારતીયોને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું."
પોતાના સંદેશમાં તેમણે આ તહેવારના "વિશેષ મહત્વ" પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. તેમણે કહ્યું, "આ તહેવાર રાવણ પર ભગવાન શ્રી રામની વિજયગાથાનું પ્રતીક છે. ભગવાન શ્રી રામ ધર્મ અને નૈતિક આચરણના સાક્ષાત મૂર્તિમાન સ્વરૂપ તરીકે પૂજાય છે. આ તહેવાર અધર્મ અને અન્યાય પર ધર્મ અને ન્યાયના વિજયની ઉજવણી કરે છે."
On the auspicious occasion of Vijayadashami, I extend my heartfelt greetings to all Indians living in the country and abroad. https://t.co/9hBzqbkxnm— President of India (@rashtrapatibhvn) October 20, 2026
રાષ્ટ્રપતિએ નોંધ્યું કે, ભારતીય સંસ્કૃતિ નૈતિકતા અને કર્તવ્યના આદર્શો પર આધારિત છે. તેમણે કહ્યું, "આ અવસરે, ચાલો આપણે આપણી સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓના ઉમદા આદર્શોને જાળવી રાખવાનો સંકલ્પ કરીએ અને એક સમાવેશી સમાજ તથા 'વિકસિત ભારત'ના નિર્માણમાં યોગદાન આપીએ. આ પવિત્ર અવસરે, હું તમામ નાગરિકોના સુખ, સારા સ્વાસ્થ્ય અને કલ્યાણ માટે હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું."
વડાપ્રધાન મોદીએ પણ પ્રાર્થના કરી કે આ તહેવાર દરેકના જીવનને સુખ, સમૃદ્ધિ અને સફળતાથી સમૃદ્ધ બનાવે.
'X' પર હિન્દીમાં એક પોસ્ટમાં PM મોદીએ કહ્યું, "દરેકને વિજયાદશમીની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. આનંદ અને શ્રદ્ધાથી ભરેલો આ વિજયનો તહેવાર દરેકના સંકલ્પને નવી શક્તિ સાથે સશક્ત બનાવે." તેમણે ઉમેર્યું, "દરેકનું જીવન સુખ, સમૃદ્ધિ અને સફળતાથી સમૃદ્ધ બને- આ મારી હાર્દિક કામના છે."
आप सभी को विजयादशमी की अनंत शुभकामनाएं। उल्लास और विश्वास का यह विजय पर्व हर किसी के संकल्प को नई शक्ति प्रदान करे। सभी का जीवन सुख-सौभाग्य और सफलता से समृद्ध हो, यही कामना है।— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2026
આ તહેવાર ભગવાન રામ દ્વારા દસ માથાવાળા રાક્ષસરાજ રાવણના વધની ઉજવણી કરે છે અને તે અનિષ્ટ પર શિષ્ટતા (અસત્ય પર સત્ય)ના વિજયનું પ્રતીક છે.
આ તહેવારની સૌથી જાણીતી વિધિ 'રાવણ દહન' છે, જેમાં રાવણના વિશાળ પૂતળાં—જેની સાથે ઘણીવાર તેના ભાઈ કુંભકર્ણ અને પુત્ર મેઘનાદના પૂતળાં પણ હોય છે, તેને સળગાવવામાં આવે છે. ફટાકડાથી ભરેલા આ પૂતળાઓને સંધ્યાકાળે સળગાવવામાં આવે છે, જે અનિષ્ટ, નકારાત્મકતા અને નૈતિક ખામીઓના વિનાશનું પ્રતીક છે. ભારતમાં રાવણ દહનની સૌથી ભવ્ય અને જાણીતી ઉજવણીઓ ઉત્તર ભારતમાં જોવા મળે છે, જ્યાં 'રામલીલા'ની પરંપરાઓ વિશેષ પ્રચલિત છે.
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