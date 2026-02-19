આતંકીઓને 6 હજાર ફૂટની ઊંચાઇએથી પણ ટ્રેક કરી શકાશે, જમ્મુ કાશ્મીરમાં 43 સુરક્ષામથક સ્થાપવામાં આવ્યા

ETV Bharat / bharat

આતંકવાદીઓને ટ્રેક કરવા અને તેનો નાશ કરવા માટે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં 6,000 ફૂટથી વધુ ઊંચાઈએ 43 ટેમ્પરરી ઓપરેટિંગ બેઝ (TOB) સ્થાપ્યા છે.

જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ઊંચાઈવાળા સુરક્ષા મથક પર સુરક્ષા દળો તૈનાત
જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ઊંચાઈવાળા સુરક્ષા મથક પર સુરક્ષા દળો તૈનાત (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 19, 2026 at 9:38 AM IST

3 Min Read
નવી દિલ્હી : ગયા વર્ષે પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા બાદ સુરક્ષામાં મોટો ફેરફાર કરીને, સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF)એ સરહદ પારથી આવતા આતંકવાદીઓને ટ્રેક કરવા અને તેનો નાશ કરવા માટે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં 6,000 ફૂટથી વધુ ઊંચાઈએ 43 ટેમ્પરરી ઓપરેટિંગ બેઝ (TOB) સ્થાપ્યા છે.

અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, એક વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારીએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "આ વ્યૂહરચનાના સકારાત્મક પરિણામો મળ્યા છે. કારણ કે છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આતંકવાદી ઘટનાઓમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે." આ પ્રકારનો પહેલો કામચલાઉ ઓપરેટિંગ બેઝ જુલાઈ 2025માં શ્રીનગર જિલ્લાના ફકીર ગુજરીમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હતો. "અત્યાર સુધી સ્થાપિત કુલ 43 કામચલાઉ ઓપરેટિંગ બેઝમાંથી, 26 કાશ્મીર ક્ષેત્રમાં છે અને બાકીના 17 જમ્મુ ક્ષેત્રમાં છે."

જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ઉચ્ચ-ઊંચાઈવાળા સુરક્ષા મથકો પર રાષ્ટ્રનું રક્ષણ કરતા સુરક્ષા દળો તૈનાત
જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ઉચ્ચ-ઊંચાઈવાળા સુરક્ષા મથકો પર રાષ્ટ્રનું રક્ષણ કરતા સુરક્ષા દળો તૈનાત (ETV Bharat)

અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે કામચલાઉ ઓપરેટિંગ બેઝનો ઉપયોગ કેન્દ્રીય અર્ધલશ્કરી દળો તેમજ જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસના કર્મચારીઓને સમાવવા માટે થાય છે અને જ્યાં આતંકવાદીઓ 'ઢોક' (કાદવ અને પથ્થરની ઝૂંપડીઓ) માં છુપાયેલા હોય છે ત્યાં ઊંચાઈ પર શોધ અને હુમલો કામગીરી હાથ ધરે છે.

અધિકારીએ કહ્યું, "અમે આતંકવાદીઓને જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સ્થાયી થવા દેતા નથી. જમ્મુ અને કાશ્મીરના તમામ ઊંચાઈવાળા વિસ્તારો પર કડક દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે કારણ કે આતંકવાદીઓ પર્વતીય વિસ્તારોમાં હુમલા કરવા માટે છુપાયેલા જોવા મળે છે. ખીણમાં આતંકવાદીઓની હાજરીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે."

દરેક કામચલાઉ ઓપરેટિંગ બેઝમાં 16-25 લોકો હોય છે

દરેક કામચલાઉ ઓપરેટિંગ બેઝમાં લગભગ 16-25 સૈનિકો હોય છે, જેમાં જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસના સભ્યોનો પણ સમાવેશ થાય છે. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "આવા ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં પેટ્રોલિંગ કરતી વખતે, સુરક્ષા કર્મચારીઓ સ્લીપિંગ બેગ, એર્ગોનોમિક બેગ, ટેક્ટિકલ બૂટ, હિટિંગ સાધનો, સેટેલાઇટ ટ્રેકર્સ અને સેટેલાઇટ ફોનનો ઉપયોગ કરે છે."

સરહદ પારથી આવતા આતંકવાદીઓ પર નજર રાખવી
સરહદ પારથી આવતા આતંકવાદીઓ પર નજર રાખવી (ETV Bharat)

અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે એપ્રિલ 2025 માં જમ્મુ અને કાશ્મીરના બૈસરન મેદાનોમાં આતંકવાદી હુમલા પછી તરત જ પહેલગામ-ત્રાલ-હરવન રૂટ પર ઘણા કામચલાઉ ઓપરેટિંગ બેઝ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા. પહેલગામ હત્યાકાંડમાં સામેલ આતંકવાદીઓને ખતમ કરવા માટે આ કામચલાઉ ઓપરેટિંગ બેઝનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

જુલાઈમાં, સુરક્ષા દળોએ પહેલગામ હુમલા માટે જવાબદાર ત્રણ આતંકવાદીઓને ખતમ કરવા માટે આવા જ એક કામચલાઉ ઓપરેટિંગ બેઝનો ઉપયોગ કર્યો હતો. 22 મેના રોજ, હરવનમાં મહાદેવ ટેકરીઓ અને તેની ઉપરની ટેકરીઓ પર "ઓપરેશન મહાદેવ" નામનું ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.

ત્રણ પાકિસ્તાની આતંકવાદીઓ, અબુ હમઝા અફઘાની ઉર્ફે હેરિસ, જિબ્રાન ઉર્ફે યાશીર ઉર્ફે હબીબ ઉર્ફે તાહિર અને સુલેમાન માર્યા ગયા. માર્યા ગયેલા આતંકવાદીઓ પાસેથી બે AK-47 રાઇફલ, એક M-4 રાઇફલ અને અન્ય શસ્ત્રો મળી આવ્યા હતા. પહેલગામની મનોહર બૈસરન ખીણમાં 22 એપ્રિલના રોજ થયેલા હુમલાના એક દિવસ પછી વિકસાવવામાં આવેલી સુરક્ષા યોજનાના ભાગ રૂપે 'ઓપરેશન મહાદેવ' શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 26 પ્રવાસીઓ માર્યા ગયા હતા.

હાઇ-એલ્ટિટ્યુડ સિક્યુરિટી બેઝ ક્લોથિંગ અને એસેસરીઝ
હાઇ-એલ્ટિટ્યુડ સિક્યુરિટી બેઝ ક્લોથિંગ અને એસેસરીઝ (ETV Bharat)

જમ્મુ-કાશ્મીરમાં 97 વિદેશી આતંકવાદીઓ સક્રિય છે

અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે હાલમાં, જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં 97 વિદેશી આતંકવાદીઓ (FTs) અને છ સ્થાનિક આતંકવાદીઓ (LTs) સક્રિય છે. અધિકારીએ ઉમેર્યું હતું કે, "કુલ વિદેશી આતંકવાદીઓમાંથી 30-40 જમ્મુ ક્ષેત્રમાં સક્રિય છે, જ્યારે 40-57 વિદેશી આતંકવાદીઓ કાશ્મીર ક્ષેત્રમાં સક્રિય છે. કુલ છ સ્થાનિક આતંકવાદીઓમાંથી, ચારના PoKમાં ઠેકાણા છે." જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સક્રિય બે સ્થાનિક આતંકવાદીઓ લતીફ અને ઝાકીર છે.

અમિત શાહ જમ્મુ અને કાશ્મીર સુરક્ષા મુદ્દા પર નજર રાખી રહ્યા છે

જમ્મુ અને કાશ્મીરની પરિસ્થિતિ પર સુરક્ષા એજન્સીઓ સાથેની તેમની તાજેતરની બેઠકમાં, ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું, 'સુરક્ષા એજન્સીઓના દૃઢ પ્રયાસોને કારણે, જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં દેશના દુશ્મનો દ્વારા પોષાયેલું આતંકવાદી નેટવર્ક લગભગ નબળું પડી ગયું છે.'

શાહે ખાતરી પણ આપી હતી કે આ પ્રયાસો ચાલુ રાખવા માટે તમામ જરૂરી સંસાધનો પૂરા પાડવામાં આવશે. ગૃહમંત્રીએ પ્રદેશમાંથી આતંકવાદને નાબૂદ કરવા માટે તમામ સુરક્ષા એજન્સીઓની સાથે મળીને અને સંકલિત રીતે કામ કરવાની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા પર પણ ભાર મૂક્યો હતો. શાહે સુરક્ષા દળોને સતર્ક રહેવા પણ વિનંતી કરી હતી જેથી આતંકવાદીઓ સરહદ પારથી ઘૂસણખોરી કરવા માટે હિમવર્ષાનો લાભ ન ​​લે.

