NCERT વિવાદથી PMO નારાજ, જવાબદારી નક્કી કરવાનો આદેશ

કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રીએ કાર્યવાહીનું આશ્વાસન આપ્યું અને કહ્યું કે ભૂલ ફરી નહીં થાય

કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રીએ કાર્યવાહીનું આશ્વાસન આપ્યું અને કહ્યું કે ભૂલ ફરી નહીં થાય.
કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રીએ કાર્યવાહીનું આશ્વાસન આપ્યું અને કહ્યું કે ભૂલ ફરી નહીં થાય. (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 26, 2026 at 7:34 PM IST

Updated : February 26, 2026 at 7:42 PM IST

નવી દિલ્હી: નેશનલ કાઉન્સિલ ઑફ એજ્યુકેશનલ રિસર્સ એન્ડ ટ્રેનિંગ (એનસીઇઆરટી) પ્રકરણથી વડાપ્રધાન કાર્યાલય નારાજ છે. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, વડાપ્રધાને કેબિનેટ બેઠકમાં આ મુદ્દે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે પૂછ્યું હતું કે ધોરણ 8ના બાળકોને ન્યાયિક ભ્રષ્ટાચાર વિશે આપણે શું ભણાવવા જઈ રહ્યા છીએ? તેમણે સમગ્ર મામલે જવાબદારી નક્કી કરવા જણાવ્યું છે.

હકીકતમાં, એનસીઇઆરટીની ધોરણ 8ની એક પુસ્તકમાં “ન્યાયપાલિકામાં ભ્રષ્ટાચાર” સંબંધિત એક વિભાગ ઉમેરવામાં આવ્યો હતો. આખો વિવાદ આ મુદ્દા સાથે જ જોડાયેલો છે. અદાલતે આ પુસ્તક પર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો છે.

સુપ્રીમ કોર્ટે એનસીઇઆરટીની ધોરણ 8ના સામાજિક વિજ્ઞાનના પાઠ્યપુસ્તક પર “સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ” મૂકી દીધો છે. અદાલતે પુસ્તકની બધી નકલો જપ્ત કરવાની સાથે તેનું ડિજિટલ સંસ્કરણ પણ દૂર કરવાની આદેશ આપ્યો છે. મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતની અધ્યક્ષતા હેઠળની પીઠે જણાવ્યું કે, “તેમણે આઘાત પહોંચાડ્યો છે. ન્યાયપાલિકા આહત થઈ છે.”

આ સમગ્ર મામલે કેન્દ્રીય શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને પણ પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયની જ વાતને દોહરાવી છે. તેમણે જવાબદારી નક્કી કરવાની અને પાઠ્યક્રમના વિવાદાસ્પદ ભાગ તૈયાર કરવામાં સામેલ લોકો સામે કાર્યવાહી કરવાનો વિશ્વાસ આપ્યો છે.

શિક્ષણમંત્રીએ જણાવ્યું કે, સરકાર ન્યાયપાલિકાનું સંપૂર્ણ સન્માન કરે છે અને આ સંસ્થાનો અપમાન કરવાનો તેનો કોઈ ઈરાદો નથી. તેમણે કહ્યું, “જ્યારે આ ઘટના મારી જાણમાં આવી, ત્યારે મેં તરત જ એનસીઇઆરટીને તમામ પુસ્તકો પરત ખેંચવા અને તેનું આગળ વિતરણ ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા સૂચના આપી. ન્યાયપાલિકાનો અપમાન કરવાનો કોઈ ઈરાદો નહોતો. અમે આ ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈએ છીએ.” મંત્રીએ એ પણ જણાવ્યું કે સમગ્ર મામલે તપાસ કરવામાં આવશે અને દોષિત સામે કાર્યવાહી થશે. તેમણે ફરીથી કહ્યું કે આવી ભૂલ ફરી નહીં બને.

આ સમગ્ર મામલો ત્યારે વધુ ગંભીર બન્યો જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટએ મામલે સ્વયં સંજ્ઞાન લીધું અને સરકાર દ્વારા માફી માંગવામાં આવી હોવા છતાં સુનાવણી ચાલુ રાખી. અદાલતે કડક ટિપ્પણી કરતાં કહ્યું કે, અમે આ મામલાની તળસ્પર્શી તપાસ કરીશું. સુપ્રીમ કોર્ટએ પાઠ્યક્રમના વિવાદાસ્પદ ભાગને ન્યાયિક સંસ્થાને નબળી પાડવાનો અને ન્યાયપાલિકાની ગૌરવને ઠેસ પહોંચાડવાનો પ્રયાસ ગણાવ્યો. અદાલતે જણાવ્યું કે એવું લાગે છે કે આ માટે સુનિયોજિત પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

સુપ્રીમ કોર્ટની બેન્ચમાં ન્યાયમૂર્તિ જોગમાલ્યા બાગચી અને ન્યાયમૂર્તિ વિપુલ એમ પંચોલી પણ સામેલ છે. પીઠે NCERT ના નિયામક અને શાળા શિક્ષણ વિભાગના સચિવને કારણ દર્શાવો નોટિસ જારી કરી છે અને પૂછ્યું છે કે આ માટે જવાબદાર લોકો સામે અવમાનના કાર્યવાહી શા માટે શરૂ ન કરવી જોઈએ.

એનસીઇઆરટીની ધોરણ 8ની સામાજિક વિજ્ઞાનની પાઠ્યપુસ્તકમાં જણાવાયું છે કે ભ્રષ્ટાચાર, મોટી સંખ્યામાં કેસો બાકી રહેવા અને ન્યાયાધીશોનું અભાવ ન્યાયિક પ્રણાલી સામેની મુખ્ય પડકારોમાં સામેલ છે.

એનસીઇઆરટીએ નિવેદન જાહેર કરીને જણાવ્યું કે, “કોઈપણ સંવિધાનિક સંસ્થાના અધિકાર પર પ્રશ્ન ઉઠાવવાનો અથવા તેને ઓછું દર્શાવવાનો કોઈ ઈરાદો નથી. અમારી સતત સમીક્ષા પ્રક્રિયા હેઠળ, એનસીઇઆરટી હંમેશા રચનાત્મક પ્રતિસાદ માટે તૈયાર છે. તેથી, જરૂર મુજબ, યોગ્ય સત્તાધિકારીની સલાહથી તેને ફરી લખવામાં આવશે અને શૈક્ષણિક સત્ર 2026-27ની શરૂઆતમાં ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.”

