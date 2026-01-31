કેદારનાથ ધામ પરિસરમાં આ વર્ષે મોબાઇલ ફોન અને કેમેરા પર પ્રતિબંધ, ઉલ્લંઘન બદલ થશે બમણો દંડ
બદરી-કેદાર મંદિર સમિતિ અને રુદ્રપ્રયાગ જિલ્લા વહીવટીતંત્રે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. કેદારનાથ ધામ સંકુલમાં મોબાઇલ ફોન અને કેમેરા પર પ્રતિબંધ ફરમાવવામાં આવ્યો છે.
Published : January 31, 2026 at 9:43 AM IST
રુદ્રપ્રયાગ (ઉત્તરાખંડ): કેદારનાથ ધામની ધાર્મિક ગરીમા અને પવિત્રતા જાળવી રાખવા માટે અને દર્શન વ્યવસ્થા સુચારૂ રાખવા માટે, મંદિર પરિસરમાં મોબાઇલ ફોન અને કેમેરાના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. બદ્રીનાથ-કેદારનાથ મંદિર સમિતિ અને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર આ સંદર્ભે સંકલન અને કાર્ય યોજના વિકસાવી રહ્યા છે. ઉલ્લંઘન કરનારાઓ પર ભારે દંડ લાદવાનું પણ નક્કી કરાયું છે.
દર વર્ષે લાખો શ્રદ્ધાળુઓ કેદારનાથ ધામની યાત્રાએ આવે છે, પરંતુ તાજેતરના વર્ષોમાં, મંદિર પરિસરમાં મોબાઇલ ફોનથી ફોટા, વીડિયો અને રેકોર્ડિંગ લેવાની ઘટનાઓ વધતા તંત્રએ હવે સાવચેતી વધારી છે. આ ન માત્ર મંદિરની ગરિમા સાથે ચેડા છે, પરંતુ દર્શન દરમિયાન અન્ય ભક્તોને પડતી અસુવિધાનો પણ પ્રશ્ન છે. આ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને, જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને બદ્રીનાથ-કેદારનાથ મંદિર સમિતિએ આ વર્ષે, યાત્રાની સીઝન શરૂ થાય તે પહેલા જ મોબાઇલ ફોન અને કેમેરા પ્રતિબંધને કડક રીતે લાગુ કરવાની તૈયારી કરી છે.
આ યોજના હેઠળ, મંદિરની અંદર અને મંદિર પરિસરમાં મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત રહેશે. જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ રુદ્રપ્રયાગ પ્રતીક જૈને જણાવ્યું હતું કે, મોબાઇલ ફોન પ્રતિબંધ અને દંડ અંગે મંદિર સમિતિ સાથે મળીને એક વિગતવાર કાર્ય યોજના બનાવવામાં આવી રહી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે મંદિર પરિસરમાં મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ અને રીલ બનાવવાથી અન્ય ભક્તોને અસુવિધા થાય છે, જે આ વખતે સહન કરવામાં આવશે નહીં.
બદરી-કેદાર મંદિર સમિતિના ઉપપ્રમુખ વિજય કપરાવનએ જણાવ્યું હતું કે, મંદિર પરિસરમાં મોબાઇલ ફોન પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો નિર્ણય સમિતિની બેઠકમાં લેવામાં આવ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભક્તો શ્રદ્ધા સાથે બાબા કેદારનાથના દર્શન કરવા આવે છે, પરંતુ કેટલાક વ્યક્તિઓ દર્શન વ્યવસ્થામાં ખલેલ પહોંચાડે છે. આ વખતે, વ્યવસ્થાના સરળ પ્રવાહને સુનિશ્ચિત કરવા માટે કડક પગલાં લેવામાં આવશે. વહીવટ અને મંદિર સમિતિ દ્વારા આ પહેલ કેદારનાથ ધામની ધાર્મિક ગરિમા જાળવી રાખવાની અપેક્ષા રાખે છે, સાથે સાથે ભક્તોને શાંતિપૂર્ણ અને સરળ દર્શનનો અનુભવ પણ આપે છે.
નોંધનીય છે કે, કેદારધામના કપાટ ખુલતાની સાથે જ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો કેદારનાથ યાત્રા માટે ઉમટી પડે છે. આ સમય દરમિયાન, રીલ્, બનાવનારાઓની પણ ભરમાર હોય છે, જેના કારણે અન્ય શ્રદ્ધાળુઓને અસુવિધાઓનો સામનો કરવો પડે છે. તેથી જ બદરી-કેદાર મંદિર સમિતિ અને રુદ્રપ્રયાગ જિલ્લા વહીવટીતંત્રે રીલ્સ અને વીડિયોગ્રાફી કરનારા લોકો સામે કમર કસી લીધી છે. આ વખતે, કેદારનાથ ધામમાં રીલ્સ અને વીડિયોગ્રાફી કરનારાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.