NEET પરિણામ 2026: ફરીદાબાદનો પ્રાંશુલ 720 માંથી 715 માર્ક્સ સાથે AIR 2 મેળવ્યો; જાણો સફળતાનું રહસ્ય
ફરીદાબાદના રહેવાસી પ્રાંશુલ બંસલે NEET UG 2026 માં 720 માંથી 715 ગુણ મેળવીને ઓલ ઈન્ડિયા રેન્ક 2 મેળવ્યો. તેણે પોતાની સફળતા પાછળનું રહસ્ય શેર કર્યું.
Published : July 17, 2026 at 10:46 AM IST
ફરીદાબાદ: નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) એ મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષા RE NEET UG 2026 ના પરિણામો જાહેર કર્યા છે. ટોપર્સમાં પંજાબના આર્યન ગુપ્તા અને હરિયાણાના પ્રાંશુલ બંસલનો સમાવેશ થાય છે, બંનેએ 720 માંથી 715 ગુણ મેળવ્યા છે. ફરીદાબાદના સેક્ટર 21C ના રહેવાસી પ્રાંશુલ બંસલે કહ્યું, "આ સફળતા કોઈ શોર્ટકટનું પરિણામ નથી, પરંતુ વર્ષોની નિયમિત મહેનત, શિસ્તબદ્ધ દિનચર્યા અને આત્મવિશ્વાસનું પરિણામ છે."
પ્રાંશુલ બંસલ પોતાની સફળતાનું રહસ્ય જણાવે છે: "બાળપણથી જ મેં ડૉક્ટર બનવાનું સ્વપ્ન જોયું હતું. 8મા ધોરણથી જ મેં તબીબી ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું હતું. આ લક્ષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને, મેં વિજ્ઞાન વિષયોમાં મારો પાયો મજબૂત કરવા માટે અથાક મહેનત કરી. મારી તૈયારી દરમિયાન, મેં દરરોજ લગભગ આઠ કલાક અભ્યાસ કર્યો અને નિયમિતપણે પાછલા વર્ષના પ્રશ્નપત્રો ઉકેલ્યા. આનાથી વિષયોની સમજમાં સુધારો થયો, પરીક્ષા માટે મારો આત્મવિશ્વાસ પણ વધ્યો."
પ્રાથમિક શિક્ષણ ફરીદાબાદથી પૂર્ણ કર્યું: પ્રાંશુલ બંસલે જણાવ્યું કે NEET પહેલા, તેણે JEE મેઈન 2026 માં પણ 99.5 ટકા મેળવ્યા હતા. તેણે દિલ્હીની સમર ફિલ્ડ્સ સ્કૂલમાંથી 12મું ધોરણ અને ફરીદાબાદની DPS સ્કૂલમાંથી 10મું ધોરણ મેળવ્યું હતું. તેણે બંને બોર્ડ પરીક્ષાઓમાં 94 ટકા મેળવ્યા હતા. પ્રાંશુલ બંસલે કહ્યું કે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ, નિયમિત પ્રેક્ટિસ અને પરીક્ષાના દબાણને સંભાળવાની ટેક્નિકે તેને અભ્યાસ દરમિયાન ઘણી મદદ કરી.
તેની સફળતા માટે તેના માતાપિતાને શ્રેય આપતા: પ્રાંશુલ બંસલે કહ્યું કે તેના પરિવારે તેની સફળતામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તેના પિતા સ્ટીલ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા છે અને તેમણે ખાસ કરીને ફિઝિક્સમાં તેનું માર્ગદર્શન કર્યું હતું. તેની માતા તેની કંપની સેક્રેટરી છે અને તેણીએ પણ તેને અન્ય વિષયોમાં સતત ટેકો આપ્યો હતો. મારા માતા-પિતાના માર્ગદર્શન અને પ્રોત્સાહનથી મને દરેક મુશ્કેલ સમયમાં આગળ વધવાની પ્રેરણા મળી."
અભ્યાસ દરમિયાન મારા શોખ ચાલુ રહ્યા: અભ્યાસની સાથે સાથે, પ્રાણશુલે પોતાના શોખ છોડ્યા નથી. તેને પિયાનો વગાડવો, સ્કેટિંગ કરવો અને ફાઇનાન્સ પર પુસ્તકો વાંચવાનો શોખ છે. તેણે આંતરરાષ્ટ્રીય પિયાનો પરીક્ષાઓ પણ પાસ કરી છે. તે માને છે કે અભ્યાસની સાથે મનોરંજન અને શોખ માટે સમય કાઢવાથી માનસિક સંતુલન જાળવવામાં મદદ મળે છે.
NEET પુનઃપરીક્ષા 21 જૂને યોજાઈ: 21 જૂને દેશભરમાં પરીક્ષા ફરીથી લેવામાં આવી હતી. NTA અનુસાર, 22.79 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા માટે નોંધણી કરાવી હતી, જેમાંથી આશરે 20 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી. આમાંથી 11.21 લાખ વિદ્યાર્થીઓને ક્વોલિફાય જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. 58% ક્વોલિફાય ઉમેદવારો છોકરીઓ છે.
વિદ્યાર્થીઓ તેમના પરિણામો કેવી રીતે ચકાસી શકે: વિદ્યાર્થીઓ નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર તેમના પરિણામો ચકાસી શકે છે. બે લિંક્સ ઉપલબ્ધ છે. પરિણામો ડાઉનલોડ કરવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ તેમનો એપ્લિકેશન નંબર, પાસવર્ડ અને કેપ્ચા દાખલ કરવા પડશે. 213 ગુણ મેળવનારા EWS શ્રેણીના સામાન્ય અને લાયકાત ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. OBC, SC અને ST શ્રેણીના વિદ્યાર્થીઓ કે જેમણે 177 ગુણ મેળવ્યા છે તેમને કાઉન્સેલિંગ માટે ક્વોલિફાય જાહેર કરવામાં આવે છે.