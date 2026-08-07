વડાપ્રધાન મોદીએ NDAના સાંસદો સાથે નાશ્તા પર બેઠક કરી, સંસદના હોબાળા પર ચિંતા વ્યક્ત કરી, આપ્યા ગુરુમંત્ર
સાંસદો સાથેની મુલાકાત દરમિયાન, પીએમ મોદીએ બધાના ખબર-અંતર પણ પૂછ્યા. અનામિકા રત્નાનો અહેવાલ.
Published : August 7, 2026 at 3:48 PM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જુદા-જુદા આશરે 45 સાંસદો સાથે નાશ્તા પર મહત્વપૂર્ણ મુલાકાત કરી. આ દરમિયાન શિવસેનાના સાત, NCPIના 20, અજિત પવાર જૂથની NCPના બે તથા ઉપેન્દ્ર કુશવાહા સહિત અન્ય સાંસદ હાજર રહ્યા.
NCPI અને શિંદે જૂથના શિવસેન સાંસદોને નાશ્તા પર મળેલા વડાપ્રધાને આ સાંસદોને કેટલાક ગુરુમંત્ર આપ્યા. બેઠકમાં વડાપ્રધાને સાંસદોને સલાહ આપી કે, તે પોતાના સંસદીય વિસ્તારના વિકાસ કાર્યોને ઝડપી કરવા માટે ઉપલબ્ધ શક્તિનો યોગ્ય ઉપયોગ કરે. તેમણે જણાવ્યું કે, વિસ્તારમાં કોઈપણ વિકાસ સંબંધિત યોજના માટે સીધો વડાપ્રધાન ઑફિસનો સંપર્ક કરી શકાય છે.
આ પ્રસંગે દરેક સાંસદ સાથે વ્યક્તિગત વાતચીત કરતા તેમણે તેમના હાલચાલ પૂછ્યા અને ધારાશિવ સાંસદ ઓમરાજે નિમ્બાલકરના યોગાભ્યાસ વિશે પણ ખાસ જાણકારી મેળવી.
એક અભિભાવક તરીકે આ સાંસદોના સ્વાસ્થ્ય પર ભાર મૂકતા તેમણે કહ્યું કે, શરીર અને સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ જરૂરી છે, તો જ અસરકારક રીતે દેશની સેવા થઈ શકશે.
PMએ ગરીબ, મજૂરો અને ખેડૂતોને નિયમિત રીતે મળવા, તેમની સમસ્યાઓ સમજવા અને કાયમ અપડેટ રહેવાની વાત કરી. પૂર્વોત્તર રાજ્યોનો ઉલ્લેખ કરતા વડાપ્રધાને કહ્યું કે, આપણી સરકાર પહેલા આ વિસ્તારોનો સમુચિત વિકાસ નહોતો થઈ શક્યો પર હવે પૂર્વોત્તર સહિત દેશના વિકાસને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવાનો છે.
નાસ્તા દરમિયાન, વડાપ્રધાન તમામ સાંસદો પાસે ગયા અને એક ઉત્તમ યજમાનના ગુણો દર્શાવ્યા. એક અભિભાવક તરીકે તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે કોઈપણ પક્ષને ફક્ત તેના સાંસદોની સંખ્યાના આધારે પસંદગી આપવામાં આવતી નથી.
તેમણે ભાર મૂક્યો કે, ફક્ત એક સાંસદ ધરાવતો પક્ષ મોટા પક્ષ જેટલો જ મહત્વપૂર્ણ છે અને તેને સમાન સન્માન મળે છે. તેમણે NDA ને મજબૂત બનાવવા અને ગઠબંધનની એકતા દ્વારા દેશના વિકાસને સુનિશ્ચિત કરવાના મહત્વ પર પણ ભાર મૂક્યો.
વધુમાં, પ્રધાનમંત્રીએ સંસદીય કાર્યવાહીના સુગમ સંચાલન પર ખાસ ભાર મૂક્યો. તેમણે સાંસદોને કહ્યું કે સંસદીય કાર્યવાહી કોઈપણ વિક્ષેપ વિના ચાલુ રહેવી જોઈએ, કારણ કે સંસદ લોકશાહીનું સૌથી પવિત્ર મંદિર છે.
આ પ્રસંગે, પ્રધાનમંત્રીએ ગૃહમાં વિક્ષેપો પર ચિંતા વ્યક્ત કરી, નોંધ્યું કે પરિણામે થતી હંગામા નવા સાંસદોને બોલવાની તકથી વંચિત રાખે છે - જે તેમના માટે અન્યાય છે. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે સંસદના સુગમ કાર્યપદ્ધતિ અંગે વિપક્ષ સાથે ચર્ચાઓ થઈ હતી, છતાં હોબાળો વિપક્ષ અને શાસક પક્ષ બંનેના સભ્યોને બોલવાની તક મેળવવાથી રોકે છે.
નામ ન આપવાની શરતે બોલતા, એક સાંસદે ટિપ્પણી કરી કે આ બેઠક - અને પીએમ તરફથી મળેલ મૂલ્યવાન માર્ગદર્શન - સંસદીય ગરિમા જાળવી રાખીને પ્રાદેશિક વિકાસને વેગ આપવામાં મદદ કરશે. તેમણે ઉમેર્યું કે પીએમએ એનડીએમાં દરેકને ખાતરી આપી છે કે બધા પક્ષો - ભલે એક સભ્ય હોય કે બહુ સભ્ય - સાથે સમાન આદર અને આદર સાથે વ્યવહાર કરવામાં આવશે, જે ગઠબંધન માટે જરૂરી સિદ્ધાંત છે.
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