ETV Bharat / bharat

અનેક રાજ્યોના રાજ્યપાલોની બદલી; તેલંગાણા, પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર, નાગાલેન્ડ સહિતના રાજ્યોમાં નિયુક્તિ

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ નવ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના રાજ્યપાલો અને લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરોની નિમણૂક અને બદલીને મંજૂરી આપી છે.

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ (PTI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 6, 2026 at 7:05 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ અનેક રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના રાજ્યપાલો અને લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરોની બદલી કરી છે. તરનજીત સિંહ સંધુને દિલ્હીના નવા લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. એક સત્તાવાર સૂચનામાં, રાષ્ટ્રપતિએ નવી નિમણૂકો અને બદલીઓની જાહેરાત કરી.

રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ હિમાચલ પ્રદેશના વર્તમાન રાજ્યપાલ શિવ પ્રતાપ શુક્લાને તેલંગાણાના રાજ્યપાલ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. તેલંગાણાના ભૂતપૂર્વ રાજ્યપાલ જિષ્ણુ દેવ વર્માને મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

નંદ કિશોર યાદવને નાગાલેન્ડના રાજ્યપાલ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે લેફ્ટનન્ટ જનરલ (નિવૃત્ત) સૈયદ અતા હસનૈનને બિહારના રાજ્યપાલ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તમિલનાડુના વર્તમાન રાજ્યપાલ આર.એન. રવિને પશ્ચિમ બંગાળના રાજ્યપાલ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. કેરળના રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ આર્લેકરને તમિલનાડુના રાજ્યપાલ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

તેવી જ રીતે, લદ્દાખના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર કવિન્દર ગુપ્તાને હિમાચલ પ્રદેશના રાજ્યપાલ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. દિલ્હીના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર વિનય કુમાર સક્સેનાને લદ્દાખના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

સૂચના અનુસાર, બધી નિમણૂકો અને બદલીઓ ત્યારે અસરકારક રહેશે જ્યારે સંબંધિત અધિકારીઓ તેમના નવા હોદ્દાનો કાર્યભાર સંભાળશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

NEW GOVERNORS
PRESIDENT MURMU
GOVERNOR
RESHUFFLE OF GOVERNORS LGS
GOVERNORS RESHUFFLE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.