પોલીસે છ મહિનાથી ફાઇવ સ્ટાર હોટલમાં રહેતી એક મહિલાની કરી ધરપકડ

પોલીસે મહારાષ્ટ્રના છત્રપતિ સંભાજીનગરમાં એક ફાઇવ સ્ટાર હોટલમાં છેલ્લા છ મહિનાથી શંકાસ્પદ રીતે રહેતી એક મહિલાની ધરપકડ કરી.
Published : November 25, 2025 at 3:14 PM IST
છત્રપતિ સંભાજીનગર (મહારાષ્ટ્ર): જિલ્લા પોલીસે છ મહિનાથી વધુ સમયથી ફાઇવ સ્ટાર હોટલમાં રહેતી એક મહિલાની ધરપકડ કરી. પોલીસ તપાસમાં અનેક વિદેશી નાગરિકોના આધાર કાર્ડ અને મોબાઇલ નંબર મળી આવ્યા હતા.
મહિલા પાસેથી પાસપોર્ટ અને વિઝાની નકલો પણ મળી આવી હોવાનું કહેવાય છે. ઘર હોવા છતાં, તે હોટલમાં રહેતી હતી. તેના પર 'AI' વડે બદલાયેલા ઘણા રાજકારણીઓના ફોટા મળી આવ્યા હતા. સિડકો પોલીસે જણાવ્યું હતું કે તેની ધરપકડ પછી, મહિલાને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ કોર્ટે તેને 26 નવેમ્બર સુધી પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલી દીધી હતી.
શું તે ચાર્ટર્ડ ઓફિસર તરીકે કામ કરતી હતી?
મહિલા શહેરના પડેગાંવ વિસ્તારની રહેવાસી છે. તેના પિતા જિલ્લા પરિષદની શાળામાં શિક્ષક હતા. તેમના મૃત્યુ પછી, તે તેની માતા સાથે પડેગાંવ વિસ્તારમાં રહેતી હતી. જોકે, છેલ્લા છ મહિનાથી તે સંભાજીનગર શહેરની એક ફાઇવ સ્ટાર હોટલમાં રહી રહી હતી. તે ચાર્ટર્ડ ઓફિસર તરીકે કામ કરતી હતી. એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે ભારત અને વિદેશમાંથી તેના બેંક ખાતામાં કેટલાક પૈસા જમા થયા હતા. જોકે, પોલીસે આ અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડ્યું નથી.
મહિલા યુનિવર્સિટીમાં કામ કરતી હતી
પોલીસે ધરપકડ કરાયેલી મહિલા 2013 માં ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર મરાઠવાડા યુનિવર્સિટી (BAMU) માં જુનિયર આસિસ્ટન્ટ તરીકે જોડાઈ હતી. જોકે, 2019 માં, અરજી સબમિટ કર્યા વિના છ મહિના સુધી કામ પર રિપોર્ટ ન કરવા બદલ તેણીને નોટિસ ફટકારવામાં આવી હતી. BAMU એ જણાવ્યું હતું કે સંતોષકારક જવાબ ન આપવા બદલ તેણીને નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવી હતી. બાદમાં મહિલાએ BAMU ના નિર્ણય સામે કોર્ટમાં અપીલ કરી હતી.
સૂત્રો અનુસાર, 2021 માં, NCP (SP) પ્રમુખ શરદ પવારના કાફલામાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કરવા બદલ તે જ મહિલાની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. જોકે, પૂછપરછ બાદ તેણીને છોડી દેવામાં આવી હતી.
ખોટા દસ્તાવેજો મળ્યા
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મહિલાની ધરપકડ બાદ, પડેગાંવ વિસ્તારમાં તેના ફ્લેટની તપાસ કરવામાં આવી હતી અને કેટલાક શંકાસ્પદ દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા. અનેક રાજકારણીઓ સાથેના તેના ફોટા મળી આવ્યા હતા. જોકે, પોલીસને શંકા છે કે આ ફોટા AI દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા છે. મહિલા પોતાનું ઘર છોડીને પોતાની છબી સુધારવા માટે એક ફાઇવ સ્ટાર હોટેલમાં રોકાઈ રહી હતી. ધરપકડ કરાયેલી મહિલા ખરેખર શું કરી રહી હતી? તેનો હેતુ શું હતો? પોલીસ આ મામલાની વધુ તપાસ કરી રહી છે.
