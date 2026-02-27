2026ની તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા રાજકીય ઉથલપાથલ, ઓ. પન્નીરસેલ્વમ DMKમાં જોડાયા
રાજ્યમાં વિધાનસભા ચૂંટણી પણ થવાની છે. તે ચૂંટણી પહેલા પન્નીરસેલ્વમના નિર્ણયથી એક નવી લહેર શરૂ થઈ શકે છે.
ચેન્નાઈ: 2026ની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા તમિલનાડુમાં રાજકીય ગતિવિધિઓ તેજ થઈ ગઈ છે. નેતાઓનો પક્ષ બદલવાનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે. નવીનતમ માહિતી અનુસાર, ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને હાંકી કાઢવામાં આવેલા એઆઈએડીએમકે નેતા ઓ. પન્નીરસેલ્વમ શુક્રવારે દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (ડીએમકે)માં જોડાયા. પન્નીરસેલ્વમ છાવણીએ તાજેતરમાં તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી એમ.કે. સ્ટાલિનની પ્રશંસા કરી અને રાજ્યમાં ડીએમકે સરકારની વાપસીની આગાહી કર્યા પછી આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
તાજેતરના વિકાસમાં, પન્નીરસેલ્વમ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી એમ.કે. સ્ટાલિનની હાજરીમાં ડીએમકે પાર્ટીમાં જોડાયા.
ત્રણ વખતથી વધુ વખત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી ચૂકેલા પન્નીરસેલ્વમને ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી જે. જયલલિતાના નજીકના વિશ્વાસુ માનવામાં આવતા હતા. તેમના અને એડાપ્પડી કે. પલાનીસ્વામી વચ્ચે લાંબા નેતૃત્વ સંઘર્ષ બાદ તેમને એઆઈએડીએમકેમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા હતા. શુક્રવારે અગાઉ, પન્નીરસેલ્વમ કેમ્પના ધારાસભ્ય પી. અયપ્પને આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી પછી એમ. સ્ટાલિનને ફરીથી રાજ્યનું નેતૃત્વ કરતા જોવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. અયપ્પને વિધાનસભામાં કહ્યું હતું કે પુરાત્ચી થલૈવર એમજીના આશીર્વાદથી, એમ.કે. સ્ટાલિન ફરી એકવાર તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી બનવા જોઈએ.
રાજકીય નિષ્ણાતો માને છે કે પન્નીરસેલ્વમના ડીએમકેમાં જોડાવાથી દક્ષિણ તમિલનાડુમાં વોટ બેંક પર નોંધપાત્ર અસર પડી શકે છે. પન્નીરસેલ્વમનો આ પ્રદેશમાં થેવર સમુદાયમાં નોંધપાત્ર પ્રભાવ હોવાનું માનવામાં આવે છે.
234 સભ્યોની તમિલનાડુ વિધાનસભા માટે ચૂંટણી 2026 ના પહેલા ભાગમાં યોજાશે, જ્યાં એમ.કે. સ્ટાલિનના નેતૃત્વ હેઠળનું ગઠબંધન ભાજપ-એઆઈએડીએમકે ગઠબંધન સામે જીત મેળવવા માટે "દ્રવિડ મોડેલ 2.0" રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કરશે. દરમિયાન, અભિનેતામાંથી રાજકારણી બનેલા વિજયના તમિલનાડુ વેટ્રી કઝગમ (ટીવીકે) સાથે પ્રવેશથી તમિલનાડુ ચૂંટણીમાં ત્રિકોણીય સ્પર્ધા સર્જાય તેવી શક્યતા છે.
છેલ્લે 2021ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, ડીએમકેએ 133 બેઠકો જીતી હતી. કોંગ્રેસે 18, પીએમકેએ પાંચ, વીસીકેએ ચાર અને અન્યોએ આઠ બેઠકો જીતી હતી. ડીએમકેના નેતૃત્વ હેઠળના સેક્યુલર પ્રોગ્રેસિવ એલાયન્સ (એસપીએ), જેમાં કોંગ્રેસનો સમાવેશ થાય છે, કુલ 159 બેઠકો જીતી હતી. જ્યારે એનડીએએ 75 બેઠકો જીતી હતી, ત્યારે એઆઈએડીએમકે 66 બેઠકો સાથે ગઠબંધનમાં સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી આવ્યું હતું.
પન્નીરસેલ્વમે પહેલી વાર 2001માં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી હતી, પરંતુ રાજીનામું આપતા પહેલા તેમણે માત્ર છ મહિના માટે આ પદ સંભાળ્યું હતું. ત્યારબાદ તેઓ 2014માં આ પદ પર પાછા ફર્યા, પરંતુ આ વખતે તેઓ માત્ર એક મહિના માટે જ પદ પર રહ્યા. તેમણે 2016 માં ત્રીજી વખત મુખ્યમંત્રી પદ સંભાળ્યું, પરંતુ 2017 માં તેમને ફરી એકવાર પદ છોડવું પડ્યું.
