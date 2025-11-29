PNB છેતરપિંડી કેસ: કોર્ટે મેહુલ ચોક્સીની FEO કાર્યવાહી રદ કરવાની અરજી ફગાવી
Published : November 29, 2025 at 2:44 PM IST
મુંબઈ : પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) છેતરપિંડી કેસના મુખ્ય આરોપી, ભાગેડુ હીરા વેપારી મેહુલ ચોક્સીને મોટો ઝટકો આપતા, અહીંની એક ખાસ અદાલતે તેને ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર (FEO) જાહેર કરવાની કાર્યવાહી રદ કરવાની તેની અરજી ફગાવી દીધી છે.
આ વર્ષે એપ્રિલમાં બેલ્જિયમમાં ધરપકડ બાદ, ચોક્સીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કેસોની સુનાવણી કરતી કોર્ટમાં અપીલ કરી હતી કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા તેને ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર (FEO) જાહેર કરવાની અરજી ફગાવી દેવામાં આવે.
ચોક્સીએ દલીલ કરી હતી કે તે હાલમાં ભારતમાં પેન્ડિંગ કેસોમાં કસ્ટડીમાં છે, જેના માટે ભારતીય અધિકારીઓએ બેલ્જિયમને તેના પ્રત્યાર્પણની વિનંતી કરી છે. તેથી, તેને ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર (FEO) જાહેર કરવાની ED ની અરજી ફગાવી શકાય છે, કારણ કે તે પહેલાથી જ કેસોમાં ભારતમાં કસ્ટડીમાં છે. તપાસ એજન્સીએ તેની અરજીનો વિરોધ કરતા કહ્યું કે 66 વર્ષીય વ્યક્તિ ભારત પાછા ફરવા માંગતો નથી કારણ કે તે બેલ્જિયમમાં તેની સામે શરૂ કરાયેલી પ્રત્યાર્પણ કાર્યવાહીનો વિરોધ કરી રહ્યો હતો.
તેમાં દલીલ કરવામાં આવી હતી કે ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર (FEO) ની કાર્યવાહી ફક્ત ત્યારે જ સમાપ્ત થાય છે જ્યારે કોઈ ફરાર આરોપી હાજર થાય છે, અને તેથી તેને હવે સમાપ્ત કરી શકાતી નથી. ED એ આગ્રહ રાખ્યો હતો કે ચોક્સીની અરજીમાં યોગ્યતા નથી અને તેને ફગાવી દેવી જોઈએ.
EO એક્ટ હેઠળ, જો કોઈ વ્યક્તિ સામે રુ.100 કરોડ કે તેથી વધુના ગુના માટે વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું હોય અને તે દેશ છોડીને ભાગી ગયો હોય અને પાછો ફરવાનો ઇનકાર કરે તો તેને FEO જાહેર કરી શકાય છે. એકવાર કોઈ આરોપીને FEO જાહેર કરવામાં આવે, તો તપાસ એજન્સી તેની સંપત્તિ જપ્ત કરી શકે છે. 17 ઓક્ટોબરના રોજ, બેલ્જિયમની એક કોર્ટે હીરા વેપારીના પ્રત્યાર્પણ માટેની ભારતની વિનંતીને માન્ય રાખી. જો કે, તેણે આ આદેશને દેશની સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર્યો. ચોક્સી અને તેનો ભત્રીજો નીરવ મોદી કરોડો રૂપિયાના કૌભાંડમાં મુખ્ય આરોપી છે.
જેની તપાસ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ બંને દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. તેમના પર મુંબઈમાં પીએનબીની બ્રેડી હાઉસ શાખાના અધિકારીઓને LoU (લોઅર યુનિટ્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ) અને ફોરેન લેટર્સ ઓફ ક્રેડિટ (FLC) નો ઉપયોગ કરીને લાંચ આપીને રુ.13,000 કરોડથી વધુ સરકારી ભંડોળની ઉચાપત કરવાનો આરોપ છે. ચોક્સી પ્રત્યાર્પણની કાર્યવાહીનો સામનો કરી રહ્યો છે, જ્યારે નીરવ મોદી લંડનની જેલમાં બંધ છે.
