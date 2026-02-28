ETV Bharat / bharat

રાજીવ ગાંધી નેશનલ યુનિવર્સિટી ઓફ લૉનું નામ બદલવાની ચર્ચાએ પંજાબ કોંગ્રેસના નેતાઓમાં આક્રોશ

એકેડેમિક કાઉન્સિલે રાજીવ ગાંધી નેશનલ યુનિવર્સિટી ઓફ લો, પટિયાલાનું નામ બદલવાનો પ્રસ્તાવ પસાર કર્યો

પટિયાલા (પંજાબ): રાજીવ ગાંધી નેશનલ યુનિવર્સિટી ઓફ લૉ (RGNUL), પટિયાલાની એકેડેમિક કાઉન્સિલે યુનિવર્સિટીના નામમાંથી ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન રાજીવ ગાંધીનું નામ દૂર કરવાની ભલામણ કરી છે. દરખાસ્ત મુજબ, યુનિવર્સિટીનું નવું નામ ફક્ત "નેશનલ લૉ યુનિવર્સિટી" હોઈ શકે છે.

યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર પ્રોફેસર જયશંકર સિંહે પુષ્ટિ આપી હતી કે આ પ્રસ્તાવને એકેડેમિક કાઉન્સિલ દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે. જોકે, આ ફેરફારને અમલમાં મૂકવા માટે, તેને હવે એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલ અને પંજાબ સરકારને મંજૂરી માટે મોકલવામાં આવશે. આ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના પંજાબ સરકાર દ્વારા 2006માં રાજીવ ગાંધી નેશનલ યુનિવર્સિટી ઓફ લૉ, પંજાબ એક્ટ હેઠળ કરવામાં આવી હતી.

નોંધનીય છે કે નવેમ્બર 2024 માં, અકાલ તખ્તના કાર્યકારી જથેદાર, જ્ઞાની કુલદીપ સિંહ ગર્ગે કેન્દ્ર સરકારને યુનિવર્સિટીનું નામ બદલવાની વિનંતી કરી હતી. તેમણે દલીલ કરી હતી કે 1984ના શીખ વિરોધી રમખાણોને પગલે આ નામ શીખ સમુદાયની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડે છે.

કોંગ્રેસીઓનો વિરોધ
રાજીવ ગાંધી નેશનલ યુનિવર્સિટી ઓફ લૉનું નામ બદલવાની ચર્ચાએ પંજાબ કોંગ્રેસના નેતાઓને ગુસ્સે કર્યા છે. બરનાલામાં રાહુલ ગાંધીની રેલીમાં હાજરી આપનારા વર્તમાન કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય પરગટ સિંહે કહ્યું, "નામ બદલવાથી કોઈ ફરક પડશે નહીં. જો તમારે કંઈક બતાવવું હોય, તો પંજાબની પ્રગતિ માટે કામ કરો, જે દરેક જગ્યાએ પાછળ છે."

સરકાર જાહેરાતોમાં દાવો કરે છે કે તે દર વર્ષે લાખો નોકરીઓનું સર્જન કરશે, પરંતુ દરેક વ્યક્તિ વાસ્તવિકતા જાણે છે. બરનાલામાં રાહુલ ગાંધીની રેલીમાં હાજરી આપનારા કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય રાણા ગુરજીત સિંહે રાજીવ ગાંધી નેશનલ યુનિવર્સિટી ઓફ લૉનું નામ બદલવા વિશે કહ્યું, "જો નામ બદલવાથી ફક્ત યુનિવર્સિટીની પ્રતિષ્ઠા વધે છે, તો કંઈ થશે નહીં કારણ કે ઉચ્ચ શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સારી સુવિધાઓ જરૂરી છે. યુનિવર્સિટી માટે અનુદાન અને સારી સુવિધાઓ જ બધું છે. નામ બદલવાથી કંઈ મળશે નહીં."

કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા ભારત ભૂષણ આશુએ X પર પોસ્ટ કરીને કહ્યું, "રાજીવ ગાંધી નેશનલ યુનિવર્સિટી ઓફ લૉ, પટિયાલામાંથી ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન રાજીવ ગાંધીનું નામ દૂર કરવાનો પ્રસ્તાવ તેની પાછળ રહેલા બધા લોકોની નબળી વિચારસરણીને પ્રતિબિંબિત કરે છે. રાજીવ ગાંધી માત્ર ભારતના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન જ નહોતા, પરંતુ તેમણે આપણા દેશની એકતા અને અખંડિતતાને બચાવવા માટે પોતાનો જીવ પણ આપ્યો હતો. તેમનું નામ દૂર કરવું એ ફક્ત હલકી અને ઘૃણાસ્પદ માનસિકતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. જો શાસક AAP, તેના માર્ગદર્શક, ભાજપની જેમ, માને છે કે તે શહીદી અને બલિદાનના આ મહાન અને ગૌરવશાળી વારસાને ભૂંસી શકે છે, તો તે સાચું છે."

