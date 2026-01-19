ETV Bharat / bharat

શંકરાચાર્ય અવિમુક્તેશ્વરાનંદ 12 સમર્થકો સાથે ભૂખ હડતાળ પર બેઠા, આખી રાત ખુલ્લા આકાશ નીચે વિતાવી

ત્રણ શિષ્યોને SRN હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, શંકરાચાર્ય અવિમુક્તેશ્વરાનંદે કહ્યું, "જ્યાં સુધી વહીવટ તંત્ર માફી નહીં માંગે ત્યાં સુધી હું આ રીતે જ રહીશ."

શંકરાચાર્ય અવિમુક્તેશ્વરાનંદ તંત્ર સામે ધરણા પર ઉતર્યા
શંકરાચાર્ય અવિમુક્તેશ્વરાનંદ તંત્ર સામે ધરણા પર ઉતર્યા (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 19, 2026 at 12:41 PM IST

પ્રયાગરાજ, ઉત્તરપ્રદેશ: મૌની અમાવસ્યાના સ્નાન પર્વ દરમિયાન સંગમ વિસ્તારમાં પોલીસ સાથે થયેલી ઝપાઝપી અને ઘર્ષણમાં સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતીના બાર અનુયાયીઓ ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. તમામ ઈજાગ્રસ્તોને સ્વરૂપ રાણી નહેરુ (SRN) હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ત્રણ શિષ્યોને પીઠ અને પગમાં ગંભીર ઈજાઓ સાથે દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે અન્યને પ્રાથમિક સારવાર બાદ રજા આપવામાં આવી હતી.

દરમિયાન, આ ઘટનાથી ખૂબ જ દુઃખી શંકરાચાર્ય સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદે પોલીસ અને વહીવટીતંત્રની વર્તણૂક સામે વિરોધ નોંધાવ્યો છે, અને અન્ન-જળનો ત્યાગ કર્યો છે, તેમજ ત્રિવેણી માર્ગ પર તેમના શિબિરની બહાર ધરણા કર્યા છે. તેમના શિષ્યો પણ વિરોધમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. શંકરાચાર્ય આખી રાત ખુલ્લા આકાશ નીચે ધરણા પર બેઠા હતા. વિરોધ દરમિયાન, શંકરાચાર્યએ જાહેર કર્યું કે જ્યાં સુધી વહીવટીતંત્ર ઘટનાસ્થળે આવીને માફી ન માંગે ત્યાં સુધી તેઓ ખોરાક અને પાણીનો ત્યાગ કરશે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે વહીવટીતંત્રે તેમને જાણી જોઈને સંગમમાં સ્નાન કરતા અટકાવ્યા હતા અને તેમની હાજરીમાં સાધુઓ અને સંતો પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.

શંકરાચાર્ય અવિમુક્તેશ્વરાનંદે વહીવટ તંત્ર પાસે માફીની માંગ કરી
શંકરાચાર્ય અવિમુક્તેશ્વરાનંદે વહીવટ તંત્ર પાસે માફીની માંગ કરી (Etv Bharat)

SRN હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયેલા શિષ્યોમાં શિવ શક્તિ, દંગલ સિંહ અને ડૉ. દેવી પ્રસાદ પચૌરીનો સમાવેશ થાય છે. ડોક્ટરોના મતે, શિવ શક્તિ અને ડૉ. પચૌરીને પીઠમાં ઈજા થઈ છે, જ્યારે દંગલ સિંહને પગમાં ઈજા થઈ છે. EMO ડૉ. સત્ય પ્રકાશે જણાવ્યું હતું કે સોમવારે એક્સ-રે રિપોર્ટ આવ્યા બાદ ઈજાઓની ગંભીરતા સ્પષ્ટ થશે. દરમિયાન, આ ઘટના અંગે રાજકીય ગતિવિધિઓ તેજ થઈ ગઈ છે. કોંગ્રેસ સમિતિના મહાસચિવ વિવેકાનંદ પાઠક અને ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય અનુગ્રહણ નારાયણ સિંહે મોડી બપોરે શંકરાચાર્યની મુલાકાત તેમના શિબિરમાં લીધી હતી.

બીજી તરફ, શંકરાચાર્યના શિષ્યો, સ્વામી વૈષ્ણવ, પ્રકાશ પારિક, રજનીશ દુબે અને બલરામ તિવારીએ પોલીસ પર ગેરવર્તણૂકનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે પોલીસે તેમને બળજબરીથી હટાવ્યા અને કલાકો સુધી કારણ વગર બેસાડી રાખ્યા. સંત સમાજના અન્ય સભ્યો પણ વિરોધ પ્રદર્શનમાં હાજર હતા. દરમિયાન, કમ્પ્યુટર બાબા રથની સામે સૂઈ ગયા અને વહીવટીતંત્ર પાસેથી જાહેર માફી માંગી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વહીવટીતંત્ર માફી ન માંગે ત્યાં સુધી વિરોધ યથાવત રહેશે.

આ ઘટના પર સંત સમાજ તરફથી મિશ્ર પ્રતિક્રિયાઓ આવી છે. સ્વામી અધોક્ષજાનંદે જણાવ્યું હતું કે, માઘ મેળા જેવા વિશાળ કાર્યક્રમમાં નવી પરંપરા શરૂ કરવી એ શાસ્ત્રો અનુસાર ગણી શકાય નહીં. જ્યારે મહંત રવિન્દ્ર પુરીએ કહ્યું કે સંત સમુદાયે વહીવટીતંત્રને સહયોગ કરવો જોઈએ અને ભીડ દરમિયાન આવા પગલાં ટાળવા જોઈએ જેનાથી વ્યવસ્થા પર અસર પડી શકે.

