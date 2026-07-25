પ્રહલાદ જોશી હશે નવા શિક્ષણમંત્રી, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાં બાદ થઈ મોટી જાહેરાત
કેબિનેટ મંત્રી પ્રહલાદ જોશીને તેમના વર્તમાન પોર્ટફોલિયો ઉપરાંત શિક્ષણ મંત્રાલયનો હવાલો સોંપવામાં આવ્યો છે.
Published : July 25, 2026 at 9:42 PM IST
નવી દિલ્હી: ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા બાદ, શિક્ષણ મંત્રાલયની જવાબદારી કેબિનેટ મંત્રી પ્રહલાદ જોશીને અસ્થાયી રૂપે સોંપવામાં આવી છે. પ્રધાનમંત્રીની સલાહ પર કાર્ય કરતા, રાષ્ટ્રપતિએ તેમને તેમના વર્તમાન પોર્ટફોલિયોની સાથે શિક્ષણ મંત્રાલયનો વધારાનો હવાલો સોંપવાનો આદેશ જારી કર્યો છે.
દરમિયાન, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ પ્રધાનમંત્રીની સલાહ પર ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું સ્વીકાર્યું છે. વધુમાં, રાષ્ટ્રપતિએ નિર્દેશ આપ્યો છે કે કેબિનેટ મંત્રી પ્રહલાદ જોશીને તેમના વર્તમાન પોર્ટફોલિયો ઉપરાંત શિક્ષણ મંત્રાલયનો હવાલો સોંપવામાં આવે.
President Droupadi Murmu, as advised by the Prime Minister, has accepted the resignation of Dharmendra Pradhan.— ANI (@ANI) July 25, 2026
Further, as advised by the Prime Minister, the President has directed that Pralhad Joshi, Cabinet Minister, be assigned the charge of the Ministry of Education, in… pic.twitter.com/rMmTK99zdR
નોંધનીય છે કે NEET (નેશનલ એલિજિબિલિટી કમ એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ) પેપર લીક વિવાદથી ભડકેલા વિદ્યાર્થીઓના નવી દિલ્હીના જંતર મંતર પર થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનો સહિત રાષ્ટ્રવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને શનિવારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને પોતાનું રાજીનામું સુપરત કર્યું હતું. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર રાજીનામાની જાહેરાત કરતા પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે, તેમણે પ્રધાનમંત્રીને પોતાનું રાજીનામું પત્ર મોકલ્યું છે.
તેમણે કહ્યું, "છેલ્લા 10 દિવસની ઘટનાઓથી હું દુઃખી છું. આ મારા માટે વ્યક્તિગત પ્રતિષ્ઠાનો મામલો નથી." પ્રધાને ઉમેર્યું કે તેમણે પહેલા દિવસથી જ જવાબદારી નિભાવી હતી અને ક્યારેય પરિસ્થિતિથી પીછેહઠ કરી નથી.
'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) દ્વારા દિલ્હીમાં ચાલી રહેલા આંદોલનને પગલે પ્રધાને રાજીનામું આપ્યું હતું. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી, CJP પરીક્ષા પ્રણાલીમાં સુધારા, NEET પેપર લીક અંગે જવાબદારી અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી માટે વિરોધ કરી રહ્યું હતું. પ્રધાનનું રાજીનામું CJPની મુખ્ય માંગણીઓમાંનું એક હતું.
શનિવારે, કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) એ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા અને સરકારે સંગઠનની તમામ માંગણીઓ સ્વીકાર્યા બાદ NEET વિવાદ પર તેના 36 દિવસના આંદોલનનો અંત લાવવાની જાહેરાત કરી હતી. CJP એ જણાવ્યું હતું કે, બંને પક્ષો પરીક્ષા પ્રણાલીમાં વ્યાપક સુધારા પર કામ કરવા માટે ચાર અઠવાડિયામાં ફરી મળશે. દેશભરમાં વિરોધ પ્રદર્શન તાત્કાલિક પાછા ખેંચવાની જાહેરાત કરતા, CJPના પ્રવક્તા સૌરવ ઘોષે જણાવ્યું હતું કે, પ્રધાનના રાજીનામા ઉપરાંત, સરકારે NEET વિવાદ પર આત્મહત્યા દ્વારા મૃત્યુ પામેલા ઉમેદવારોના પરિવારોને ગૌરવપૂર્ણ વળતર આપવા અને દિલ્હી અને તમામ ભાજપ શાસિત રાજ્યોમાં વિરોધીઓ સામે નોંધાયેલી FIR પાછી ખેંચવા સંમતિ આપી છે.
CJPના નેતૃત્વમાં જંતર મંતર ખાતે વિદ્યાર્થીઓનો વિરોધ 20 જૂને પરીક્ષા પ્રણાલીમાં સુધારા, NEET પેપર લીક કેસ અંગે જવાબદારી અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી પદ પરથી પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણીઓ સાથે શરૂ થયો હતો.
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