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જમ્મુ-કાશ્મીરના અનંતનાગમાં આતંકવાદી હુમલો, ગોળીબારમાં એક પોલીસ કર્મીનું મોત

લશ્કર-એ-તૈયબાના ફ્રન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન, TRF એ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા અનંતનાગમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારી છે.

જમ્મુ-કાશ્મીરના અનંતનાગમાં આતંકવાદી હુમલો
જમ્મુ-કાશ્મીરના અનંતનાગમાં આતંકવાદી હુમલો (File Photo/ ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 22, 2026 at 2:11 PM IST

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શ્રીનગર: જમ્મુ અને કાશ્મીરના અનંતનાગ જિલ્લામાં બુધવારે થયેલા આતંકવાદી હુમલામાં એક પોલીસ કર્મચારી શહીદ થયા છે. શ્રીનગરના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, બુધવારે બપોરે 12:30 વાગ્યે આતંકવાદીઓએ અનંતનાગના લાલ ચોકમાં ગોળીબાર કર્યો હતો.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે અમરનાથ યાત્રા માટે સુરક્ષા ફરજ પરના હેડ કોન્સ્ટેબલ આશિક હુસૈન હુમલામાં ઘાયલ થયા હતા અને તેમને અનંતનાગની સરકારી મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ડોક્ટરોએ હુસૈનને મૃત જાહેર કર્યા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, સુરક્ષા દળોએ વિસ્તારને ઘેરી લીધો છે અને હુમલાખોરોને પકડવા માટે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

લશ્કર-એ-તૈયબાના ફ્રન્ટ સંગઠન, રેઝિસ્ટન્સ ફ્રન્ટ (TRF) એ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારી છે.

રાજૌરીમાં આકસ્મિક રીતે પડી જવાથી સૈનિકનું મૃત્યુ થયું

બીજી ઘટનામાં, બુધવારે જમ્મુ અને કાશ્મીરના રાજૌરી જિલ્લામાં નિયંત્રણ રેખા (LoC) નજીક ઊંચાઈ પરથી આકસ્મિક રીતે લપસી જવાથી એક સેનાના જવાને જીવ ગુમાવ્યો છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, રાઇફલમેન સુખપ્રીત સિંહ (27) સુંદરબની સેક્ટરમાં ફોરવર્ડ મહાદેવ પોસ્ટ પર સત્તાવાર ફરજ પર હતા ત્યારે તેમણે સંતુલન ગુમાવ્યું અને તેઓ ઊંચાઈ પરથી પડી ગયા હતા, જેના કારણે તેમનું મૃત્યુ થયું.

મૃતક જવાનના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યો છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે મૃતકના મૃતદેહને અંતિમ સંસ્કાર માટે પંજાબમાં તેમના માદરે વતન લઈ જવામાં આવશે.

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JAMMU KASHMIR
JAMMU KASHMIR NEWS
ANANTNAG ATTACK
આતંકવાદી હુમલો
TERRORISTS ATTACK IN ANANTNAG

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