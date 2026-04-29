Poll Of Polls : પશ્ચિમ બંગાળ અને આસામના એક્ઝિટ પોલના પરિણામો અહીં જુઓ
2021ની બંગાળ ચૂંટણીમાં એક્ઝિટ પોલની આગાહીઓ ખોટી સાબિત થઈ. મોટાભાગના એક્ઝિટ પોલમાં ભાજપની લીડની આગાહી કરવામાં આવી હતી.
Published : April 29, 2026 at 8:18 PM IST
નવી દિલ્હી/કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના બીજા અને અંતિમ તબક્કાના મતદાન પછી, મીડિયા સંગઠનોએ તેમના એક્ઝિટ પોલના આંકડા જાહેર કર્યા છે. આ એક્ઝિટ પોલના અંદાજો અનુસાર, આસામમાં NDA ફરી એકવાર બહુમતી મેળવશે તેવી અપેક્ષા છે. દરમિયાન, પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપ અને TMC વચ્ચે જોરદાર ટક્કર જોવા મળી રહી છે.
નોંધનીય છે કે એક્ઝિટ પોલ સામાન્ય રીતે વાસ્તવિક ચૂંટણી પરિણામોની ઝલક આપવા માટે માનવામાં આવે છે. જો કે, ભૂતકાળમાં એક્ઝિટ પોલની આગાહીઓ વારંવાર ખોટી સાબિત થઈ છે.
એક્સિસ માય ઇન્ડિયાના એક્ઝિટ પોલ અનુસાર, NDA ફરી એકવાર આસામમાં સરકાર બનાવે તેવી શક્યતા છે. ભાજપ 88 થી 100 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે, જ્યારે કોંગ્રેસ 24 થી 36 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે. બંને પક્ષો વચ્ચે મત તફાવત છ ટકા સુધી હોઈ શકે છે.
મેટ્રિઝ એક્ઝિટ પોલ અનુસાર, આસામમાં ભાજપ 85-95 બેઠકો, કોંગ્રેસ 25-32 બેઠકો અને અન્ય પક્ષો 6-12 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે.
પીપલ્સ પલ્સના એક્ઝિટ પોલ મુજબ, આસામમાં ભાજપ ગઠબંધનને 68-72 બેઠકો, કોંગ્રેસ ગઠબંધનને 22-26 બેઠકો અને અન્ય પક્ષોને 7-15 બેઠકો મળવાની ધારણા છે.
મેટ્રિઝ એક્ઝિટ પોલ મુજબ, પશ્ચિમ બંગાળમાં ટીએમસી ૧૨૫ થી ૧૪૦ બેઠકો મેળવી શકે છે, જ્યારે ભાજપ 146 થી 161 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે. અન્ય પક્ષો 6 થી 10 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે.
ચાણક્ય સ્ટ્રેટેજીસ એક્ઝિટ પોલ મુજબ, ભાજપ પશ્ચિમ બંગાળમાં 150 થી 160 બેઠકો સાથે બહુમતી મેળવી શકે છે. ટીએમસી 130 થી 140 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે, જ્યારે અન્ય પક્ષો 6 થી 10 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે.
પીપલ્સ પલ્સ એક્ઝિટ પોલ મુજબ, પશ્ચિમ બંગાળમાં ટીએમસી 177 થી 187 બેઠકો જીતી શકે છે - જે 148 ના બહુમતી આંકડા કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે. દરમિયાન, ભાજપ 95 થી 110 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે. ડાબેરી પક્ષો 0 થી 1 બેઠક જીતવાનો અંદાજ છે, જ્યારે કોંગ્રેસ 1 થી 3 બેઠકો મેળવી શકે છે.
પ્રજા પોલ સર્વેક્ષણમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપ માટે બમ્પર બેઠકોનો અંદાજ છે. એક્ઝિટ પોલમાં ટીએમસી 85 થી 110 બેઠકો, ભાજપ 178 થી 208 બેઠકો અને અન્ય પક્ષોને 0 થી 5 બેઠકો મળવાનો અંદાજ છે.
પશ્ચિમ બંગાળ એક્ઝિટ પોલ
પી-માર્ક (P-MARQ)
- TMC- 118-138
- BJP- 150-175
- કોંગ્રેસ- 0-0
મેટ્રીઝ (MATRIZE)
- TMC+ - 125-140
- BJP- 146-161
- અન્ય- 6-10
પોલ ડાયરી - અસમ એક્ઝિટ પોલ
- BJP- 86-101
- કોંગ્રેસ - 15–26
- અન્ય - 3-7
પશ્ચિમ બંગાળ અને આસામની વાત કરીએ તો, બંને રાજ્યોમાં શાસક પક્ષો અને મુખ્ય વિપક્ષી પક્ષો વચ્ચે ચૂંટણી જંગ જોરદાર રહ્યો છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં, ભાજપે વર્તમાન ટીએમસી સામે જોરદાર ચૂંટણી ઝુંબેશ લડી હતી. મતદાર યાદીના સારાંશ સુધારણા પછી યોજાયેલી ચૂંટણીઓમાં, પશ્ચિમ બંગાળમાં પહેલીવાર 90% થી વધુ મતદાન નોંધાયું હતું. ભાજપ સત્તા વિરોધી લહેર, ભ્રષ્ટાચારના આરોપો અને નાગરિકતાના રાજકારણ પર ચૂંટણી જીતની આશા રાખી રહ્યું છે. મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીના નેતૃત્વમાં, ટીએમસી સતત ચોથી વખત સત્તામાં આવવા માટે આશાવાદી છે.
ટીએમસી 2011 થી પશ્ચિમ બંગાળમાં સત્તામાં છે. પાછલી ચૂંટણીમાં, ટીએમસીએ કુલ 294 બેઠકોમાંથી 215 બેઠકો મેળવી હતી - જે ગૃહમાં જરૂરી 148 બેઠકોના બહુમતી આંકડો કરતાં ઘણો વધારે છે.
2021ના એક્ઝિટ પોલ કેટલા સચોટ હતા?
2021 ની પશ્ચિમ બંગાળની ચૂંટણીમાં, કોઈ પણ એક્ઝિટ પોલે ટીએમસી માટે મજબૂત પ્રદર્શનની આગાહી કરી ન હતી; તેના બદલે, મોટાભાગના એક્ઝિટ પોલમાં ભાજપ માટે લીડનો અંદાજ હતો. જોકે, વાસ્તવિક ચૂંટણી પરિણામોમાં ટીએમસીને 215 બેઠકો મળી હતી, જ્યારે ભાજપને 77 બેઠકો મળી હતી. પાછલી ચૂંટણીમાં, 'ટુડેઝ ચાણક્ય' દ્વારા કરવામાં આવેલા અંદાજો વાસ્તવિક પરિણામોની નજીક હતા. તે સમયે, 'ટુડેઝ ચાણક્ય' દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી હતી કે ટીએમસી 169 થી 191 બેઠકો વચ્ચે જીતશે, જ્યારે ભાજપ 97 થી 119 બેઠકો વચ્ચે જીતશે. તેનાથી વિપરીત, 'જન કી બાત' દ્વારા કરવામાં આવેલા અંદાજો પાછલી ચૂંટણીમાં સૌથી ખોટા સાબિત થયા હતા; તેમણે આગાહી કરી હતી કે ભાજપ 162 થી 185 બેઠકો સાથે બહુમતી મેળવશે, જ્યારે ટીએમસીને 104 થી 121 બેઠકો વચ્ચે જીતવાનો અંદાજ હતો.
આસામમાં, પ્રાથમિક સ્પર્ધા શાસક ભાજપ અને કોંગ્રેસ પક્ષ વચ્ચે છે. ભાજપ છેલ્લા 10 વર્ષથી સત્તામાં છે. આ વખતે, કોંગ્રેસ ગૌરવ ગોગોઈના નેતૃત્વમાં ચૂંટણીમાં મજબૂત પ્રદર્શન કરવાની આશા રાખે છે. 2021ની ચૂંટણીમાં, ભાજપે આસામ વિધાનસભાની કુલ 126 બેઠકોમાંથી 60 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે કોંગ્રેસે 29 બેઠકો મેળવી હતી. આસામ વિધાનસભામાં બહુમતીનો આંકડો 64 બેઠકોનો છે.
