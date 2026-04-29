Poll of Polls: કેરળમાં કોંગ્રેસ ગઠબંધનને ફાયદો થવાનો અંદાજ; તમિલનાડુમાં ડીએમકે સરકાર બનાવે તેવી શક્યતા.
તમિલનાડુમાં 23 એપ્રિલે એક જ તબક્કામાં અને કેરળ અને પુડુચેરીમાં 9 એપ્રિલે વિધાનસભા ચૂંટણીઓ યોજાઈ હતી
Published : April 29, 2026 at 8:34 PM IST
નવી દિલ્હી: કેરળ, તમિલનાડુ અને પુડુચેરીમાં યોજાયેલી વિધાનસભા ચૂંટણી માટે એક્ઝિટ પોલના અનુમાન જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. મેટ્રિઝના મતે, તમિલનાડુમાં DMK અને AIADMK વચ્ચે નજીકની ટક્કર છે. DMK+ ગઠબંધનને 122-132 બેઠકો મળવાનો અંદાજ છે, જ્યારે AIADMK+ ગઠબંધનને 87-110 બેઠકો મળવાનો અંદાજ છે. TVK 10-12 બેઠકો મેળવી શકે છે, જ્યારે અન્ય પક્ષો 0-6 બેઠકો મેળવી શકે છે.
તમિલનાડુમાં DMK સરકાર બનવાની શક્યતા
પીપલ્સ પલ્સ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા એક્ઝિટ પોલ મુજબ, તમિલનાડુમાં DMK ગઠબંધનને 125-145 બેઠકો મળવાનો અંદાજ છે. જ્યારે, AIADMK ગઠબંધનને 65-80 બેઠકો, TVK 18-24 બેઠકો અને અન્ય પક્ષોને 2-6 બેઠકો મળવાનો અંદાજ છે.
પોલ ડાયરીના એક્ઝિટ પોલ મુજબ, તમિલનાડુમાં DMK+ ગઠબંધન 145-160 બેઠકો જીતી શકે છે. AIADMK+ ગઠબંધનને 50-65 બેઠકો મળવાનો અંદાજ છે, જ્યારે અન્ય પક્ષો 18-26 બેઠકો જીતી શકે છે.
મેટ્રિઝના મતે, તમિલનાડુમાં DMKના નેતૃત્વ હેઠળની સરકાર બનવાની તૈયારીમાં છે. DMK+ ગઠબંધનને 122-132 બેઠકો અને AIADMK ગઠબંધનને 87-110 બેઠકો મળવાનો અંદાજ છે. TVK 10-12 બેઠકો જીતી શકે છે.
કેરળમાં કોંગ્રેસની સરકાર બનવાની શક્યતા
એક્સિસ માય ઇન્ડિયા અનુસાર, કેરળમાં કોંગ્રેસની સરકાર બની શકે છે. તેમના અનુમાન મુજબ, કોંગ્રેસની આગેવાની હેઠળનું ગઠબંધન - યુડીએફ - રાજ્યમાં 78-90 બેઠકો જીતવાની અપેક્ષા છે. એલડીએફ 49-62 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે, જ્યારે ભાજપ શૂન્યથી ત્રણ બેઠકો સુધી જીત મેળવી શકે છે.
પીપલ્સ પલ્સ અનુસાર, કેરળમાં યુડીએફ 75-85 બેઠકો જીતવાની અપેક્ષા છે, જ્યારે એલડીએફ 55-65 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે. અન્ય પક્ષો ત્રણ બેઠકો જીતવાની અપેક્ષા છે.
મેટ્રિઝ અનુસાર, કેરળમાં યુડીએફ 70-75 બેઠકો જીતવાની સંભાવના છે, જ્યારે એલડીએફ 60-65 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે. ભાજપ ત્રણથી પાંચ બેઠકો જીતી શકે છે.
પી-માર્ક અનુસાર, યુડીએફ કેરળમાં 71-79 બેઠકો જીતવાની અપેક્ષા છે, જ્યારે એલડીએફ 62-69 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે.
ચાણક્ય સ્ટ્રેટેજી અનુસાર, કેરળમાં UDF 72-80 બેઠકો અને LDF 58-64 બેઠકો મેળવી શકે છે.
પુડુચેરીમાં ભાજપ સરકાર પાછી ફરી શકે છે
એક્સિસ માય ઇન્ડિયા અનુસાર, પુડુચેરીમાં ભાજપની આગેવાની હેઠળની ગઠબંધન સરકાર બની શકે છે. NDA 16-20 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે, જ્યારે કોંગ્રેસની આગેવાની હેઠળનું ગઠબંધન 6-8 બેઠકો જીતી શકે છે. અન્ય પક્ષો ત્રણથી સાત બેઠકો જીતી શકે છે.
વિવિધ મીડિયા જૂથો અને મતદાન એજન્સીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા એક્ઝિટ પોલના અંદાજો ચૂંટણીના દિવસે મતદારો પાસેથી એકત્રિત કરવામાં આવેલી માહિતી પર આધારિત હોય છે. જોકે, આ ખૂબ જ નાના નમૂના કદનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેથી, એક્ઝિટ પોલના અંદાજોને ફક્ત વાસ્તવિક ચૂંટણી પરિણામોની ઝલક તરીકે ગણવા જોઈએ. એક્ઝિટ પોલ, ઘણી વખત, ખોટા સાબિત થયા છે.
કેરળ અને પુડુચેરીમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ 9 એપ્રિલના રોજ એક જ તબક્કામાં યોજાઈ હતી. દરમિયાન, તમિલનાડુમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ 23 એપ્રિલના રોજ એક જ તબક્કામાં યોજાઈ હતી. ચૂંટણી પંચના નિયમો અનુસાર, મતદાન એજન્સીઓને સાંજે 6:30 વાગ્યાથી શરૂ થતા તેમના એક્ઝિટ પોલના અંદાજો જાહેર કરવાની પરવાનગી છે.
ચૂંટણી પંચના નિયમો અનુસાર, 9 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ સવારે 7:00 વાગ્યા (જ્યારે પ્રથમ મતદાન થયું હતું) અને 29 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ સાંજે 6:30 વાગ્યા (જ્યારે અંતિમ મતદાન થવાનું છે) વચ્ચેના સમયગાળા દરમિયાન એક્ઝિટ પોલ કરવા - અને તેમના પરિણામોનું પ્રસારણ કરવા - પ્રતિબંધિત છે.
તમિલનાડુમાં કુલ 234 વિધાનસભા બેઠકો છે. રાજ્યમાં સરકાર બનાવવા માટે બહુમતીનો આંકડો 118 છે. 2021ની ચૂંટણીમાં, DMK ગઠબંધન 159 બેઠકો જીતીને સત્તામાં આવ્યું. M.K. સ્ટાલિનના નેતૃત્વમાં, DMK એ એકલા 133 બેઠકો મેળવી. તેનાથી વિપરીત, તત્કાલીન શાસક NDA એ 75 બેઠકો જીતી, જેમાં AIADMK એ 66 બેઠકો જીતી. આ વખતે પણ, ચૂંટણી સ્પર્ધા મુખ્યત્વે DMK ગઠબંધન અને NDA વચ્ચે છે.
કેરળ તરફ વળીએ તો, રાજ્યમાં સીપીએમના નેતૃત્વ હેઠળના શાસક ગઠબંધન, એલડીએફ અને કોંગ્રેસના નેતૃત્વ હેઠળના યુડીએફ ગઠબંધન વચ્ચે સીધી સ્પર્ધા જોવા મળી રહી છે. મુખ્યમંત્રી પી. વિજયનના નેતૃત્વ હેઠળ, ડાબેરી ગઠબંધન (એલડીએફ) છેલ્લા 10 વર્ષથી રાજ્યમાં સત્તામાં છે. કેરળ વિધાનસભામાં કુલ 140 બેઠકો છે, જેમાં બહુમતીનો આંકડો 71 છે.
ગત ચૂંટણીમાં, ડાબેરી ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (એલડીએફ) એ ઐતિહાસિક વિજય મેળવ્યો, 99 બેઠકો સાથે સતત બીજા કાર્યકાળ માટે સત્તામાં પાછો ફર્યો. 1977 પછી આ પહેલી વાર બન્યું છે કે કોઈ પણ ગઠબંધને રાજ્યમાં સતત ટર્મ મેળવી હોય. દરમિયાન, કોંગ્રેસના નેતૃત્વ હેઠળના યુનાઇટેડ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (યુડીએફ) એ 41 બેઠકો જીતી હતી - જે 2016 ની ચૂંટણીમાં તેના પ્રદર્શન કરતા છ બેઠકો ઓછી હતી.
