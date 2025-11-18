બિહારમાં હાર બાદ પ્રશાંત કિશોરે રાજનીતિ છોડવાની નવી શરત રાખી, કહ્યું- હું હારની જવાબદારી સ્વીકારું છું
બિહાર ચૂંટણીમાં જન સૂરજની હાર પછી પ્રશાંત કિશોર પહેલી વાર મીડિયા સમક્ષ આવ્યા. તેમણે આગળ વધવાની તેમની રણનીતિની રૂપરેખા આપી.
Published : November 18, 2025 at 5:31 PM IST
પટના: 2025માં પહેલી વાર બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણી લડનાર જન સૂરજ પાર્ટીને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. પરિણામો પછી, પ્રશાંત કિશોર પહેલી વાર મીડિયા સમક્ષ હાજર થયા અને કટાક્ષભરી ટિપ્પણી સાથે પોતાની પ્રેસ કોન્ફરન્સ શરૂ કરી. પીકેએ કહ્યું કે, તેમને ચૂંટણીમાં ઓછા મત મળ્યા, પરંતુ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં વધુ મીડિયા સાથીઓ દેખાઈ રહ્યા છે.
'જનતાનો વિશ્વાસ જીતવામાં નિષ્ફળ': પ્રશાંત કિશોરે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ ત્રણ વર્ષ પહેલાં સિસ્ટમ બદલવાના સંકલ્પ સાથે બિહાર આવ્યા હતા, પરંતુ સફળતા મેળવી શક્યા નહીં. તેમણે કહ્યું કે, તેમના સંકલ્પમાં કંઈક ખામી હતી, જે જનતાનો વિશ્વાસ જીતી શક્યા નહીં. જીતનારાઓને અભિનંદન. જેડીયુ અને ભાજપને કામ કરવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. તેમણે તેના પર કામ કરવું જોઈએ.
'હું પાછળ હટવાનો નથી': બિહાર છોડવા અંગે પૂછવામાં આવતા પ્રશાંત કિશોરે કહ્યું, "હું તમારા બધાની માફી માંગુ છું. જે કંઈ ખામીઓ હશે તે સુધારી લેવામાં આવશે. એ એક ખોટી માન્યતા છે કે હું બિહાર છોડીશ. હું પાછળ હટવાનો નથી; હું બમણા ઉત્સાહથી ફરી લડીશ. આ જન સૂરજ અને પીકેનો આગ્રહ છે." અમે હિન્દુ-મુસ્લિમ રાજકારણમાં જોડાયા નથી. અમે બિહારને સુધારવા માટે પ્રયત્નશીલ રહીશું. જ્યાં સુધી અમે આ સુધારો પ્રાપ્ત ન કરીએ ત્યાં સુધી હું બિહાર નહીં છોડીશ.
'રાજકારણ બદલવામાં અમારી ભૂમિકા': પ્રશાંત કિશોરે કહ્યું કે અમે પ્રામાણિક પ્રયાસો કર્યા. અમે સફળ થયા નહીં. આ સ્વીકારવામાં કોઈ નુકસાન નથી. સિસ્ટમ બદલવાની વાત ભૂલી જાઓ, અમે સત્તામાં પરિવર્તન પણ લાવી શક્યા નહીં, પરંતુ અમે બિહારના રાજકારણને બદલવામાં ચોક્કસપણે ભૂમિકા ભજવી.
"અમારા પ્રયત્નો, અમારી વિચારસરણી અને અમારી સમજાવટમાં ખામી હશે, જેના કારણે જનતાએ અમને ચૂંટ્યા નહીં. જો જનતાએ અમારા પર વિશ્વાસ ન કર્યો હોય, તો સંપૂર્ણ જવાબદારી મારી છે. હું આ જવાબદારી મારા પર લઉં છું." "અમે જે પ્રયાસમાં જોડાયા હતા તેમાં જનતાનો વિશ્વાસ જીતવામાં નિષ્ફળ ગયા." - પ્રશાંત કિશોર, કન્વીનર, જન સૂરજ
સરકાર સામે મોટો આરોપ: તેમણે ચૂંટણી અંગે બિહાર સરકાર સામે ગંભીર આરોપ લગાવ્યો. પીકેએ કહ્યું કે, જીવિકા દીદીને ચૂંટણીમાં તૈનાત કરવામાં આવી હતી. ચૂંટણીમાં સમગ્ર સરકારી તંત્ર સામેલ હતું. આંગણવાડી અને આશા કાર્યકરોના પગારમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. સરકારી તંત્રનો ઉપયોગ કરીને એનડીએ ચૂંટણી જીતી હતી. બિહારમાં સ્થળાંતર અંગે તેમણે કહ્યું કે જો સ્થળાંતર બંધ થઈ જશે તો તેઓ રાજકારણ છોડી દેશે.
એનડીએએ હવે પોતાનું વચન પૂરું કરવું જોઈએ: પીકેએ જીતેલા લોકોને અભિનંદન આપ્યા. એનડીએએ હવે પોતાના વચન પર કામ કરવું જોઈએ. મહિલા રોજગાર યોજના અંગે તેમણે કહ્યું કે બિહારમાં આશરે 29,000 કરોડ રૂપિયાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. 15 મિલિયન લોકોને પૈસા આપવામાં આવ્યા. હવે, સરકારે 2 લાખ રૂપિયા આપવા પડશે. પીકેએ 9121691216 નંબર જાહેર કર્યો અને કહ્યું કે મહિલાઓએ 9121691216 પર સંપર્ક કરવો જોઈએ જેમને 6 મહિનામાં દરેકને 2 રૂપિયા મળશે.
ભ્રષ્ટાચારમુક્ત મંત્રીમંડળ બનાવો: ભ્રષ્ટાચાર અંગે તેમણે કહ્યું કે તેમણે ક્યારેય નીતિશ કુમારને ભ્રષ્ટ નથી કહ્યા. પરિણામો પછી નીતિશ કુમાર સ્વસ્થ છે. પીકેએ કહ્યું કે તેમણે નીતિશ કુમાર નહીં, પરંતુ ભ્રષ્ટ મંત્રીઓ વિશે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી. પીકેએ નવી સરકારમાં ભ્રષ્ટાચારમુક્ત મંત્રીમંડળ બનાવવા માટે અપીલ કરી.