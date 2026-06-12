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પંજાબ વિધાનસભા ચૂંટણીની તૈયારી, કોંગ્રેસે ત્રણ વરિષ્ઠ નેતાઓને નિરીક્ષક તરીકે નિયુક્ત કર્યા

કોંગ્રેસ નેતૃત્વએ વરિષ્ઠ નેતા અજય માકન, ભૂતપૂર્વ સાંસદ મીનાક્ષી નટરાજન અને અનુભવી નેતા ભજન લાલ જાટવને પંજાબ માટે નિરીક્ષક તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે.

અજય માકન, મીનાક્ષી નટરાજન અને ભજન લાલ જાટવ
અજય માકન, મીનાક્ષી નટરાજન અને ભજન લાલ જાટવ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 12, 2026 at 11:36 AM IST

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ચંદીગઢ: પંજાબમાં બદલાતા રાજકીય સમીકરણો અને પાર્ટીની વર્તમાન સ્થિતિનું વિગતવાર મૂલ્યાંકન કરવા માટે, કોંગ્રેસ (AICC) એ ત્રણ વરિષ્ઠ નેતાઓને નિરીક્ષક તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. કોંગ્રેસના મહાસચિવ (સંગઠન) કે.સી. વેણુગોપાલે 11 જૂને આ અંગે એક સત્તાવાર પ્રેસ રિલીઝ જારી કરી હતી, જેમાં જણાવાયું હતું કે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષના નિર્દેશો હેઠળ આ નિમણૂકો તાત્કાલિક અસરથી કરવામાં આવી છે.

પંજાબ માટે કોંગ્રેસ નેતૃત્વ દ્વારા નિયુક્ત કરાયેલા નિરીક્ષકોમાં વરિષ્ઠ નેતા અજય માકન, ભૂતપૂર્વ સાંસદ મીનાક્ષી નટરાજન અને પીઢ નેતા ભજનલાલ જાટવનો સમાવેશ થાય છે. પાર્ટીએ તેમને રાજ્યમાં પ્રવર્તમાન રાજકીય અને સંગઠનાત્મક પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા અને હાઇકમાન્ડને એક વ્યાપક અહેવાલ સુપરત કરવાનું કામ સોંપ્યું છે.

કોંગ્રેસ મહાસચિવ કે.સી. વેણુગોપાલ દ્વારા જારી કરાયેલ સત્તાવાર પ્રેસ રિલીઝ
કોંગ્રેસ મહાસચિવ કે.સી. વેણુગોપાલ દ્વારા જારી કરાયેલ સત્તાવાર પ્રેસ રિલીઝ (ETV Bharat)

ટૂંક સમયમાં પંજાબની મુલાકાત લેશે

અહેવાલો અનુસાર, નિરીક્ષકોની ટીમ ટૂંક સમયમાં પંજાબની મુલાકાત લે તેવી શક્યતા છે. મુલાકાત દરમિયાન, ટીમ પંજાબ કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતાઓ, ધારાસભ્યો, જિલ્લા પ્રમુખો, ફ્રન્ટલ સંગઠનોના પદાધિકારીઓ અને પાયાના સ્તરના કાર્યકરો સાથે મુલાકાત કરશે. આ બેઠકો દ્વારા, નિરીક્ષકો પાર્ટીના આંતરિક મુદ્દાઓ, સંગઠનની કામગીરી અને જનતામાં પાર્ટીની વર્તમાન સ્થિતિ અંગે માહિતી એકત્રિત કરશે.

2027ની પંજાબ વિધાનસભા ચૂંટણી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત

પંજાબમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ ૨૦૨૭ની શરૂઆતમાં યોજાવાની છે. પંજાબ હંમેશા કોંગ્રેસ પાર્ટી માટે એક મહત્વપૂર્ણ રાજ્ય રહ્યું છે, જોકે તાજેતરના વર્ષોમાં તેને અનેક પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો છે. પરિણામે, આ ત્રણ નિરીક્ષકોની નિમણૂકને એ સંકેત તરીકે જોવામાં આવી રહી છે કે પાર્ટી વિધાનસભા ચૂંટણીઓ પહેલા તેની સંગઠનાત્મક તાકાત અને રાજકીય વ્યૂહરચનાને ફરીથી સુધારવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. રિપોર્ટના આધારે મુખ્ય નિર્ણયો લેવામાં આવી શકે છે.

રાજકીય વિશ્લેષકો માને છે કે નિરીક્ષકોનો અહેવાલ પંજાબ કોંગ્રેસમાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓ અંગે સંગઠનાત્મક ફેરફારો, નવી નિમણૂકો અથવા વ્યૂહાત્મક નિર્ણયો માટે માર્ગ મોકળો કરી શકે છે. આમ, AICC દ્વારા આ પગલું રાજ્યમાં પાર્ટીના રાજકીય ભવિષ્ય માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. પાર્ટીના કાર્યકરો અને નેતાઓ હવે નિરીક્ષકોના અહેવાલ અને પાર્ટી નેતૃત્વ દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાઓ પર ધ્યાન આપશે.

પંજાબ કોંગ્રેસની પ્રતિક્રિયાની રાહ

રાજ્યની રાજકીય પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરવા માટે ત્રણ નિરીક્ષકોની નિમણૂક અંગે AICC દ્વારા કરવામાં આવેલી જાહેરાત બાદ પંજાબ કોંગ્રેસ નેતૃત્વ તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા આવી નથી. રાજ્ય એકમના કોઈપણ વરિષ્ઠ નેતાએ આ નિર્ણય અંગે નિવેદન આપ્યું નથી. જોકે, રાજકીય વર્તુળોમાં, આ નિમણૂકને પંજાબ કોંગ્રેસની વર્તમાન પરિસ્થિતિ અને સંગઠનાત્મક માળખાની સમીક્ષાના સંદર્ભમાં જોવામાં આવી રહી છે.

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POLITICAL SITUATION IN PUNJAB
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