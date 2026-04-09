ETV Bharat / bharat

હુમાયૂં કબીરના કથિત વીડિયોને લઈને બંગાળમાં ફાટી નીકળેલો રાજકીય વિવાદ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસે તપાસની માંગ કરી

ગુરુવારે હુમાયુ કબીરનો એક કથિત વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવ્યા બાદ પશ્ચિમ બંગાળમાં રાજકીય વિવાદ શરૂ થયો હતો.

ફિરહાદ હકીમ અને અરૂપ બિસ્વાસ, હુમાયુ કબીર
ફિરહાદ હકીમ અને અરૂપ બિસ્વાસ, હુમાયુ કબીર (ફાઈલ ફોટો - ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 9, 2026 at 7:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલાં, રાજ્યની સત્તા માટેની લડાઈમાં અલ્પસંખ્યક વોટ બેંક એક મહત્વની તાકાત તરીકે ઊભી છે. આ જ વોટ બેંકના પૃષ્ઠભૂમિમાં 'વોટ-ટ્રેડિંગ'ના વિસ્ફોટક આરોપો હવે સામે આવી રહ્યા છે.

તૃણમૂલ ભવનમાં હુમાયૂં કબીરનો એક કથિત વીડિયો જાહેર કરીને, સત્તાધારી તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે, જેમાં અલ્પસંખ્યક એટલે કે માઇનોરિટી વોટને વહેંચવાની એક જોખમી સાજિશનો આરોપ છે. મમતા બેનર્જીની પાર્ટીએ આ વીડિયોના સંદર્ભમાં પીએમઓ (વડાપ્રધાન કાર્યાલય) તરફ આંગળી ચીંધી છે, જો કે ઈટીવી ભારતે આ વીડિયોની વિશ્વસનીયતાની સ્વતંત્ર રીતે પુષ્ટિ કરી નથી.

પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં હાજર ત્રણ મોટા નેતાઓ કુણાલ ઘોષ, ફિરહાદ હકીમ અને અરૂપ બિસ્વાસે દાવો કર્યો કે 'ભગવા કેમ્પ' એક હજાર કરોડ રૂપિયાના બદલામાં 'બી-ટીમ'ને તૈનાત કરીને રાજ્યમાં ધાર્મિક ધ્રુવીકરણની રાજનીતિ કરી રહ્યું છે.

અલ્પસંખ્યક વોટને લઈને આ ખેંચતાણ વચ્ચે, કોલકાતાના મેયર ફિરહાદ હકીમ આજે ખૂબ જ નારાજ દેખાયા. આજે જાહેર કરાયેલા વીડિયોમાં, હુમાયૂં કબીર નામના એક નેતાને મુસ્લિમ વોટોના વહેંચવા વિશે ખાસ વાતો કરતા સાંભળી શકાય છે. આ જ વાતનો ઉલ્લેખ કરતાં ફિરહાદ ગુસ્સામાં ભડકી ઊઠ્યા.

મુસ્લિમ ધાર્મિક લાગણીઓના આ રાજકીયકરણને 'સમાજ માટે ખૂબ જ શરમની વાત' કહીને તેમણે કહ્યું, "વીડિયોમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે ધાર્મિક લાગણીઓનો લાભ લઈને વોટો ખરીદવામાં અને વેચવામાં આવી રહ્યા છે. હુમાયૂં કબીરને એમ કહેતા સાંભળી શકાય છે કે માત્ર બાબરી મસ્જિદનું નામ લેવાથી લાગણીઓ ભડકી ઊઠશે. અમે, મુસ્લિમ સમુદાયના લોકો... શું અમે માત્ર જાનવરો છીએ... શું અમારા મગજ વગરના છીએ... શું અમારી લાગણીઓ વેચવા માટેની વસ્તુઓ છે."

હુમાયૂં કબીર અને હૈદરાબાદની એઆઈએમઆઈએમ (AIMIM)ને 'બીજેપીના એજન્ટ' કહીને ફિરહાદે આગળ કહ્યું, "જ્યારે ભાજપા સીધા સંઘર્ષમાં સફળ નથી થઈ શકતી, ત્યારે તેઓ પડદા પાછળથી ચૂપકીથી ધાર્મિક લાગણીઓને ભડકાવીને વોટ વહેંચવાની કોશિશ કરે છે. તેમણે કહ્યું કે, આને ઓળખવાનો સમય આવી ગયો છે. ફિરહાદે આગળ કહ્યું કે, પીએમઓ ત્યાં બેસીને આ વોટ-ટ્રેડિંગ ઓપરેશનને જોઈ રહ્યું છે, જ્યારે હૈદરાબાદની તે પાર્ટી વાસ્તવમાં ભાજપાના એક સાધન તરીકે કામ કરી રહી છે."

આ વીડિયોનો ઉપયોગ કરીને, તૃણમૂલ નેતા કુણાલ ઘોષે કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીઓની ભૂમિકા અને તેમની અત્યંત નિષ્ક્રિયતા વિશે કડક શબ્દોમાં વાત કરી. તેમણે આ કરોડો રૂપિયાના 'સ્કેમ'ની તાત્કાલિક અને સંપૂર્ણ તપાસની માંગ કરી. કુણાલે કહ્યું, "એક આઘાતજનક, ચિંતાજનક અને વિસ્ફોટક મામલો સામે આવ્યો છે. હુમાયૂં કબીરનો દાવો છે કે તેમને 1,000 કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવી રહ્યા છે, જ્યારે તેમને પહેલેથી જ 200 કરોડ રૂપિયા અડવાન્સ મળી ચૂક્યા છે. જ્યારે આ નાણાકીય વ્યવહારો હવે સૌની સામે આવી ગયા છે, તો ઈડી (ED) હાથ પર હાથ ધરીને બેસી કેમ છે. ઈડીએ હવે નોટિસ જારી કરીને હુમાયૂં કબીરને બોલાવવા જોઈએ."

આ આખી પ્રક્રિયાને દિલ્હીથી સીધો સમર્થન મળી રહ્યો છે એવો આરોપ લગાવતાં કુણાલ ઘોષે આગળ કહ્યું, "પીએમઓ આમાં સામેલ છે. અમે મજબૂતીથી માંગ કરીએ છીએ કે પીએમઓના તે ખાસ અધિકારીઓની ઓળખ કરવામાં આવે જે આ કરોડોના રમતને, પશ્ચિમ બંગાળમાં વોટોને વહેંચવાની આ ચાલને, ચૂપકીથી સમર્થન આપી રહ્યા છે." ચૂંટણી પહેલાં ફંડના મોટા સ્ત્રોત પર સવાલ ઉઠાવતાં તેમણે પૂછ્યું, "જે કોઈ 1,000 કરોડ રૂપિયાનો દાવો કરી શકે છે... તે હાલમાં જે પૈસા ખર્ચી રહ્યો છે, તેનો સ્ત્રોત શું છે. હેલિકોપ્ટર ક્યાંથી આવી રહ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે આખો મામલો એક સ્કેમ છે. અમે તમામ સંબંધિત એજન્સીઓ પાસેથી સંપૂર્ણ તપાસની માંગ કરીએ છીએ."

બીજી તરફ, રાજ્ય મંત્રી અરૂપ બિસ્વાસ ભાજપાની આ કથિત 'કાવતરા'ને માત્ર તેમની રાજકીય નિરાશા અને આગામી હારનું સ્પષ્ટ સંકેત માને છે. તૃણમૂલની જીત પર પૂર્ણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતાં, અરૂપે કહ્યું, "ભાજપા વોટ પડવા પહેલાં જ આ ચૂંટણી હારી ચૂકી છે. અમારી પાર્ટીના સુપ્રીમો અને અમારા ઓલ-ઈન્ડિયા જનરલ સેક્રેટરી પહેલા દિવસથી જ કહી રહ્યા હતા કે ભાજપા 50 સીટો પણ જીતી શકશે નહીં."

તેમણે કહ્યું, આજે આ સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે કે બંગાળને વોટોથી દૂર રાખવાની તેમની વ્યૂહરચનાનું કોઈ પરિણામ નથી નીકળ્યું. ભાજપાએ હવે લોકોના વોટ ખરીદવાની કોશિશમાં 'B-ટીમ' બનાવવા માટે પૈસાનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે."

તેમણે ફરીથી દોહરાવતાં દાવો કર્યો કે, ભાજપા 50 સીટોનો આંકડો પાર કરી શકશે નહીં. મમતા બેનર્જીની ઈમાનદારી અને બંગાળની સંઘર્ષની જૂની પરંપરાને યાદ કરાવતાં, અરૂપ બિસ્વાસે કહ્યું, "આ લોકો (ભાજપા) મમતા બેનર્જીની બુરાઈ કરે છે. કેમ, આજના સમયમાં પણ માત્ર ભારતમાં જ નહીં, પરંતુ આખી દુનિયામાં જો કોઈ વાસ્તવમાં ઈમાનદાર વ્યક્તિ હોય, તો તેનું નામ મમતા બેનર્જી છે. તેમની ઈજ્જત ખરાબ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવી રહી છે."

બંગાળના લોકો પર પોતાનો અટલ વિશ્વાસ દર્શાવતાં તેમણે આગળ કહ્યું, "આ બંગાળ લડવા જાણે છે. ખુદીરામ બોસથી લઈને પ્રફુલ્લ ચાકી, બિનય-બાદલ-દિનેશ અને નેતાજી સુભાષ ચંદ્ર બોસ સુધી, બધા આ જ માટીમાં જન્મ્યા હતા. બંગાળની માટી એટલી સરળતાથી જીતી નથી જતી. અમે અમારી જાન આપી શકીએ છીએ, પરંતુ અમે બંગાળના લોકોના માથાનો એક વાળ પણ વાંકો નહીં થવા દઈએ. ભાજપા કેટલી પણ સાજિશો રચે, કેટલા પણ 1,000 કરોડ, 10,000 કરોડ અથવા 1,00,000 કરોડ ખર્ચ કરે, બંગાળના લોકો તેમને ક્યારેય સ્વીકારશે નહીં."

ચૂંટણી પહેલાં થયેલી તૃણમૂલ કોંગ્રેસની આ પ્રેસ કોન્ફરન્સે રાજ્યની રાજનીતિમાં ઘણી હલચલ મચાવી દીધી છે. રાજકીય વર્તુળ હવે એ વાત પર નજર રાખી રહ્યું છે કે સત્તાધારી પાર્ટીના આ આરોપોના આધારે ચૂંટણી આયોગ અથવા કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીઓ કોઈ કાર્યવાહી કરે છે કે નહીં, અને આ વાયરલ વીડિયોનો બંગાળના અલ્પસંખ્યક વોટરો પર આખરે શું અસર પડે છે.

TAGGED:

HUMAYUN KABIR VIDEO
BENGAL
VIDEO OF HUMAYUN KABIR
ALLEGED VIDEO OF HUMAYUN KABIR
POLITICAL CONTROVERSY ERUPTED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.