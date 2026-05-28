'ક્ષતિઓની જવાબદારી મારી છે': ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને CBSE OSM વિવાદ પર બોલતા રાહુલ ગાંધી પર નિશાન સાધ્યું
CBSE ઓન-સ્ક્રીન માર્કિંગ પ્રક્રિયામાં થયેલી અનિયમિતતાઓની જવાબદારી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને લીધી છે. તેમણે કહ્યું કે જવાબદારોને છોડવામાં આવશે નહીં.
Published : May 28, 2026 at 5:36 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને ગુરુવારે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE) ની ઓન-સ્ક્રીન માર્કિંગ (OSM) મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા સંબંધિત ગેરરીતિઓની જવાબદારી લીધી. તેમણે ખાતરી પણ આપી કે વિદ્યાર્થીઓને અસર કરતી ગેરરીતિઓ માટે ઇરાદાપૂર્વક જવાબદાર કોઈપણ વ્યક્તિ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને પુનઃમૂલ્યાંકન અને ચકાસણી પ્રક્રિયા દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને સામનો કરવો પડી રહેલા ટેકનિકલ અને ચુકવણી સંબંધિત મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે CBSE મુખ્યાલય ખાતે CBSE અધિકારીઓ સાથે બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી.
બેઠક બાદ બોલતા પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે બોર્ડ ધોરણ 12 ની પરીક્ષાઓના મૂલ્યાંકન અને પુનઃમૂલ્યાંકન અંગે વિદ્યાર્થીઓની તમામ ચિંતાઓને દૂર કરવા માટે કામ કરી રહ્યું છે.
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને બેઠકમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ એટલા માટે ભેગા થયા હતા કારણ કે CBSE ધોરણ 12 ની પુનઃમૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે. સત્તર લાખ વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી, અને અમારી પાસે 98 લાખ ઉત્તરપત્રો છે. દરેક ઉત્તરપત્રમાં ચાલીસ પાના છે. તેથી, લગભગ ચાલીસ કરોડ પાના સ્કેન કરવામાં આવ્યા છે."
મંત્રીએ કહ્યું કે આ પહેલી વાર હતું જ્યારે CBSE એ ઓન-સ્ક્રીન માર્કિંગ મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેને તેમણે "વિદ્યાર્થી-કેન્દ્રિત" અને પારદર્શિતા સુધારવાના હેતુથી વૈશ્વિક સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત સિસ્ટમ તરીકે વર્ણવી હતી.
તેમણે કહ્યું, "આ પહેલી વાર હતું જ્યારે CBSE એ તેનો ઉપયોગ કર્યો હતો, અને કેટલીક ગેરરીતિઓ પ્રકાશમાં આવી છે. હું આની જવાબદારી લઉં છું અને તમને ખાતરી આપું છું કે તેનો ઉકેલ આવશે. અમે તેના પર કામ કરી રહ્યા છીએ. અમે કોઈપણ વિદ્યાર્થીના પ્રશ્નને વણઉકેલ્યા નહીં છોડીએ."
પ્રધાનએ કહ્યું કે CBSE ટેકનિકલ ટીમને સોફ્ટવેરની સમીક્ષા કરવામાં અને સમસ્યાઓ ઉકેલવામાં મદદ કરવા માટે IIT કાનપુર અને IIT મદ્રાસના નિષ્ણાતોને બોલાવવામાં આવ્યા છે.
તેમણે એમ પણ કહ્યું કે નાણા મંત્રાલય સાથે ચર્ચા કર્યા પછી, વિદ્યાર્થીઓ માટે સિસ્ટમ સરળ બનાવવા માટે ચાર જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો, SBI, ઇન્ડિયન બેંક, બેંક ઓફ બરોડા અને કેનેરા બેંકના પેમેન્ટ ગેટવેને CBSE પોર્ટલ સાથે સંકલિત કરવામાં આવ્યા છે.
પ્રધાનએ કહ્યું, "અમે વિદ્યાર્થીઓને થયેલી કોઈપણ અસુવિધા માટે જવાબદારી લઈએ છીએ અને તેના માટે માફી માંગીએ છીએ. હું તમને ખાતરી આપું છું કે આ ગેરરીતિઓ માટે ઇરાદાપૂર્વક જવાબદાર કોઈપણ, પછી ભલે તે CBSE ની અંદર હોય કે બહાર, તેને બક્ષવામાં આવશે નહીં." મંત્રીએ રાજકીય પક્ષોને આ મુદ્દાનું રાજકારણ કરવાથી દૂર રહેવા અપીલ કરી અને ભાર મૂક્યો કે વિદ્યાર્થીઓમાં તણાવ ઓછો કરવો એ પ્રાથમિકતા હોવી જોઈએ.
CBSE ના પરિણામોમાં વ્યાપક હેરાફેરી કરવાના કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીના આરોપોનો જવાબ આપતા પ્રધાને કહ્યું, "CBSE એ પહેલાથી જ આનો જવાબદારીપૂર્વક જવાબ આપ્યો છે. હું પુનરાવર્તિત કરું છું, જો કોઈ ગેરરીતિઓ જોવા મળે છે, તો કોઈને પણ બક્ષવામાં આવશે નહીં. જોકે, જ્યાં સુધી રાહુલ ગાંધીનો સવાલ છે, વારંવાર ચૂંટણીમાં થયેલા નુકસાનને કારણે તેમની માનસિક સ્થિતિ અલગ લાગે છે."
પ્રધાનએ કહ્યું, "રાહુલ ગાંધીએ રાફેલ, EVS અને ડિજિટલ ઇન્ડિયાનો વિરોધ કર્યો છે. એવું લાગે છે કે તેઓ ભારતની વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિની વિરુદ્ધ છે. મેં આ ગેરરીતિઓ માટે સરકાર વતી જવાબદારી લીધી હોવાથી, હું દરેકને આ સમયે રાજકારણ ન રમવા વિનંતી કરીશ." અમારું સામૂહિક ધ્યેય એ સુનિશ્ચિત કરવાનું હોવું જોઈએ કે વિદ્યાર્થીઓનો માનસિક તણાવ ન વધે."
આ દરમિયાન, CBSE એ પુનરોચ્ચાર કર્યો કે OSM માટે ઉપયોગમાં લેવાતા મૂળ મૂલ્યાંકન પોર્ટલ સાથે ચેડા કરવામાં આવ્યા નથી. તેમાં એ પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે સોશિયલ મીડિયા પર ફરતું URL ફક્ત નમૂના ડેટા સાથેનું એક પરીક્ષણ સ્થળ છે અને તે લાઇવ મૂલ્યાંકન સિસ્ટમ સાથે જોડાયેલ નથી.