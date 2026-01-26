બરફથી ઢંકાયેલા કેદારનાથ ધામમાં તિરંગો લહેરાયો, 11,755 ફૂટની ઉંચાઈએ ધૂમધામથી ઉજવાયો ગણતંત્ર દિવસ
પોલીસ અને ITBPના જવાનોએ કેદારનાથ ધામમાં ધ્વજવંદન કર્યુ. આ બાદ કેદારનાથ ભારત માતા કી જયના નારાથી ગુંજી ઉઠ્યું.
રુદ્રપ્રયાગ: આજે, બાબા કેદારના નિવાસસ્થાન કેદારનાથમાં મહત્તમ તાપમાન -10°C અને લઘુત્તમ તાપમાન -16°C છે. તેમ છતાં, ત્યાં તૈનાત પોલીસ અને ITBP કર્મચારીઓનો ઉત્સાહ અને જુસ્સો ચરમસીમાએ છે. સમુદ્ર સપાટીથી આશરે 3,583 મીટર (11,755 ફૂટ) ની ઊંચાઈએ સ્થિત વિશ્વ-પ્રસિદ્ધ કેદારનાથ મંદિરમાં 77મો પ્રજાસત્તાક દિવસ અત્યંત ભક્તિ, ઉત્સાહ અને દેશભક્તિ સાથે ઉજવવામાં આવ્યો.
બાબા કેદારનાથ ખાતે પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી: બરફની ચાદર, શૂન્યથી અનેક ડિગ્રી નીચે તાપમાન અને સતત ભારે હિમવર્ષા વચ્ચે, કેદારનાથ મંદિરમાં તૈનાત પોલીસ અને ભારત-તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ (ITBP) ના કર્મચારીઓએ અદમ્ય હિંમત અને દેશભક્તિ દર્શાવી. કડકડતી ઠંડી અને શૂન્યથી નીચે તાપમાનનો સામનો કરીને, વીર સૈનિકોએ બાબા કેદારનાથની પવિત્ર ભૂમિ પર ત્રિરંગો લહેરાવ્યો અને રાષ્ટ્રગીત સાથે રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની તેમની અતૂટ નિષ્ઠા દર્શાવી.
પોલીસ અને ITBP ના જવાનોએ પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરી: ઉલ્લેખનીય છે કે આ સૈનિકો દિવસ-રાત પ્રતિકૂળ હવામાન અને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરીને ફરજ બજાવી રહ્યા છે. બરફ સાફ કરવાથી લઈને મંદિરની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા સુધી, તેઓ દરેક જવાબદારી સંપૂર્ણ નિષ્ઠા અને સમર્પણ સાથે નિભાવી રહ્યા છે. કેદારનાથ મંદિરમાં સૈનિકોની આ હિંમત, સમર્પણ અને દેશભક્તિ સમગ્ર રાષ્ટ્ર માટે પ્રેરણારૂપ છે.
કેદારનાથ યાત્રા હાલમાં શિયાળામાં બંધ છે: ઉલ્લેખનીય છે કે કેદારનાથ મંદિર ઉત્તરાખંડના રુદ્રપ્રયાગ જિલ્લામાં સ્થિત છે. તેની ઊંચાઈ સમુદ્ર સપાટીથી 11,755 ફૂટ છે. ઉનાળાના છ મહિના દરમિયાન, ચારધામ યાત્રામાં બાબા કેદારનાથના દર્શન થાય છે, જે દરમિયાન લાખો ભક્તો દર્શન કરે છે. શિયાળાના છ મહિના દરમિયાન, બાબા કેદારનાથ મંદિરના દરવાજા બંધ રહે છે. આ મહિનાઓ દરમિયાન, પોલીસ અને ITBP સુરક્ષા માટે તૈનાત હોય છે. આ દિવસોમાં, કેદારનાથમાં બરફવર્ષા થઈ રહી છે, મંદિરમાં 4 ફૂટથી વધુ બરફ જમા થયો છે.
જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ પ્રતીક જૈને ધ્વજ ફરકાવ્યો: 77મા પ્રજાસત્તાક દિવસના શુભ પ્રસંગે, રુદ્રપ્રયાગ જિલ્લા મુખ્યાલય ખાતે પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી ખૂબ જ ઉત્સાહ, આનંદ અને દેશભક્તિ સાથે કરવામાં આવી હતી. મુખ્ય કાર્યક્રમ રુદ્રપ્રયાગમાં જિલ્લા મુખ્યાલય ખાતે યોજાયો હતો.
રુદ્રપ્રયાગના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે મુખ્યાલય ખાતે ધ્વજ ફરકાવ્યો: સવારે 8 વાગ્યે, શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ જિલ્લા હોસ્પિટલથી રુદ્રપ્રયાગ મુખ્ય બજાર થઈને પેટ્રોલ પંપ ચોક સુધી એક ભવ્ય સવારની રેલી કાઢી હતી. વિદ્યાર્થીઓની સાથે, NCC કેડેટ્સ, NSS સ્વયંસેવકો, સામાન્ય નાગરિકો અને વિવિધ સામાજિક જૂથોએ રેલીમાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. ત્રિરંગો પકડીને, સહભાગીઓએ વાતાવરણ દેશભક્તિના નારાઓથી ભરી દીધું હતું. સવારની રેલીએ સમાન નાગરિક સંહિતા (UCC) વિશે લોકોમાં જાગૃતિ પણ લાવી હતી.
જિલ્લાની તમામ સરકારી અને બિન-સરકારી કચેરીઓ અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં નીચેના સમારોહ યોજાયા હતા. જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ પ્રતીક જૈને રુદ્રપ્રયાગ જિલ્લા કાર્યાલય ખાતે રાષ્ટ્રગીત સાથે ધ્વજ ફરકાવ્યો અને પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરી.
બંધારણને લોકશાહીનો આત્મા કહેવામાં આવે છે: આ પ્રસંગે, જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ અને નાગરિકોને પ્રજાસત્તાક દિવસની શુભેચ્છા પાઠવતા કહ્યું કે, ભારતીય બંધારણ આપણા લોકશાહીનો આત્મા છે. તેમણે દરેકને તેમના અધિકારો તેમજ ફરજો પ્રામાણિકપણે પૂર્ણ કરવા અને રાષ્ટ્રની એકતા, અખંડિતતા અને પ્રગતિમાં સક્રિયપણે યોગદાન આપવા અપીલ કરી.
