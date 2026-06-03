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પશ્ચિમ બંગાળમાં મમતા બેનરજીની TMC પર રાજકીય સંકટ, 59 ધારાસભ્ય બળવાના મૂડમાં

બંગાળમાં સત્તા બદલાતા જ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજીની મુશ્કેલીઓ વધી ગઇ છે.

તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાંથી સસ્પેન્ડ કરાયેલા નેતા ઋતબ્રત બેનરજી
તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાંથી સસ્પેન્ડ કરાયેલા નેતા ઋતબ્રત બેનરજી (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 3, 2026 at 2:17 PM IST

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કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026 બાદ રાજકારણ બદલાયું છે. બંગાળમાં સત્તા બદલાતા જ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજીની મુશ્કેલીઓ વધી ગઇ છે. મળતી માહિતી અનુસાર, મમતા બેનરજીની તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં બે ફાડ થવાની શક્યતા છે. પાર્ટીમાંથી સસ્પેન્ડ કરાયેલા ધારાસભ્ય ઋતુબ્રત બેનરજી અને સંદીપન સાહાએ ખુલીને મમતા બેનરજી વિરૂદ્ધ મોરચો ખોલ્યો છે.

સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર, ઋતુબ્રત બેનરજીએ પાર્ટીના 80 ધારાસભ્યમાંથી 60 ધારાસભ્યોના સમર્થનની વાત કરી છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પાર્ટી તૂટવાની અણિએ પહોંચી ગઇ છે. આજે ઋતુબ્રત બેનરજી વિધાનસભા પહોંચ્યા હતા. આ અફવાઓને કારણે પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભામાં અટકળો ચાલી રહી છે. રાજકીય જાણકારોનું માનવું છે કે વિપક્ષી જૂથમાં આ બળવો રાજ્યમાં નવા રાજકીય સમીકરણ ઉભા કરી શકે છે.

આ પહેલા 1 જૂનના રોજ, ઉલુબેરિયા પૂર્વના ધારાસભ્ય ઋતબ્રત બેનરજી અને એન્ટાલીના ધારાસભ્ય સંદીપન સાહાને પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ માટે તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા હતા. પાર્ટીએ જણાવ્યું હતું કે આ નિર્ણય શિસ્તબદ્ધ પગલાં તરીકે લેવામાં આવ્યો છે કારણ કે બંને નેતાઓ વારંવાર પક્ષ નેતૃત્વના નિર્દેશોનું ઉલ્લંઘન કરતા હતા અને પક્ષના હિતોને નુકસાન પહોંચાડતી પ્રવૃત્તિઓમાં રોકાયેલા હતા.રાતોરાત, તેમને પક્ષના તમામ હોદ્દા અને જવાબદારીઓથી વંચિત કરવામાં આવ્યા હતા. રાજકીય વર્તુળો આ પરિસ્થિતિની તુલના મહારાષ્ટ્રના "શિંદે મોડેલ" સાથે કરી રહ્યા છે.

સૂત્રો પાસેથી એવી વાત પણ જાણવા મળે છે કે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના બળવાખોર જૂથ તરફથી ઋતબ્રત બેનરજીને વિધાનસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે પ્રોજેક્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. લગભગ 20 TMC ધારાસભ્યો પહેલાથી જ વિધાનસભામાં પહોંચી ચૂક્યા છે. મમતા બેનરજી માટે આ મોટો ફટકો માનવામાં આવે છે. ઋતબ્રતનો દાવો છે કે હાલમાં લગભગ 59 ધારાસભ્યો તેમની સાથે છે. જોકે, આ બળવાખોર ધારાસભ્યોના નામ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યા નથી.

ઋતબ્રત બેનરજીની સાથે, એન્ટાલીના ધારાસભ્ય સંદીપન સાહાની ભૂમિકા પણ રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. "બનાવટી સહી" ના મોટા વિવાદમાં બંને નેતાઓના નામ સામે આવ્યા પછી તરત જ તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ટોચના નેતૃત્વએ બંને નેતાઓ સામે કડક પગલાં લીધાં હતા. જોકે સંદીપન કે ઋતબ્રત બંનેમાંથી કોઈએ પણ તેમની હકાલપટ્ટી પછી મીડિયા સાથે ખુલ્લેઆમ વાત કરી નથી, પરંતુ આજે વિધાનસભામાં ઋતબ્રતની નાટકીય હાજરી સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે તેઓ લડ્યા વિના હાર માનવાના મૂડમાં નથી.

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