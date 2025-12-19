ETV Bharat / bharat

બિલની નકલો ફાડવા મામલે આઠ કોંગ્રેસના સાંસદો સામે વિશેષાધિકાર નોટિસ લાવવાની વિચારણા

ભાજપના એક સાંસદે જણાવ્યું કે, બિલની નકલો ફાડી નાખનારાઓને વિશેષાધિકાર નોટિસ મળશે.

ભાજપના સાંસદ નિશિકાંત દુબે
ભાજપના સાંસદ નિશિકાંત દુબે (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 19, 2025 at 4:33 PM IST

નવી દિલ્હી: ગુરુવારે, VBG રામજી બિલ પર ચર્ચા દરમિયાન, કેટલાક કોંગ્રેસના સાંસદોએ કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ પર કાગળના ટુકડા ફેંક્યા જ્યારે તેઓ જવાબ આપી રહ્યા હતા. ભાજપના સાંસદ નિશિકાંત દુબેએ આ અંગે લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલા સમક્ષ ફરિયાદ કરી છે. તેમણે આ કોંગ્રેસના સાંસદો પર વિશેષાધિકાર ભંગ અને ગૃહના અપમાનનો આરોપ લગાવ્યો છે. સ્પીકર ઓમ બિરલા આ બાબત પર વિચાર કરી રહ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, સ્પીકર ઓમ બિરલાએ નોટિસ સ્વીકારી અને કહ્યું કે તેને તપાસ માટે લોકસભા વિશેષાધિકાર સમિતિને મોકલવામાં આવશે.

ભાજપના સાંસદે આઠ કોંગ્રેસના સાંસદોના નામ આપ્યા: હિબી એડન, ડીન કુરિયાકોસે, એસ. મુરાસોલી, કે. ગોપીનાથ, શશીકાંત સેન્થિલ, શફી પરમ્બિલ, એસ. વેંકટેશન અને જોતિમણિ. દુબેએ આ સાંસદોના વર્તનને અનાદરપૂર્ણ અને અયોગ્ય ગણાવ્યું. આ નોટિસ અંગે ચર્ચા તેજ બની છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે લોકસભા અધ્યક્ષ તેના પર ગંભીરતાથી વિચાર કરી રહ્યા છે.

દુબેએ આરોપ લગાવ્યો, "કૃષિ અને ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ અને ગૃહની કાર્યવાહીમાં મદદ કરતા અધિકારીઓને અવરોધિત કરીને તેમણે ગૃહની સુગમ કામગીરીમાં સતત વિક્ષેપ પાડ્યો."

ભારતીય જનતા પાર્ટીના સભ્ય દુબેએ કહ્યું, "આ ગૃહમાં ગેરવર્તણૂક, લોકસભા અધ્યક્ષના અધિકારનો અનાદર અને ગૃહના અધિકારીઓને તેમની ફરજો બજાવવામાં અવરોધ બનાવે છે, જે સામૂહિક રીતે સંસદના સભ્યોના વિશેષાધિકારોનું ઉલ્લંઘન અને ગૃહનો તિરસ્કાર સમાન છે."

ભાજપે આરોપ લગાવ્યો કે કૃષિ મંત્રી જવાબ આપી રહ્યા હતા ત્યારે કોંગ્રેસના સભ્યોને વિરોધ કરવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર હતો, પરંતુ તેમણે જે રીતે વર્તન કર્યું, જેમાં બિલની નકલ ફાડીને મંત્રીની સામે હવામાં લહેરાવવું પણ સામેલ છે, તે યોગ્ય લાગતું નથી.

કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ રામજી બિલનો જવાબ આપી રહ્યા હતા. તેમણે કોંગ્રેસના સભ્યોને કહ્યું કે આમ કરીને તેઓ ગાંધીજીના આદર્શોની હત્યા કરી રહ્યા છે. આ બિલ મનરેગાનું સ્થાન લેશે. આ બિલમાં ગ્રામીણ લોકો માટે વર્ષમાં ૧૨૫ દિવસની રોજગારીની જોગવાઈ છે. વિપક્ષી સભ્યોએ આ બિલનો વિરોધ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે બિલમાંથી મહાત્મા ગાંધીનું નામ કાઢી નાખવામાં આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે બિલમાં રોજગારનો ઉલ્લેખ છે, પરંતુ તે તેની ગેરંટી આપતું નથી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે મનરેગા એક માંગ આધારિત યોજના છે, જ્યારે 'જી રામ જી' ની સંપૂર્ણ જવાબદારી કેન્દ્ર સરકાર પર નિર્ભર રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે જ્યારે તેઓ ઈચ્છે છે, ત્યારે તેઓ રોજગાર આપશે, અને જ્યારે તેઓ ઈચ્છે નથી, ત્યારે તેઓ રોજગાર આપશે નહીં.

