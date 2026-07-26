પ્રહલાદ જોશીએ શિક્ષણ મંત્રીનું પદ સંભાળ્યું, કહ્યું- હું નમ્રતાથી આ જવાબદારી સ્વીકારૂં છું
પ્રહલાદ જોશી ઉપભોક્તા બાબતોના પ્રધાન તરીકેની તેમની ભૂમિકા ઉપરાંત શિક્ષણ મંત્રાલયનો વધારાનો હવાલો પણ આપવામાં આવ્યો છે.
Published : July 26, 2026 at 2:03 PM IST
નવી દિલ્હી: નવનિયુક્ત કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી પ્રહલાદ જોશીએ તેમનું પદ સંભાળ્યું છે. અધિકારીઓએ રવિવારે આ જાણકારી આપી હતી. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને શનિવારે પદ પરથી રાજીનામું આપ્યા બાદ પ્રહલાદ જોશીને શિક્ષણ મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા હતા. પ્રહલાદ જોશી ઉપભોક્તા બાબતોના પ્રધાન તરીકેની તેમની ભૂમિકા ઉપરાંત શિક્ષણ મંત્રાલયનો વધારાનો હવાલો પણ આપવામાં આવ્યો છે.
NEET પેપર લીક વિવાદને લઈને દેશભરમાં કોકરોચ જનતા પાર્ટીના નેતૃત્વમાં વિદ્યાર્થીઓના વિરોધને પગલે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને શનિવારે તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. પોતાના રાજીનામાના પત્રમાં ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને કહ્યું કે આ તેમના માટે 'વ્યક્તિગત પ્રતિષ્ઠા'નો મામલો નથી અને છેલ્લા 10 દિવસમાં જે ઘટનાઓ બની છે તે જોઈને તેઓ પરેશાન છે.
STORY | Pralhad Joshi takes charge as education minister— Press Trust of India (@PTI_News) July 26, 2026
Newly appointed Union education minister Pralhad Joshi has taken charge, officials said on Sunday.
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શનિવારે રાત્રે પત્રકારો સાથે વાત કરતા પ્રહલાદ જોશીએ કહ્યું કે તેમણે ફરજ અને નમ્રતા સાથે જવાબદારી સ્વીકારી છે. તેમણે કહ્યું, 'મને હમણાં જ ખબર પડી છે કે વડાપ્રધાને મને એક જવાબદારી સોંપી છે. હું ફરજ અને નમ્રતા સાથે આ જવાબદારી સ્વીકારું છું.
પ્રહલાદ જોશીએ કહ્યું, 'વડાપ્રધાન મોદીની સરકારના છેલ્લા 12 વર્ષમાં ઘણી ઐતિહાસિક સિદ્ધિઓ હાંસલ કરવામાં આવી છે. છેલ્લા ચાર-પાંચ વર્ષમાં ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિનો અમલ પણ કર્યો અને ઘણી મહત્ત્વપૂર્ણ પહેલ કરી. તેમણે કહ્યું, 'વડાપ્રધાનના માર્ગદર્શન હેઠળ, હું મારી ક્ષમતા મુજબ કામ કરવાનો પ્રયાસ કરીશ અને મારી જવાબદારીઓને સંપૂર્ણ સમર્પણ સાથે નિભાવીશ.'
Union Education Minister Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) posts, " today, i assumed charge as the union minister for education. i am grateful to hon’ble prime minister shri @narendramodi ji for placing his faith in me and entrusting me with this responsibility. I accept it with… pic.twitter.com/kYFzUjq7yp— Press Trust of India (@PTI_News) July 26, 2026
પ્રહલાદ જોશીને શિક્ષણ મંત્રાલયનો વધારાનો હવાલો મળવા પર, કોકરોચ જનતા પાર્ટીના મુખ્ય પ્રવક્તા સૌરવ દાસે ચેતવણી આપી હતી કે જે કોઈ પણ શિક્ષણ પ્રધાન બની રહ્યો છે તેણે સમજવું જોઈએ કે યુવાનો નજીકથી જોઈ રહ્યા છે. સૌરવ દાસે કહ્યું, 'અમારી ચિંતાઓ અને માંગણીઓને ધ્યાનમાં લેવામાં આવી છે. તે માંગણીઓ સમગ્ર દેશના યુવાનો સાથે જોડાયેલી હતી, જેના કારણે આ આંદોલનને દેશભરમાં સમર્થન મળ્યું હતું.
તેમણે કહ્યું, 'જે પણ શિક્ષણ મંત્રી બને તેને ખબર હોવી જોઈએ કે યુવાનો જોઈ રહ્યા છે. તેઓ જવાબદારીની માંગ કરશે. આથી સમય આવશે ત્યારે યુવાનોના હિતમાં કામ કરીશું. સૌરવે પેપર લીક અટકાવવા અને સરકાર પાસેથી ડિમાન્ડ ચાર્ટરમાં ઉલ્લેખિત પાંચ મુદ્દાઓને અમલમાં મૂકવાની યુવાનોની માંગણીઓનું પુનરાવર્તન કર્યું. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે તેઓ નવા શિક્ષણ મંત્રીને 'ખૂબ જ જલ્દી' મળશે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, 'સરકારે એક મહિનામાં બેઠક યોજવાનું વચન આપ્યું છે અને પછી જોઈશું કે શું થાય છે.'
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