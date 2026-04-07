ઓડિશાના રાયગઢમાં પોલીસ પર પથ્થરમારો; તીક્ષ્ણ હથિયારોથી હુમલો, 50 થી વધુ પોલીસકર્મીઓ ઘાયલ
રાયગઢામાં પોલીસને નિશાન બનાવીને કરાયેલી પથ્થરમારાની ઘટનામાં 50 થી વધુ પોલીસકર્મીઓ ઘાયલ થયા છે. વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે.
Published : April 7, 2026 at 4:50 PM IST
રાયગઢ: મંગળવારે, ઓડિશાના રાયગડાના કાશીપુર બ્લોકમાં, માઇનિંગ વિરોધી પ્રદર્શનકારીઓએ ખાનગી કંપની દ્વારા ખનનના હેતુ માટે ચાલી રહેલા રસ્તાના બાંધકામના કામ પર પોલીસ પર પથ્થરમારો કર્યો. વધુમાં, પ્રદર્શનકારીઓએ તલવારો, કુહાડીઓ અને અન્ય તીક્ષ્ણ હથિયારોનો ઉપયોગ કરીને અધિકારીઓ પર હુમલો કર્યો. આ ઘટનામાં આશરે 56 પોલીસ કર્મચારીઓ ઘાયલ થયા હતા.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રદર્શનકારીઓ રસ્તાના બાંધકામનો વિરોધ કરી રહ્યા હતા. ગતિરોધ દરમિયાન, પોલીસે તેમને વાતચીતમાં સામેલ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો; જોકે, પ્રદર્શનકારીઓએ પોલીસ કર્મચારીઓ પર પથ્થરમારો કરીને જવાબ આપ્યો. આ હિંસક વિરોધ દરમિયાન રાયગડા સબ-ડિવિઝનલ પોલીસ અધિકારી (SDPO) ગૌરીશંકર સાહૂ સહિત અનેક પોલીસ અધિકારીઓ ઘાયલ થયા.
ગંભીર રીતે ઘાયલ સાત પોલીસ કર્મચારીઓને સારવાર માટે જિલ્લા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે બાકીના ઘાયલોને કાશીપુર કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટરમાં તબીબી સંભાળ મળી રહી છે.
કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, રાયગડા જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ આશુતોષ કુલકર્ણી, પોલીસ અધિક્ષક સ્વાતિ એસ. કુમાર અને અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા. શાંતિ જાળવવા માટે, વહીવટીતંત્રે શગાબારી વિસ્તારમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023 ની કલમ 163 લાગુ કરી છે. આ દરમિયાન, ડીઆઈજી (દક્ષિણ પશ્ચિમ રેન્જ) કંવર બિશાલ સિંહ પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવા માટે સ્થળ પર પહોંચ્યા.
ધાતુઓ, તેલ અને ગેસ, આવશ્યક ખનીજ, વીજળી અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રો સાથે સંકળાયેલી એક ખાનગી કંપનીએ કાશીપુર બ્લોકની અંદર સિજીમાલી ખાતે બોક્સાઈટ ખાણકામ કામગીરી હાથ ધરવા માટે રાજ્ય સરકાર પાસેથી પરવાનગી મેળવી હતી. આ ચોક્કસ હેતુ માટે, શગાબારી વિસ્તારને સિજીમાલી સાથે જોડતો રસ્તો બનાવવામાં આવી રહ્યો હતો. તેનાથી વિપરીત, સ્થાનિક રહેવાસીઓ શરૂઆતથી જ પ્રસ્તાવિત ખાણકામ પ્રવૃત્તિઓનો વિરોધ કરી રહ્યા હતા; પરિણામે, રસ્તાના બાંધકામની શરૂઆતથી તેમની હતાશામાં વધારો થયો.