શું પ્રશાંત કિશોર રાજકારણમાંથી નિવૃત્તિ લેશે? તેમણે નીતિશ કુમારના ભાગ્યની આગાહી કરી હતી પરંતુ પોતે શૂન્ય સાથે થયા સમાપ્ત
આકાશ અને જમીનની વાતો કરનારા પ્રશાંત કિશોર બિહાર ચૂંટણીમાં નિષ્ફળ સાબિત થયા. પ્રશ્ન એ છે કે તેમની ભૂલ ક્યાં થઈ? વાંચો ખાસ અહેવાલ.
પટના : 2025ની બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. એનડીએ 200 થી વધુ બેઠકો જીતીને પ્રચંડ વિજય સાથે સરકાર બનાવવા માટે તૈયાર છે. તેજસ્વી યાદવની સાથે, પ્રશાંત કિશોરનું રાજકીય ભાગ્ય પણ આ ચૂંટણીમાં દાવ પર હતું. પરિણામોએ પ્રશાંતના સપના ચકનાચૂર કરી દીધા. તેમની પાર્ટી, જન સૂરજ, પોતાનું ખાતું પણ ખોલવામાં નિષ્ફળ ગઈ. વધુમાં, પ્રશ્નો ઉભા થયા છે: શું નીતિશ કુમારના ભાવિની આગાહી કરનાર પીકે આખરે રાજકારણ છોડી દેશે? તેમણે પોતે કહ્યું હતું કે જો જેડીયુ ૨૫ થી વધુ બેઠકો જીતશે, તો તેઓ નિવૃત્ત થઈ જશે.
પીકેનું ખાતું પણ ખુલ્યું નહીં
પ્રશાંત કિશોરે વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન ઘણી વખત દાવો કર્યો હતો કે આ વખતે બિહારમાં વ્યવસ્થામાં પરિવર્તન આવશે અને જન સૂરજ સંપૂર્ણ બહુમતી સાથે સરકાર બનાવશે. તેમણે કહ્યું હતું કે જો તેઓ 120-130 કે તેથી ઓછી બેઠકો નહીં જીતે તો તે તેમના માટે હાર હશે, પરંતુ તેમનો પક્ષ શૂન્ય પર બહાર દેખાય છે.
બધી બેઠકો પર ઉમેદવારો ઉભા રાખવામાં આવ્યા હતા
પ્રશાંત કિશોરે શરૂઆતથી જ જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ બિહારની બધી 243 બેઠકો પર ઉમેદવારો ઉભા રાખશે. તેમના દાવા પર ખરા ઉતરતા, જન સૂરજે બધી બેઠકો પર ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી. જોકે, દાનાપુર વિધાનસભા મતવિસ્તારના તેમના ઉમેદવારે પોતાનું નામાંકન પત્ર ભર્યું ન હતું. વધુમાં, ઘણી બેઠકો પર, તેમના ઉમેદવારોએ પક્ષની સંમતિ વિના પોતાના નામાંકન પાછું ખેંચી લીધું અને NDAને ટેકો આપ્યો.
તેમણે પોતે ચૂંટણી ન લડી
પ્રશાંત કિશોર વિધાનસભા ચૂંટણી લડશે તેવી ચર્ચા હતી. તેમણે પોતે ઘણી વાર કહ્યું હતું કે જો પાર્ટી નક્કી કરે તો તેઓ રાઘોપુરથી તેજસ્વી યાદવ સામે ચૂંટણી લડી શકે છે. બાદમાં, તેમના ગૃહ મતવિસ્તાર, કરગહરથી ચૂંટણી લડવાની ચર્ચા થઈ, પરંતુ તેમણે ચૂંટણી ન લડી. પ્રશાંત કિશોર પોતે ચૂંટણી ઉમેદવાર બન્યા ન હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે તેઓ ફક્ત સંગઠનાત્મક કાર્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. તેમણે દલીલ કરી હતી કે પક્ષના કાર્યકરો કહે છે કે જો તેઓ ચૂંટણીમાં સામેલ થશે, તો ઘણી બેઠકો પર પ્રચાર કરવો મુશ્કેલ બની શકે છે.
વ્યાવસાયિક કાર્યકરોની ટીમ
ચૂંટણી રણનીતિકાર પ્રશાંત કિશોર પાસે વ્યાવસાયિકોની મોટી ટીમ છે. IPAC દ્વારા, તેમના લોકો દેશના અન્ય રાજ્યોમાં ઘણી વિધાનસભા ચૂંટણીઓમાં ચૂંટણી રણનીતિમાં તેમને મદદ કરી રહ્યા છે. જ્યારે તેમણે બિહારમાં તેમની પદયાત્રા શરૂ કરી, ત્યારે વ્યાવસાયિક યુવાનોનો એક આખો કાફલો બિહારમાં પ્રવાસ કર્યો. તેઓ ગામડે ગામડે ગયા અને લોકોમાં બિહારમાં વ્યવસ્થા બદલવાની વાત કરી. ભલે તે બિહારમાં પદયાત્રા હોય કે પટનામાં ગંગાના કિનારે સત્યાગ્રહ આશ્રમ સ્થાપવાનું અને બિહારમાં વ્યવસ્થા પરિવર્તન માટે લોકોને તાલીમ આપવાનું કામ હોય, આ વ્યાવસાયિક છોકરાઓએ પ્રશાંત કિશોર સાથે મળીને તેમના અભિયાનને આગળ ધપાવવા માટે કામ કર્યું.
જન સૂરજની રચના
2 ઓક્ટોબર, 2024ના રોજ, પ્રશાંત કિશોરે બિહારમાં જન સૂરજ નામની એક નવી પાર્ટીની રચના કરી. પટનાના વેટરનરી કોલેજ ગ્રાઉન્ડ ખાતે એક મોટો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જ્યાં કિશોરે જાહેરાત કરી હતી કે 2025 ની ચૂંટણી બિહારમાં વ્યવસ્થિત પરિવર્તન લાવશે. તેઓ પાર્ટીમાં કોઈ મોટું પદ ધરાવતા નહોતા, પરંતુ તેમણે છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી બિહારમાં જે પગપાળા યાત્રા કરી રહ્યા હતા તે ચાલુ રાખવાનું વચન આપ્યું હતું.
પાર્ટીની રચનાના થોડા મહિના પછી જ બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ચાર બેઠકો માટે પેટાચૂંટણીઓ યોજાઈ હતી. પ્રશાંત કિશોરની પાર્ટીએ બધી બેઠકો પર ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા હતા. જોકે પ્રશાંત કિશોરની પાર્ટી તે ચૂંટણીમાં એક પણ બેઠક જીતી શકી ન હતી, પરંતુ પહેલી ચૂંટણીમાં જ તેમની પાર્ટીને આ ચાર વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં આશરે 60,000 મત મળ્યા હતા. આ સમયથી, પ્રશાંત કિશોરે દાવો કરવાનું શરૂ કર્યું કે 2025ની ચૂંટણીમાં કોઈપણ કિંમતે જન સુરાજ સરકાર બનાવવી જ જોઈએ. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે 2025માં, છઠ માટે ઘરે પાછા ફરતા બિહારની બહાર રહેતા લોકોને હવે નોકરી માટે બહાર જવું પડશે નહીં. જો જન સુરાજ સરકાર બને છે, તો આવા યુવાનોને બિહારમાં ₹15,000 થી ₹20,000 ની વચ્ચે નોકરીઓ આપવામાં આવશે.
તેમણે બિહારમાં પદયાત્રા કાઢી
ચૂંટણી રણનીતિકાર પ્રશાંત કિશોરે અનેક રાજ્યોમાં મુખ્ય રાજકીય પક્ષો માટે ચૂંટણી રણનીતિઓ પર કામ કર્યું છે. તેઓ દેશભરના અનેક રાજ્યોમાં મુખ્યમંત્રીઓની નિમણૂક કરવામાં મદદ કરવાનો દાવો કરે છે. તેઓ એવો પણ દાવો કરે છે કે ભાજપની 2014ની કેન્દ્ર સરકાર માટે સમગ્ર રણનીતિ તેમણે જ બનાવી હતી.
નિષ્ણાતો શું કહે છે?
વરિષ્ઠ રાજકીય વિશ્લેષક પ્રો. એન.કે. ચૌધરી કહે છે કે પ્રશાંત કિશોર મુખ્યત્વે એક ચૂંટણી રણનીતિકાર છે જેમણે વિવિધ રાજ્યોમાં પ્રચાર ચલાવ્યો છે. તેઓ એક નવા પ્રકારના રાજકીય પરિવર્તનમાં પણ એક અગ્રણી વ્યક્તિ બન્યા છે, પરંતુ બિહારમાં રાજકારણ ફક્ત સુશાસન અથવા પ્રણાલીગત પરિવર્તનની ભાષા પર કામ કરતું નથી. એવું લાગે છે કે પ્રશાંત કિશોર બિહારના રાજકારણમાં જાતિ આધારિત ચક્રવ્યૂહ તોડવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે.
"જાતિ, સમુદાય, સ્થાનિક સમીકરણો અને સામાજિક જોડાણો અહીં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. બિહારમાં, તેમનો સીધો મુકાબલો NDA અને મહાગઠબંધન વચ્ચે હતો, બંનેએ જાતિ જૂથો અને મત બેંકો સ્થાપિત કરી છે. તેથી, જન સૂરજની સિસ્ટમ-બદલવાની અપીલ ચોક્કસપણે આકર્ષક હતી, પરંતુ તેઓ એ સમજવામાં નિષ્ફળ ગયા કે જાતિ રાજકારણ અહીં રાજકારણનો આધાર છે." - પ્રો. એન.કે. ચૌધરી, વરિષ્ઠ રાજકીય વિશ્લેષક
જનતાના નિર્ણયનો સ્વીકાર
વિધાનસભા ચૂંટણીમાં જન સૂરજના નબળા પ્રદર્શન અંગે પ્રવક્તા સંજય ઠાકુરે કહ્યું કે તેઓ જનતાના નિર્ણયનો સ્વીકાર કરે છે. પાર્ટીના બધા વરિષ્ઠ નેતાઓ સાથે બેસીને ખામીઓની સમીક્ષા કરશે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ નવી લડાઈ શરૂ કરશે અને સિસ્ટમ બદલાય ત્યાં સુધી તેમનો સંઘર્ષ ચાલુ રાખશે.
"જનાદેશ સ્વીકાર્ય છે. અમારો પક્ષ નવેસરથી લડશે અને બિહારના યુવાનો અને મહિલાઓ માટે લડત ચાલુ રાખશે. જ્યાં સુધી બિહારમાં વ્યવસ્થા બદલાશે નહીં, ત્યાં સુધી પ્રશાંત કિશોર થાકશે નહીં અને જન સૂરજ નબળો પડશે નહીં." - સંજય ઠાકુર, પ્રવક્તા, જન સૂરજ પાર્ટી
ચૂંટણી નિષ્ણાત, તેઓ છતાં કેમ હારી ગયા?
સુનિલ પાંડે માને છે કે ચૂંટણી લડવી અને કોઈને ચૂંટણી લડાવવા વચ્ચે મોટો તફાવત છે. પ્રશાંત કિશોરીએ દાવો કર્યો હતો કે તેમણે જ નરેન્દ્ર મોદીને સત્તા પર લાવ્યા હતા. મમતા બેનર્જીને મુખ્યમંત્રીની ખુરશી સુધી પહોંચાડવામાં તેમની ભૂમિકા હતી. તેમણે બિહારમાં નીતિશ કુમારને તેમના મુશ્કેલ સમયમાં પણ ટેકો આપ્યો હતો અને તેમને સત્તા પર લાવ્યા હતા. હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે તેઓ પોતે ચૂંટણી કેમ જીતી શક્યા નહીં?
"લોકશાહીમાં, લોકો કોઈને સત્તા પર બેસાડે છે. જનતાની નાડી માપવી ખૂબ જ મુશ્કેલ કાર્ય છે. મંત્રીઓ અને વરિષ્ઠ નેતાઓ જનતા પર મજબૂત પકડ હોવાનો દાવો કરી શકે છે, પરંતુ દાવાઓ અને વાસ્તવિકતા વચ્ચે ઘણો તફાવત છે." - સુનિલ પાંડે, વરિષ્ઠ પત્રકાર
પ્રશાંત કિશોર નિશાન ચૂકી ગયા
વરિષ્ઠ પત્રકાર સુનીલ પાંડે માને છે કે પ્રશાંત કિશોરે ગમે તે દાવો કર્યો હોય, તેઓ બિહારના લોકોની નાડી પકડી શક્યા નહીં. તેઓ ત્રણ વર્ષ સુધી બિહારના ગામડાઓમાં ફર્યા, જે લાંબો સમય ન હતો, કારણ કે મહાત્મા ગાંધીની સ્વતંત્રતાની લડાઈમાં તેમને લગભગ 40 વર્ષ લાગ્યા હતા. બિહારમાં ત્રણ વર્ષ ચાલ્યા પછી, પ્રશાંત કિશોરને વિશ્વાસ થવા લાગ્યો કે તેઓ ત્યાં સરકાર બનાવશે.
શું પીકે નિવૃત્ત થશે?
પ્રશાંત કિશોરે દાવો કર્યો હતો કે નીતિશ કુમાર મુખ્યમંત્રી નહીં બને. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે જો જેડીયુ 25 થી વધુ બેઠકો જીતશે તો તેઓ રાજકારણમાંથી નિવૃત્તિ લેશે. આનાથી ગંભીર પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે શું તેઓ હવે રાજકારણ છોડી દેશે.
