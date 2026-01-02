"પીએમ હંમેશાની જેમ મૌન છે," ઇન્દોરના દૂષિત પાણીથી લોકોના મોતની ઘટનામાં હવે રાહુલ ગાંધીની એન્ટ્રી
રાહુલ ગાંધીએ ઇન્દોરમાં દૂષિત પાણીને કારણે અનેક લોકોના મોત અંગે અનેક પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે પ્રધાનમંત્રી પર નિશાન સાધ્યું હતું.
Published : January 2, 2026 at 4:46 PM IST
નવી દિલ્હી : કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ શુક્રવારે મધ્યપ્રદેશમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની ડબલ-એન્જિન સરકાર પર નિશાન સાધ્યું. ઇન્દોરમાં દૂષિત પાણીના કારણે ઓછામાં ઓછા 10 લોકોના મોત થયા હોવાનું કહેવાય છે. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, જ્યારે પણ ગરીબો મૃત્યુ પામે છે ત્યારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હંમેશા ચૂપ રહે છે.
રાહુલ ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો કે, મધ્યપ્રદેશ કુશાસનનું કેન્દ્ર બની ગયું છે અને કફ સિરપ, સરકારી હોસ્પિટલોમાં નબળી સ્વચ્છતા અને હવે દૂષિત પાણીને કારણે થયેલા મૃત્યુના અનેક બાબતોના ઉદાહરણ આપ્યા.
"ઈન્દોરમાં પાણી નહીં, પણ ઝેર વહેંચવામાં આવ્યું, અને વહીવટીતંત્ર ગાઢ નિંદ્રામાં રહ્યું," રાહુલ ગાંધીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક હિન્દી પોસ્ટમાં કહ્યું. લોકસભામાં વિપક્ષના નેતાએ ઉમેર્યું, "દરેક ઘરમાં શોક છે, ગરીબો લાચાર છે, અને તે ઉપરાંત, ભાજપના નેતાઓ ઘમંડી નિવેદનો આપી રહ્યા છે. જે લોકોએ પોતાનો જીવ અને આજીવિકા ગુમાવી છે, તેમને આશ્વાસનની જરૂર હતી. સરકારે ઘમંડ બતાવ્યો."
મધ્યપ્રદેશના વરિષ્ઠ કેબિનેટ મંત્રી કૈલાશ વિજયવર્ગીયએ ગુરુવારે એક ટીવી પત્રકાર દ્વારા પાણીની ગુણવત્તા અંગે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવતા કેમેરા સામે વાંધાજનક શબ્દનો ઉપયોગ કરીને વિવાદ ઉભો કર્યો હતો.
રાહુલ ગાંધીએ પોતાની પોસ્ટમાં પૂછ્યું કે, જ્યારે લોકો વારંવાર ગંદા, દુર્ગંધયુક્ત પાણી અંગે ફરિયાદ કરતા હતા ત્યારે તેમની ફરિયાદો કેમ સાંભળવામાં આવતી નથી. લોકસભા વિપક્ષના નેતાએ પૂછ્યું, "પીવાના પાણીમાં ગટરનું પાણી કેવી રીતે ભળી ગયું. સમયસર પુરવઠો કેમ બંધ ન કરવામાં આવ્યો? જવાબદાર અધિકારીઓ અને નેતાઓ સામે ક્યારે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે?"
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "આ કોઈ મામૂલી પ્રશ્નો નથી. તેમના માટે જવાબદારી નક્કી થવી જોઈએ. સ્વચ્છ પાણી કોઈ ઉપકાર નથી, તે જીવનનો અધિકાર છે. ભાજપની ડબલ-એન્જિન સરકાર, તેનો બેદરકાર વહીવટ અને અસંવેદનશીલ નેતૃત્વ આ અધિકારને ખતમ કરવા માટે સંપૂર્ણપણે જવાબદાર છે."
રાહુલ ગાંધીએ વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે, મધ્યપ્રદેશ હવે કુશાસનનું કેન્દ્ર બની ગયું છે. કફ સીરપથી મૃત્યુ, સરકારી હોસ્પિટલોમાં ઉંદરો દ્વારા બાળકોના મોત, અને હવે ગટરનું પાણી પીવાથી મૃત્યુ અને જ્યારે પણ ગરીબ મૃત્યુ પામે છે, ત્યારે પીએમ મોદી હંમેશની જેમ ચૂપ રહે છે."
ઇન્દોરના મેયર પુષ્યમિત્ર ભાર્ગવે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે, તેમને શહેરના ભગીરથપુરા વિસ્તારમાં દૂષિત પાણીને કારણે ઝાડાથી 10 લોકોના મોતના અહેવાલ મળ્યા છે. જોકે, સ્થાનિક રહેવાસીઓએ દાવો કર્યો છે કે, દૂષિત પાણીને કારણે છ મહિનાના બાળક સહિત 14 લોકોના મોત થયા છે. જોકે, આરોગ્ય વિભાગે આ દાવાની પુષ્ટિ કરી નથી.
મુખ્ય તબીબી અને આરોગ્ય અધિકારી (CMHO) ડૉ. માધવ પ્રસાદ હસાનીએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે, શહેરની એક મેડિકલ કોલેજના લેબ ટેસ્ટ રિપોર્ટમાં પુષ્ટિ મળી છે, કે પાઇપલાઇનમાં લીકેજને કારણે આ વિસ્તારમાં પીવાનું પાણી દૂષિત હતું.
જોકે, મુખ્ય તબીબી અને આરોગ્ય અધિકારીએ રિપોર્ટના વિગતવાર તારણો શેર કર્યા ન હતા. વહીવટી અધિકારીઓ પણ સ્પષ્ટ માહિતી આપવાનું ટાળી રહ્યા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, ભગીરથપુરામાં પોલીસ ચોકી પાસે મુખ્ય પીવાના પાણી પુરવઠા પાઇપલાઇનમાં લીકેજ જોવા મળ્યું હતું, જ્યાં એક શૌચાલય આવેલું છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે લીકેજને કારણે પાણી પુરવઠો ખોરવાયો હતો. છેલ્લા નવ દિવસમાં, ભગીરથપુરામાં 1,400 થી વધુ લોકો ઉલટી અને ઝાડાથી પીડાય છે.
