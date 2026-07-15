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સોનમ વાંગચુકનો ઉપવાસનો 18મો દિવસ: CJPએ 20 જુલાઈએ સંસદ કૂચનું કર્યું એલાન, હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર કર્યો

દિલ્હીના જંતર-મંતર ખાતે કોકરોચ જનતા પાર્ટીનો વિરોધ 25મા દિવસે પણ ચાલુ છે.

સોનમ વાંગચુકનો ઉપવાસનો 18મો દિવસ
સોનમ વાંગચુકનો ઉપવાસનો 18મો દિવસ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 9:44 AM IST

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નવી દિલ્હી : પરીક્ષા પ્રણાલીમાં સુધારા, પેપર લીકની ઘટનાઓ સામે કડક કાર્યવાહી અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ સાથે રાજધાની દિલ્હીના જંતર-મંતર પર કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)નું આંદોલન મંગળવારે 25મા દિવસે પણ યથાવત રહ્યું. આંદોલનના સમર્થનમાં સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુકનું અનિશ્ચિતકાલીન ઉપવાસ પણ 18મા દિવસે પ્રવેશ્યું છે.

આ દરમિયાન આંદોલનકારીઓએ 20 જુલાઈએ જંતર-મંતરથી સંસદ સુધી યોજાનારા શાંતિપૂર્ણ માર્ચની તૈયારીઓ તેજ કરી છે. તેમાં જોડાવા ઇચ્છુક લોકો માટે હેલ્પલાઇન નંબર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.

સોનમ વાંગચુકની બગડતી તબિયત અંગે વ્યક્ત કરી ચિંતા

કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીત દીપકેએ સોનમ વાંગચુકની તબિયત અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે ઉપવાસના 18મા દિવસે તેમની શારીરિક સ્થિતિ સતત નબળી પડી રહી છે. હવે તેમના શરીરની માંસપેશીઓ પણ નબળી પડી રહી છે અને તેમને ભારે પીડાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

સોનમ વાંગચુકે ઉપવાસ સમાપ્ત કરવાનો ઇનકાર કર્યો

દીપકેએ જણાવ્યું કે આંદોલન સાથે જોડાયેલા અનેક લોકોની જેમ તેમણે પણ સોનમ વાંગચુકને ઉપવાસ સમાપ્ત કરવાની વિનંતી કરી હતી. પરંતુ વાંગચુકે શાંત સ્વરે જવાબ આપ્યો, "મને ઉપવાસ સમાપ્ત કરવા માટે ન કહો, સરકારને પૂછો કે તે વાતચીત કરવા માટે તૈયાર કેમ નથી." તેમણે કહ્યું કે સોનમ વાંગચુકનો આ સંદેશ માત્ર તેમના વ્યક્તિગત સંકલ્પને જ નહીં, પરંતુ આંદોલનકારીઓની તે માંગને પણ દર્શાવે છે, જેમાં તેઓ સરકાર પાસેથી સંવાદ અને શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં સુધારા માટે ઠોસ પગલાંની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે.

20 જુલાઈના સંસદ માર્ચની તૈયારીઓ તેજ

અભિજીત દીપકેએ જણાવ્યું કે 20 જુલાઈએ જંતર-મંતરથી સંસદ સુધી એક શાંતિપૂર્ણ માર્ચ કાઢવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે આ માર્ચ માત્ર કોઈ એક સંગઠનનો કાર્યક્રમ નહીં હોય, પરંતુ દેશભરના વિદ્યાર્થીઓ, યુવાનો અને શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં પારદર્શિતા તથા સુધારાની માંગ કરનારા તમામ લોકોની ભાગીદારીનો પ્રયાસ હશે. તેમણે જણાવ્યું કે સંસદ માર્ચનો હેતુ સરકાર સુધી વિદ્યાર્થીઓનો અવાજ પહોંચાડવાનો અને પરીક્ષા પ્રણાલીમાં વ્યાપક સુધારાની માંગને વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે.

ભાગીદારી નોંધાવવા માટે જાહેર કર્યો હેલ્પલાઇન નંબર

સંસદ માર્ચની તૈયારીઓના ભાગરૂપે કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ 7011670115 હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર કર્યો છે. અભિજીત દીપકેએ જણાવ્યું કે જે લોકો 20 જુલાઈના માર્ચમાં જોડાવા ઇચ્છે છે, તેઓ આ નંબર પર મિસ્ડ કોલ આપીને પોતાની ભાગીદારી નોંધાવી શકે છે. તેમણે જણાવ્યું કે આ પહેલનો હેતુ દેશભરમાંથી કેટલા વિદ્યાર્થીઓ, યુવાનો અને નાગરિકો આંદોલનના સમર્થનમાં દિલ્હી આવવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે તે જાણવાનો છે. તેનાથી માર્ચની વ્યવસ્થાઓ વધુ સારી રીતે સંચાલિત કરવામાં પણ મદદ મળશે.

દેશભરના લોકોને જોડાવા અપીલ

દીપકેએ જણાવ્યું કે આ આંદોલન માત્ર થોડા વિદ્યાર્થીઓનું નથી, પરંતુ સમગ્ર દેશની શિક્ષણ વ્યવસ્થાથી જોડાયેલો મુદ્દો છે. તેમણે વધુમાં વધુ લોકોને આ અભિયાન સાથે જોડાવા અને 20 જુલાઈના સંસદ માર્ચમાં ભાગ લેવા અપીલ કરી. તેમણે કહ્યું કે જો મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનો લોકશાહી રીતે પોતાનો અવાજ સંસદ સુધી પહોંચાડશે, તો શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં સુધારાની માંગ વધુ મજબૂત બનશે.

CJPને મળ્યો ભારતીય કિસાન યુનિયનનો સંપૂર્ણ સમર્થન

જંતર-મંતર પર ચાલી રહેલા કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના વિદ્યાર્થી આંદોલનને મંગળવારે ખેડૂતોનો મોટો સમર્થન મળ્યો. ભારતીય કિસાન યુનિયન (BKU)ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ગુર્નામ સિંહ ચઢૂનીના નેતૃત્વમાં પહોંચેલા પ્રતિનિધિમંડળે આંદોલનકારી CJP સાથે એકતા વ્યક્ત કરી. પ્રતિનિધિમંડળે 20 જુલાઈએ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા યોજાનારા સંસદ માર્ચમાં દેશભરના ખેડૂતો અને નાગરિકોને જોડાવા અપીલ કરી. સાથે જ ચેતવણી આપી કે જો સરકાર વિદ્યાર્થીઓની માંગણીઓ પર ધ્યાન નહીં આપે, તો ભારત બચાવો મોરચાના બેનર હેઠળ 21 જુલાઈએ દેશભરના ખેડૂતો સંસદ તરફ કૂચ કરશે. આ શાંતિપૂર્ણ માર્ચમાં મોટી સંખ્યામાં જોડાવા માટે પણ તેમણે અપીલ કરી. સાથે જ સરકારને વિદ્યાર્થીઓની ચિંતાઓને ગંભીરતાથી સાંભળવી જોઈએ.

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