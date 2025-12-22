ETV Bharat / bharat

સંભલમાં પોલીથીન બેગમાંથી મળી આવેલા માનવ અવશેષોનું રહસ્ય પોલીસે ઉકેલ્યું, ત્રણની ધરપકડ

પોલીસે આરોપ લગાવ્યો છે કે પતિને તેની પત્નીના ગેરકાયદેસર સંબંધોની જાણ થઈ હતી અને પુત્રી સાક્ષી બની હતી.

પીડિતાની પુત્રીએ પોલીસને મહત્વપૂર્ણ પુરાવા આપ્યા
પીડિતાની પુત્રીએ પોલીસને મહત્વપૂર્ણ પુરાવા આપ્યા (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 22, 2025 at 9:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સંભલ: ઉત્તર પ્રદેશના સંભલના ચંદૌસી કોતવાલી વિસ્તારમાં સાત દિવસ પહેલા પોલીથીન બેગમાંથી મળી આવેલા માનવ અવશેષોનું રહસ્ય પોલીસે ઉકેલ્યું છે. એક પત્ની અને તેના પ્રેમીના ગેરકાયદેસર સંબંધોની જાણ થયા બાદ જે ભયાનક કૃત્ય બહાર આવ્યું છે તે છે. પોલીસે પત્ની અને અન્ય બે લોકોની ધરપકડ કરી છે અને તેમની પૂછપરછ કરી રહી છે.

ચંદૌસી કોતવાલીના સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર અનુજ કુમાર તોમરના જણાવ્યા અનુસાર, 15 ડિસેમ્બરે પટ્રોઆ રોડ પર ઇદગાહની બહાર પોલીથીન બેગમાંથી માનવ અવશેષો મળી આવ્યા હતા. બેગમાં કપાયેલા હાથ, પગ અને માંસના ટુકડા હતા. એક હાથમાં "રાહુલ" નામનું ટેટૂ હતું. તેના આધારે મૃતદેહની ઓળખ કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ઘણા દિવસો સુધી તે નિષ્ફળ રહ્યા.

દરમિયાન, ચુન્નીનો રહેવાસી રાહુલ ગુમ થયો હોવાની માહિતી મળી હતી. તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં ખુલાસો થયો હતો કે રાહુલની હત્યા કરવામાં આવી છે.

એસએચઓ તોમરના જણાવ્યા મુજબ, શરૂઆતની તપાસમાં રાહુલની પત્ની રૂબીની શંકાસ્પદ ભૂમિકા બહાર આવી હતી. તેના આધારે, તેણીને ઘણી વખત અટકાયતમાં લેવામાં આવી હતી અને પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી, જે દરમિયાન પોલીસે તેના વિરોધાભાસી નિવેદનો પરથી એક ભયાનક વાર્તા શોધી કાઢી હતી.

ત્યારબાદ, બે અન્ય લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. તેમની પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું હતું કે ઘટનાની રાત્રે રાહુલે તેની પત્ની રૂબીને તેના પ્રેમી ગૌરવ સાથે રંગે હાથ પકડી હતી. તેમના ઘરે ઉગ્ર દલીલ થઈ હતી. રાહુલે બીજા દિવસે સવારે તેના પરિવારને આ ઘટના વિશે જણાવવાની ધમકી આપી હતી. ત્યારબાદ, આરોપીએ રાહુલની હત્યાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું.

તોમરે સમજાવ્યું હતું કે આરોપીના શરૂઆતના નિવેદનોમાં ખુલાસો થયો હતો કે હત્યા ઘરની અંદર થઈ હતી. ત્યારબાદ લાશને ગ્રાઇન્ડરથી ઘણા ટુકડા કરવામાં આવી હતી, પ્લાસ્ટિકની થેલીઓમાં પેક કરવામાં આવી હતી અને વિવિધ સ્થળોએ ફેંકી દેવામાં આવી હતી. રાહુલના શરીરના ઘણા ભાગો હજુ પણ ગુમ છે.

રાહુલ જૂતાનો વેપારી હતો. તેના બે નાના બાળકો છે. તેની પુત્રીના નિવેદનથી અનેક તથ્યોની પુષ્ટિ થઈ છે. તેની પત્ની રૂબી અને અન્ય બે લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અન્ય ઘણા પાસાઓની તપાસ ચાલુ છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

MUSKAN INCIDENT IN MEERUT
HUSBAND MURDERED
SAMBHAL MASSACRE
UTTAR PRADESH
HUMAN REMAINS IN POLYTHENE BAG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.