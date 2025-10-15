"હું બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી નહીં લડું, પરંતુ..." પ્રશાંત કિશોરે કર્યું મોટું એલાન
Published : October 15, 2025 at 11:14 AM IST
નવી દિલ્હી : જન સુરાજ પાર્ટીના સ્થાપક પ્રશાંત કિશોરે મોટી જાહેરાત કરતા કહ્યું કે તેઓ બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી નહીં લડે, આ નિર્ણય પાર્ટીએ પોતાના હિત માટે લીધો હોવાનો દાવો કર્યો હતો. એક ઈન્ટરવ્યુ દરમિયાન પ્રશાંત કિશોરે કહ્યું હતું કે, જન સુરાજ પાર્ટી માટે 150 થી ઓછી બેઠકોનો આંકડો હાર માનવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે, બિહાર ચૂંટણી 6 નવેમ્બર અને 11 નવેમ્બર એમ બે તબક્કામાં યોજાશે. અને મતગણતરી 14 નવેમ્બરે થશે.
"હું બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી નહીં લડું" : પ્રશાંત કિશોર
પ્રશાંત કિશોરે કહ્યું હતું કે, "હું બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી નહીં લડું. પાર્ટીએ નિર્ણય લીધો છે કે મારે વિધાનસભા ચૂંટણી ન લડવી જોઈએ. અને તેથી, પાર્ટીએ તેજસ્વી યાદવ સામે રાઘોપુરથી બીજા ઉમેદવારની જાહેરાત કરી છે. આ નિર્ણય અમે પાર્ટીના વ્યાપક હિતમાં લીધો હતો. જો હું ચૂંટણી લડીશ, તો તે જરૂરી સંગઠનાત્મક કાર્યથી મારું ધ્યાન ભટકાવશે."
ઈન્ટરવ્યુ દરમિયાન પ્રશાંત કિશોરે કહ્યું કે, "જો જન સુરાજ પાર્ટી બિહાર ચૂંટણી જીતે છે, તો તેનો દેશવ્યાપી પ્રભાવ પડશે. રાષ્ટ્રીય રાજકારણનો દિશા નિર્દેશ અલગ દિશામાં નિર્દેશ કરશે."
"150 થી ઓછી બેઠકો મારા માટે હાર હશે" : પ્રશાંત કિશોર
ચૂંટણીમાં તેમના પક્ષની સંભાવનાઓ વિશે પૂછવામાં આવતા પ્રશાંત કિશોરે કહ્યું, "હું ખાતરીપૂર્વક કહી શકું છું કે અમે શાનદાર જીત મેળવીશું અથવા હારનો સામનો કરીશું. હું રેકોર્ડ પર કહી રહ્યો છું કે મને 10 થી ઓછી બેઠકો અથવા 150થી વધુ બેઠકો મળવાની અપેક્ષા છે. આ બંને વચ્ચે કંઈ થવાની કોઈ શક્યતા નથી. 150 થી ઓછી બેઠક, ભલે તે 120 હોય કે 130, મારા માટે હાર હશે."
પ્રશાંત કિશોરે તેમણે ઉમેર્યું કે, "જો આપણે સારું પ્રદર્શન કરીશું, તો આપણને બિહારને બદલવાનો અને તેને દેશના 10 સૌથી વિકસિત રાજ્યોમાં સામેલ કરવાનો જનાદેશ મળશે. જો આપણે પૂરતું સારું પ્રદર્શન નહીં કરીએ, તો તેનો અર્થ એ થશે કે લોકોએ આપણામાં પૂરતો વિશ્વાસ દર્શાવ્યો નથી, અને આપણે સડક અને સમાજની રાજનીતિ ચાલુ રાખવી પડશે."
