પીએમ મોદી ભૂટાન પહોંચ્યા , ભૂટાનના ચોજા રાજાની 70મી જન્મજંયતી પર રહેશે ઉપસ્થિત

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભૂટાન મુલાકાત બંને દેશો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, અને તેનાથી સંબંધો મજબૂત થશે. વાંચો વિસ્તારથી...

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 11, 2025 at 10:53 AM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજથી બે દિવસ માટે ભૂટાનના પ્રવાસે પહોંચી ગયા છે. ભૂટાનના પ્રધાનમંત્રી શેરિંગ ટોબગેએ પ્રધાનમંત્રી મોદીનું એરપોર્ટ પર ઉમળકાભેર સ્વાગત કર્યું હતું.

નવીનતમ માહિતી અનુસાર, પીએમ મોદી ભૂટાનના ચોથા રાજા જિગ્મે સિંગ્યે વાંગચુકના 70મા જન્મદિવસના સમારોહમાં હાજરી આપશે. આ મુલાકાત દરમિયાન, પીએમ મોદી રાજા જિગ્મે ખેસર નામગ્યેલ વાંગચુક, તેમના પિતા અને પુરોગામી, ચોથા રાજા અને વડા પ્રધાન શેરિંગ ટોબગે સાથે મુલાકાત કરશે.

ભૂટાનની મુલાકાત શરૂ કરતા પહેલા, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "મને વિશ્વાસ છે કે મારી મુલાકાત આપણી મિત્રતાના બંધનને વધુ મજબૂત બનાવશે અને સહિયારી પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિ તરફના આપણા પ્રયાસોને મજબૂત બનાવશે." તેમણે કહ્યું, "ભૂટાનના લોકો સાથે તેમના મહામહિમ ચોથા રાજાની 70મી જન્મજયંતિની ઉજવણીમાં જોડાવું મારા માટે સન્માનની વાત હશે." મોદીએ કહ્યું, "ભૂટાનમાં વૈશ્વિક શાંતિ પ્રાર્થના મહોત્સવ દરમિયાન ભારતમાંથી ભગવાન બુદ્ધના પવિત્ર પિપ્રાહવા અવશેષોનું પ્રદર્શન આપણા બંને દેશો વચ્ચેના ઊંડા સભ્યતા અને આધ્યાત્મિક સંબંધોને પ્રતિબિંબિત કરે છે."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, પુનત્સાંગચુ-II હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટના ઉદ્ઘાટન સાથે આ મુલાકાત આપણી સફળ ઊર્જા ભાગીદારીમાં વધુ એક મોટો સીમાચિહ્નરૂપ બનશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારત અને ભૂટાન પરસ્પર ઊંડા વિશ્વાસ, સમજણ અને સદ્ભાવના પર આધારિત મિત્રતા અને સહકારના અનુકરણીય સંબંધોનો આનંદ માણે છે. પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે આપણી ભાગીદારી આપણી "પડોશી પ્રથમ" નીતિનો મુખ્ય આધારસ્તંભ છે અને પડોશી દેશો વચ્ચે અનુકરણીય મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધોનું એક મોડેલ છે.

સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરતા પ્રધાનમંત્રીએ લખ્યું, "હું ભૂટાન જઈ રહ્યો છું, જ્યાં હું વિવિધ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લઈશ. આ મુલાકાત ભૂટાન મહામહિમ ચોથા રાજાના 70મા જન્મદિવસની ઉજવણી સાથે સુસંગત છે. આ મુલાકાત દરમિયાન, હું ભૂટાનના મહામહિમ ચોથા રાજા અને વડા પ્રધાન શેરિંગ ટોબગે સાથે વાતચીત કરીશ." મોદીએ જણાવ્યું હતું કે પુનત્સાંગચુ-II હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન બંને દેશો વચ્ચે ઊર્જા ભાગીદારીને વેગ આપવા માટે કરવામાં આવશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આ મુલાકાત આપણા દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં નવી ઊર્જાનો સંચાર કરશે.

