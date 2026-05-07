વસ્તી નિયંત્રણ નીતિઓ અને UCCને જાહેર સમર્થનની જરૂર: RSS વડા મોહન ભાગવત

RSS વડાએ ધર્મો અને સમુદાયો વચ્ચે સુમેળ જાળવવાનું પણ આહ્વાન કર્યું.

RSS વડા મોહન ભાગવત (File/IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 7, 2026 at 3:02 PM IST

મૈસુર: આરએસએસ વડા મોહન ભાગવતે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે વસ્તી નિયંત્રણ નીતિઓ અને સમાન નાગરિક સંહિતા (યુસીસી) ના અમલીકરણ માટે જાહેર સહયોગ અને દૂરંદેશીની જરૂર છે. તેમણે ભાર મૂક્યો હતો કે જાતિ આધારિત રાજકારણ ત્યારે જ અસ્તિત્વમાં રહેશે જ્યારે સમાજ પોતે જાતિ આધારિત વિભાગો સાથે ઓળખવાનું બંધ કરશે.

અહીં જેએસએસ મહાવિદ્યાપીઠ ખાતે "રાષ્ટ્રીય વિકાસ માટે ઉત્પ્રેરક તરીકે સામાજિક સંવાદિતા" વિષય પરના ભાષણ પછી ચર્ચા સત્રને સંબોધતા, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના વડાએ વિવિધ ધર્મો અને સમુદાયો વચ્ચે સુમેળ જાળવવાનું પણ આહ્વાન કર્યું. તેમણે લોકોને ફક્ત સૂત્રોચ્ચાર દ્વારા નહીં પણ તેમના આચરણ દ્વારા તેમના સામાજિક જીવનમાં સમાનતાનો અભ્યાસ કરવા વિનંતી કરી.

તેમણે ટિપ્પણી કરી, "સમાજ જાતિઓને યાદ રાખતો હોવાથી, રાજકારણીઓ આ પરિસ્થિતિનો લાભ લે છે. તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય મત મેળવવાનો છે. જો તેઓ તેમના કાર્યના આધારે મત મેળવવામાં અસમર્થ હોય, તો તેઓ તેમને જાતિના આધારે મેળવવાનો પ્રયાસ કરે છે."

વસ્તી નિયંત્રણ બિલ અને સમાન નાગરિક સંહિતા (યુસીસી) સંબંધિત પ્રશ્નના જવાબમાં, ભાગવતે સ્પષ્ટતા કરી કે આરએસએસ એક સામાજિક સંગઠન છે, સરકારી સંસ્થા નથી. તેમણે એ હકીકત પર ભાર મૂક્યો કે કોઈ પણ કાયદો જાહેર ભાગીદારી વિના સફળ થઈ શકતો નથી.

"સૌપ્રથમ અને સૌથી અગત્યનું, લોકોને શિક્ષિત કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે," તેમણે કહ્યું. "નીતિઓ બનાવવી જરૂરી છે, પરંતુ કોઈપણ નીતિ ત્યારે જ સફળ થઈ શકે છે જો તેને જાહેર સમર્થન મળે." કટોકટીના યુગ દરમિયાન વસ્તી નિયંત્રણ માટે લેવામાં આવેલા પગલાંનો ઉલ્લેખ કરતા, ભાગવતે નોંધ્યું કે તે સમયે જે કઠોર રીતે તે પગલાં લાગુ કરવામાં આવ્યા હતા તેનાથી વ્યાપક જાહેર રોષ ફેલાયો હતો અને રાજકીય સ્તરે પણ તેનો ભારે વિરોધ થયો હતો.

