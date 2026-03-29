આજે PM મોદી કરશે 'મન કી બાત', ફરી એક વખત પોતાના વિચારો અને વર્તમાન અનુભવોનું કરશે વર્ણન

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 29, 2026 at 7:54 AM IST

નવી દિલ્હી: વડાપ્રાધન નરેન્દ્ર મોદી આજે ફરી એકવાર તેમના રેડિયો કાર્યક્રમ "મન કી બાત" કાર્યક્રમ દ્વારા દેશ સમક્ષ પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરશે. આ કાર્યક્રમ સવારે 11 વાગ્યે હંમેશની જેમ પ્રસારિત થશે.આજની મન કી બાત કાર્યક્રમમાં પીએમ મોદી મધ્ય-પૂર્વ તણાવ અને દેશમાં આગામી યોજાનારી ચૂંટણીઓને લઈને કોઈ મહત્વપૂર્ણ વાત કરી શકે છે. PM મોદીના મન કી બાત કાર્યક્રમને લઈને લોકોમાં ઉત્સાહ છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, મન કી બાત કાર્યક્રમ 22 ભારતીય ભાષાઓ અને 29 બોલીઓ તેમજ 11 વિદેશી ભાષાઓમાં પ્રસારિત થાય છે. જેમાં ફ્રેન્ચ, ચાઇનીઝ, ઇન્ડોનેશિયન, તિબેટીયન, બર્મીઝ, બલોચી, અરબી, પશ્તુ, ફારસી, દારી અને સ્વાહિલીનો સમાવેશ થાય છે.

મન કી બાત આકાશવાણીના 500 થી વધુ પ્રસારણ કેન્દ્રો પરથી પ્રસારિત થાય છે. પહેલા એપિસોડની સમય મર્યાદા 14 મિનિટ હતી. જૂન 2015માં આ સમય વધારીને 30 મિનિટ કરવામાં આવ્યો

