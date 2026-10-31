જ્ઞાનેશ કુમાર વિરૂદ્ધ મહાભિયોગ પ્રસ્તાવની તૈયારી, ખડગેના નિવાસસ્થાને ઇન્ડિયા ગઠબંધનની બેઠક
રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું કે ગૃહમંત્રી લોકોને દિલ્હીમાં આવતા રોકવાનો સંપૂર્ણ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
Published : October 31, 2026 at 9:48 AM IST
નવી દિલ્હી: મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર (CEC Gyanesh Kumar) વિરૂદ્ધ મહાભિયોગ પ્રસ્તાવ લઇને ઇન્ડિયા ગઠબંધન (India Alliance) શનિવાર બપોરે 3:30 મિનિટે એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવા જઇ રહ્યું છે. આ કાર્યક્રમ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નિવાસસ્થાને યોજાશે.
અર્નબ વાવાઝોડાને કારણે દિલ્હીમાં સતત વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેને કારણે શુક્રવારે આ કાર્યક્રમને સ્થગિત કરવામાં આવ્યો હતો. લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ આ નિર્ણયની જાહેરાત કરતા જણાવ્યું કે, સીનિયર નેતાઓને કોઇ સુવિધા ન થાય માટે સર્વસમ્મતિથી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે,શુક્રવારે રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે, વરસાદને કારણે અમે સર્વસમ્મતિ સાથે આજના કાર્યક્રમ (CEC વિરૂદ્ધ સાર્વજનિક મહાભિયોગ કાર્યક્રમ)ને શનિવારે તે જ સમય માટે ટાળવાનો નિર્ણય કર્યો છે. અમને લાગે છે કે વરસાદમાં સીનિયર લોકોને બેસવું યોગ્ય નહીં રહે માટે અમે આ કાર્યક્રમનું આયોજન શનિવારે કરીશુ.
રાહુલ ગાંધીએ રાજકીય પક્ષ, નાગરિક સમાજના સભ્યો, પત્રકારો અને અન્ય નાગરિકોને ઇન્ડિયા ગઠબંધનની 1 નવેમ્બરે રામલીલા મેદાનમાં યોજાનારી રેલીમાં સામેલ થવા માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું.તેમણે કહ્યું કે, રામલીલા મેદાન સુધી અમારી રેલી છે જેમાં સમગ્ર વિપક્ષ જે પણ આવવા માગે પછી તે રાજકીય હોય કે બિન રાજકીય હોય, સામાજિક કાર્યકર્તા હોય કે સમાજ સેવા સાથે જોડાયેલા લોકો હોય, નાગરિક સમાજના સભ્ય હોય કે પત્રકાર તમામ સામેલ થઇ શકે છે. આ બન્ને કાર્યક્રમ આ વાતને લઇને છે કે કેવી રીતે નરેન્દ્ર મોદી, અમિત શાહ, જ્ઞાનેશ કુમાર અને ચૂંટણી પંચમાં તેમની ટીમ ભારતીય લોકશાહીને ખતમ કરી રહી છે.
રાહુલ ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો કે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી લોકોને રેલીમાં સામેલ થવા માટે દિલ્હી જતા રોકવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. કોંગ્રેસ સાંસદે જણાવ્યું કે, ગૃહમંત્રીએ લોકોને દિલ્હીમાં આવતા રોકવાનો સંપૂર્ણ પ્રયાસ કર્યો છે. અમારી પાર્ટીના સભ્ય, નાગરિકોને ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર,મધ્ય પ્રદેશ, રાજસ્થાન, હરિયાણા, તેલંગાણા અને પંજાબથી આવતા રોકવામાં આવી રહ્યા છે.
રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું કે, રામલીલા મેદાનમાં 1 નવેમ્બરે યોજાનારી રેલી પર મળતી પ્રતિક્રિયા જનતાની ભાવનાઓને દર્શાવશે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે લાખો મતદારોના મતાધિકાર છીનવી લેવા અને તેમની વોટ ચોરી થવાની ઘટનાઓથી લોકો નારાજ અને પરેશાન છે. તેમણે ભાજપના નેતૃત્ત્વ અને ઉદ્યોગપતિઓ ગૌતમ અદાણી અને મુકેશ અંબાણી પર પણ આરોપ લગાવ્યો કે તેમણે કથિત ચૂંટણી ગડબડથી ફાયદો મળ્યો છે. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, તમામ પાર્ટીઓ 'ભારતના વિચાર' અને નાગરિકોના મત આપવાના અધિકારની રક્ષા માટે એક સાથે ઉભી છે.
સાર્વજનિક મહાભિયોગ કાર્યક્રમ પહેલા શુક્રવારે બપોરે 3:30 વાગ્યે ખડગેના નિવાસસ્થાને નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો પરંતુ વરસાદને કારણે તેને ટાળવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમ પહેલા રાહુલ ગાંધી, કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા, પાર્ટી નેતા પવન ખેડા, કોંગ્રેસ મહાસચિવ કે.સી.વેણુગોપાલ અને જયરામ રમેશ સહિત ઇન્ડિયા ગઠબંધનના નેતા બેઠક માટે ખડગેના ઘરે પહોંચ્યા હતા.
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