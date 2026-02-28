પ્રધાનમંત્રી મોદી આજે અજમેરથી રાષ્ટ્રવ્યાપી HPV રસીકરણ કાર્યક્રમનો પ્રારંભ કરાવશે
ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન અને ફેડરેશન ઓફ ઑબ્સ્ટેટ્રિક એન્ડ ગાયનેકોલોજિકલ સોસાયટીઝ ઓફ ઇન્ડિયાએ 30,000 થી વધુ ડોકટરોને કાઉન્સેલિંગ અને HPV રસીકરણ પહેલ માટે તાલીમ આપી છે.
Published : February 28, 2026 at 9:17 AM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શનિવારે રાજસ્થાનના અજમેરથી 14 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરની છોકરીઓ માટે રાષ્ટ્રવ્યાપી હ્યુમન પેપિલોમાવાયરસ (HPV) રસીકરણ કાર્યક્રમ શરૂ કરશે, એમ આરોગ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું.
આરોગ્ય મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ રાષ્ટ્રવ્યાપી રોલઆઉટ ભારતની જાહેર આરોગ્ય યાત્રામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે અને મહિલાઓના આરોગ્ય સંભાળના મૂળમાં નિવારણ, રક્ષણ અને સમાનતા સુનિશ્ચિત કરીને 'સ્વસ્થ મહિલા' ના વિઝનને આગળ વધારવાની સરકારની પ્રતિબદ્ધતાને પૂર્ણ કરે છે."
આ કાર્યક્રમ દર વર્ષે તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં 14 વર્ષની વયની આશરે 11.5 મિલિયન છોકરીઓને લક્ષ્ય બનાવશે.
પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ રસી નિયુક્ત સરકારી આરોગ્ય કેન્દ્રો પર મફતમાં આપવામાં આવશે. આયુષ્માન આરોગ્ય મંદિરો (પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો), સામુદાયિક આરોગ્ય કેન્દ્રો, ઉપ-જિલ્લા અને જિલ્લા હોસ્પિટલો તેમજ સરકારી મેડિકલ કોલેજો અને હોસ્પિટલોમાં રસીકરણ હાથ ધરવામાં આવશે."
રસીકરણ કાર્યક્રમ વિશે વધુ વિગતો આપતા, અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે દરેક સત્રનું નિરીક્ષણ તાલીમ પામેલા તબીબી અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવશે, જેને કુશળ આરોગ્ય સંભાળ ટીમો દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવશે.
અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, “બધી સાઇટ્સ પર કાર્યાત્મક કોલ્ડ ચેઇન પોઇન્ટ (CCPs) હશે અને રસીકરણ (AEFI) પછી કોઈપણ દુર્લભ પ્રતિકૂળ ઘટનાઓના તાત્કાલિક તબીબી સહાય અને સંચાલનની ખાતરી કરવા માટે સરકારી આરોગ્ય સુવિધાઓ સાથે 24x7 જોડાયેલા રહેશે.”
અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે રસીકરણ સ્વૈચ્છિક રહેશે, અને વહીવટ કરતા પહેલા માતાપિતા અને વાલીઓ પાસેથી જાણકાર સંમતિ મેળવવામાં આવશે.
અધિકારીએ ઉમેર્યું હતું કે, “આ ખાસ ઝુંબેશ ત્રણ મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન મિશન મોડમાં હાથ ધરવામાં આવશે, જે દરમિયાન પાત્ર છોકરીઓ નિયુક્ત સુવિધાઓ પર દરરોજ રસી મેળવી શકશે. આ પછી, રસી નિયમિત રસીકરણ દિવસોમાં પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.”
એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે, GLOBOCAN 2022 ના ડેટા અનુસાર, સર્વાઇકલ કેન્સર ભારતમાં સ્ત્રીઓમાં બીજા ક્રમનું સૌથી સામાન્ય કેન્સર છે, જેમાં દર વર્ષે 120,000 થી વધુ નવા કેસ અને આશરે 80,000 મૃત્યુ થાય છે.
વૈજ્ઞાનિક પુરાવા સૂચવે છે કે લગભગ તમામ કેસ ઉચ્ચ-જોખમી પ્રકારના માનવ પેપિલોમાવાયરસ (HPV) ના સતત ચેપને કારણે થાય છે, ખાસ કરીને પ્રકાર 16 અને 18, જે ભારતમાં સર્વાઇકલ કેન્સરના 80% થી વધુ કેસ બનાવે છે.
ભારતનો રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમ ગાર્ડાસિલનો ઉપયોગ કરશે, જે એક ક્વાડ્રિવેલેન્ટ HPV રસી છે જે HPV પ્રકાર 16 અને 18 (જે સર્વાઇકલ કેન્સરનું કારણ બને છે), તેમજ પ્રકાર 6 અને 11 સામે રક્ષણ આપે છે.
HPV રસીઓ વિશ્વભરમાં સૌથી વધુ અભ્યાસ કરાયેલી રસીઓમાંની એક છે, 2006 થી વિશ્વભરમાં 500 મિલિયનથી વધુ ડોઝ આપવામાં આવ્યા છે. વૈજ્ઞાનિક પુરાવા દર્શાવે છે કે તે રસી દ્વારા આવરી લેવામાં આવેલા HPV પ્રકારોને કારણે થતા સર્વાઇકલ કેન્સરને રોકવામાં 93-100 ટકા અસરકારક છે.
આ લોન્ચ સાથે, ભારત 160 થી વધુ દેશોમાં જોડાશે જેમણે તેમના રસીકરણ સમયપત્રકમાં HPV રસીકરણનો સમાવેશ કર્યો છે. 90 થી વધુ દેશો સિંગલ-ડોઝ HPV રસીકરણ સમયપત્રક લાગુ કરી રહ્યા છે, કવરેજ, પોષણક્ષમતા અને કાર્યક્રમ કાર્યક્ષમતામાં સુધારો કરી રહ્યા છે. દરમિયાન, ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન (IMA) એ શુક્રવારે શનિવારથી રાષ્ટ્રવ્યાપી HPV રસીકરણ અભિયાનના પ્રારંભ પર વડાપ્રધાન મોદીને અભિનંદન આપ્યા.
મોદીને લખેલા પત્રમાં, IMA ના પ્રમુખ ડૉ. અનિલકુમાર જે. નાયકે જણાવ્યું હતું કે, "ભારતભરમાં 14 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરની કિશોરીઓને મફત HPV રસીકરણ પૂરું પાડવાના ઐતિહાસિક નિર્ણયની અમે ખૂબ પ્રશંસા કરીએ છીએ, જેનો ઔપચારિક પ્રારંભ રાજસ્થાનના અજમેરમાં થયો છે. આ સ્વપ્નદ્રષ્ટા પહેલ આપણા દેશની લાખો મહિલાઓના સર્વાઇકલ કેન્સરને રોકવા અને તેમના સ્વાસ્થ્ય અને જીવનને સુરક્ષિત રાખવામાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપશે."
તેમણે કહ્યું કે, ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન, ફેડરેશન ઓફ ઓબ્સ્ટેટ્રિક એન્ડ ગાયનેકોલોજિકલ સોસાયટીઝ ઓફ ઇન્ડિયા (FOGSI) સાથે મળીને, સમગ્ર ભારતમાં કાઉન્સેલિંગ અને HPV રસીકરણ પહેલ માટે 30,000 થી વધુ ડોકટરોને તાલીમ આપી ચૂક્યું છે.
"દેશભરમાં 1,800 થી વધુ સ્થાનિક શાખાઓ સાથે, IMA આ ઉમદા રાષ્ટ્રીય મિશનને ટેકો આપવા માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે," નાયકે જણાવ્યું હતું.
