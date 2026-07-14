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પ્રશાંત કિશોરે આશરે ₹100 કરોડની સંપત્તિ જાહેર; તેમની પત્ની તેમના કરતા વધુ ધનિક

સોમવારે દાખલ કરાયેલા ચૂંટણી સોગંદનામામાં, કિશોરે તેમના વ્યવસાયને 'રાજકીય સલાહકાર અને કન્સલ્ટન્ટ' તરીકે દર્શાવ્યો હતો.

પ્રશાંત કિશોર
પ્રશાંત કિશોર (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 14, 2026 at 7:31 PM IST

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પટના: બાંકીપુર વિધાનસભા પેટાચૂંટણીના પરિણામ ગમે તે હોય, તેણે એક વાત સ્પષ્ટ કરી છે. જન સૂરજ પાર્ટી (JSP) ના નેતા બનેલા ચૂંટણી રણનીતિકાર પ્રશાંત કિશોર વિશે ઘણી શંકાઓ દૂર કરી છે. તેમણે ક્યારેય ખુલ્લેઆમ વાત ન કરી હોય તેવી બાબતો તેમના ઉમેદવારી પત્રો સાથે રજૂ કરાયેલા સોગંદનામામાં બહાર આવી છે.

બાંકીપુરથી પોતાની પહેલી ચૂંટણી લડી રહેલા 49 વર્ષીય રાજકારણી ખૂબ જ ધનવાન છે. તેમણે પોતાના સોગંદનામામાં "રાજકીય સલાહકાર અને કન્સલ્ટન્ટ" તરીકે પોતાનો વ્યવસાય દર્શાવ્યો છે અને ₹96 કરોડથી વધુની ચલ અને સ્થાવર સંપત્તિ ધરાવે છે, જેમાં ₹65,570 રોકડનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે પોતાની આવકના સ્ત્રોતો વ્યવસાય અને વ્યવસાય, બચત પર વ્યાજ, ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ અને વિવિધ કંપનીઓના શેરમાંથી મળતું ડિવિડન્ડ તરીકે દર્શાવ્યા છે.

સ્થાવર મિલકતોમાં, ચૂંટણી સલાહકાર બિહારના રોહતાસ જિલ્લાના તેમના પૈતૃક ગામ કોનારમાં 3.2 એકરની ત્યજી દેવાયેલી ચોખાની મિલ, પટનાના પોશ પાટલીપુત્ર વિસ્તારમાં એક પ્લોટ, દિલ્હીના વસંત વિહારમાં 4,561 ચોરસ ફૂટની મિલકત, ઉત્તર પ્રદેશના ગાઝિયાબાદમાં ત્રણ એપાર્ટમેન્ટ અને બક્સર અને તેમના ગામમાં પૈતૃક મિલકતો ધરાવે છે.

તેમની પાસે વેદાસ વેન્ચર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની એક પેઢી પણ છે, જેના તેઓ એકમાત્ર માલિક છે. આ પેઢીએ 2024-25માં JSPને ₹85 કરોડ, જન સૂરજ ફાઉન્ડેશનને ₹50 લાખ અને 2023-24માં જોય ઓફ ગિવિંગ ગ્લોબલ ફાઉન્ડેશનને ₹2.75 કરોડનું દાન આપ્યું હતું. દાગીનાની વાત કરીએ તો, પ્રશાંત પાસે માત્ર એક જ નીલમણિ જડેલી સોનાની વીંટી છે, જેની કિંમત ₹1.35 લાખ છે.

પ્રશાંતની પત્ની જાહ્નવી દાસ MBBS છે અને દિલ્હીની એપોલો ઇન્દ્રપ્રસ્થ હોસ્પિટલમાં ખાસ પ્રોજેક્ટ્સ માટે વરિષ્ઠ સલાહકાર તરીકે કામ કરે છે. તેમની પાસે ₹102 કરોડથી વધુની જંગમ અને સ્થાવર સંપત્તિ છે. તેમની પાસે 475 ગ્રામ સોનું અને 200 ગ્રામ ચાંદી પણ છે. તે સ્પષ્ટ નથી કે આ દાગીનાના રૂપમાં છે કે બુલિયન (નકામું સોનું/ચાંદી)ના રૂપમાં.

દંપતીનો પુત્ર, દૈવિક ભારદ્વાજ, 16 વર્ષનો છે અને તેની પાસે ₹7.19 લાખની જંગમ સંપત્તિ છે. તેમના પર કોઈ અન્ય આશ્રિતો નથી. રસપ્રદ વાત એ છે કે, પ્રશાંતે આવકવેરા કાયદા, 1961 ની કલમ 80 GGC હેઠળ JSP ને ₹૧૦ કરોડનું દાન આપ્યા પછી નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે ₹58.43 લાખની આવક જાહેર કરી હતી. 2023-24 માં JSP ને ₹50 લાખનું દાન આપ્યા પછી, તેમણે ₹8.89 કરોડની આવક જાહેર કરી હતી. 2022-23 માં તેમની કુલ આવક ₹44.49 લાખ, 2021-22 માં ₹60.04 લાખ અને 2020-21 માં ₹8.67 લાખ હતી.

પ્રશાંત અને જાહ્નવીએ મળીને કુલ ₹9 કરોડની લોન જાહેર કરી. તેમણે નાણાકીય વર્ષ 2020-21 અને 2024-25 વચ્ચે આવકવેરામાં ₹4.45 કરોડ ચૂકવ્યા, જ્યારે જાહ્નવીએ આ સમયગાળા દરમિયાન આવકવેરામાં ₹32 લાખથી વધુ ચૂકવ્યા.

આ ઉપરાંત, ચૂંટણી સલાહકારે નાણાકીય વર્ષ 2021-22 અને 2025-26 વચ્ચે GST (ગુડ્સ અને સર્વિસ ટેક્સ)માં ₹5.58 કરોડ પણ ચૂકવ્યા.

પ્રશાંતનું શિક્ષણ

તેમણે MBA નથી કર્યું, પરંતુ તેમણે 2003 માં હૈદરાબાદની એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્ટાફ કોલેજ ઓફ ઈન્ડિયા (ASCI) માંથી હેલ્થકેર મેનેજમેન્ટમાં માસ્ટર ડિગ્રી મેળવી હતી. હેલ્થકેર મેનેજમેન્ટમાં આ વિશિષ્ટ કાર્યક્રમ જોન્સ હોપકિન્સ યુનિવર્સિટી (યુએસએ) અને હિન્દુજા હોસ્પિટલના સહયોગથી વિકસાવવામાં આવ્યો હતો.

જોકે, પ્રશાંતે 1999 માં ઉત્તર પ્રદેશની લખનૌ યુનિવર્સિટીમાંથી બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન (BBA) ની ડિગ્રી મેળવી. તેમણે 2010 માં ફ્રાન્સની ક્લેર્મોન્ટ ફેરાન્ડ યુનિવર્સિટીના કેવિલમ વિચીમાંથી સઘન ફ્રેન્ચ ભાષાનો અભ્યાસક્રમ પણ પૂર્ણ કર્યો.

તેમણે 1993 માં પટના સાયન્સ કોલેજમાંથી ઇન્ટરમીડિયેટ (12મું ધોરણ) અને 1991 માં બક્સરની એમ.પી. હાઇ સ્કૂલમાંથી મેટ્રિક્યુલેશન (10મું ધોરણ) પૂર્ણ કર્યું.

ફોજદારી કેસ

જેએસપી નેતા વિરુદ્ધ આઠ ફોજદારી કેસ નોંધાયેલા છે. આમાંથી પાંચ કેસ પટના શહેરના અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં અને એક-એક સહરસા, બેતિયા અને મુઝફ્ફરપુર શહેરોમાં નોંધાયેલા છે. આ બધા કેસ તેમની વિરુદ્ધ 2024 અને 2025 માં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.

આ કેસ ગેરકાયદેસર રીતે ભેગા થવા, રમખાણો કરવા, સરકારી કર્મચારીઓને તેમની ફરજોમાં અવરોધ ઉભો કરવા, જાહેર માર્ગમાં અવરોધ ઉભો કરવા, હુમલો કરવા, ફોજદારી બળનો ઉપયોગ કરવા, સ્વેચ્છાએ નુકસાન પહોંચાડવા, ઉશ્કેરણી, ફોજદારી કાવતરું, ખોટી રીતે રોકવું, બદનક્ષી, ખોટી માહિતી આપવી, છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાત જેવા ગુનાહિત કેસોને લગતા છે.

પ્રશાંતે પટનામાં નોંધાયેલા પાંચમાંથી ચાર કેસોને લઈને પટના હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરી છે.

પ્રશાંતનું વ્યાવસાયિક અને રાજકીય કાર્ય

પ્રશાંત 2003 થી 2011 દરમિયાન આઠ વર્ષ સુધી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવતા આરોગ્ય કાર્યક્રમ સાથે સંકળાયેલા હતા. તેમણે યુનિસેફ મિશનના ભાગ રૂપે ચાડમાં પણ કામ કર્યું હતું, પરંતુ બાદમાં તેઓ તત્કાલીન ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ટીમમાં જોડાયા હતા.

2014ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપ અને તેના વડા પ્રધાન પદના ઉમેદવાર નરેન્દ્ર મોદી માટે વ્યૂહરચના બનાવવા બદલ તેમને ઓળખ મળી. તેમને અને તેમની ટીમને એક નવીન ઝુંબેશનો શ્રેય આપવામાં આવે છે, જેમાં "ચાય પે ચર્ચા", જાહેર સભાઓ દરમિયાન નેતાઓના હોલોગ્રાફિક અંદાજ, અત્યાધુનિક ટીવી સેટથી સજ્જ મોબાઇલ વાનનો ઉપયોગ, "રન ફોર યુનિટી" અને ચર્ચાઓ અને પ્રચાર માટે સોશિયલ મીડિયાનો વ્યાપક ઉપયોગનો સમાવેશ થાય છે.

બાદમાં તેમણે 2015ની બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે જનતા દળ યુનાઇટેડ (JDU) ના પ્રમુખ અને ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર સાથે કામ કર્યું, જેમાં મહાગઠબંધને રાષ્ટ્રીય લોકશાહી જોડાણ (NDA) ને હરાવ્યું. તેમણે નીતિશના સલાહકાર તરીકે સેવા આપી અને રાજકારણમાં પણ પ્રવેશ કર્યો. તેઓ JDUમાં જોડાયા અને તેના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ બન્યા, પરંતુ પાછળથી તેમના પક્ષ સાથે મતભેદો થયા કારણ કે પક્ષ ફરીથી ભાજપ તરફ ઝુકવા લાગ્યો.

ત્યારથી, તેમણે કોંગ્રેસ, YSR કોંગ્રેસ, આમ આદમી પાર્ટી, દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (DMK), તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અને અન્ય પક્ષો માટે વિવિધ લોકસભા અને વિધાનસભા ચૂંટણીઓમાં પડદા પાછળ કામ કર્યું છે.

તેમણે 2021 માં બિહારમાં 'જન સૂરાજ અભિયાન' શરૂ કર્યું, પદયાત્રા કરી અને 2 ઓક્ટોબર, 2024 ના રોજ JSP શરૂ કર્યું. 2025 ની બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં તેમની પાર્ટી 243 માંથી 238 બેઠકો પર ચૂંટણી લડી, પરંતુ એક પણ બેઠક જીતી શકી નહીં.

બાંકીપુર પેટાચૂંટણી પ્રશાંત માટે એક મોટી કસોટી હશે. તે જાહેર કરશે કે તેમની પાસે પોતાના દમ પર ચૂંટણી જીતવાની ક્ષમતા, વિશ્વસનીયતા અને લોકપ્રિયતા છે કે નહીં. 30 જુલાઈએ મતદાન થશે, જ્યારે 3 ઓગસ્ટે મત ગણતરી થશે.

પ્રશાંતનો ચૂંટણી રાજકારણમાં પ્રવેશ વધુ રસપ્રદ છે કારણ કે તેમણે ભાજપના ગઢમાં પ્રવેશવાનો નિર્ણય લીધો છે; પક્ષના વર્તમાન રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, નીતિન નવીન, અને તેમના સ્વર્ગસ્થ પિતા, નવીન કિશોર પ્રસાદ સિંહા, 1995 થી સતત નવ વખત આ બેઠક જીતી ચૂક્યા છે.

જો પ્રશાંત સફળ થાય છે, તો તે ભાજપનો સફળતાપૂર્વક સામનો કરવા સક્ષમ વિપક્ષી નેતા બનશે. જો કે, જો તે નિષ્ફળ જાય છે, તો તેને નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ શકે છે અને તેની વિશ્વસનીયતા ફરીથી મેળવવા માટે લાંબા સંઘર્ષનો સામનો કરવો પડી શકે છે - ખાસ કરીને એક માસ્ટર વ્યૂહરચનાકાર તરીકે જે આજના રાજકારણની નાડી સમજવાનો દાવો કરે છે.

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