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PM મોદી બે દિવસના બંગાળના પ્રવાસે જશે, પશ્ચિમ બંગાળ દિવસ અને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસમાં આપશે હાજરી

રાજ્ય સ્થાપના દિવસની ઉજવણી માટે ઉચ્ચ-સ્તરીય જિલ્લા સમિતિઓની રચના કરવામાં આવી છે, અને આશરે 150,000 લોકો યોગ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે.

PM મોદીની યોગ કરતી તસવીર
PM મોદીની યોગ કરતી તસવીર (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 13, 2026 at 9:39 PM IST

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કોલકાતા: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આવતા અઠવાડિયે બે દિવસ માટે પશ્ચિમ બંગાળની મુલાકાતે આવવાના છે. આ મુલાકાત માટે તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, જે દરમિયાન તેઓ પશ્ચિમ બંગાળ દિવસ અને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણીમાં ભાગ લેશે.

ભાજપ સરકાર 20 જૂને પ્રથમ વખત પશ્ચિમ બંગાળ દિવસ ઉજવવા માટે તૈયાર છે, જેમાં પીએમ મોદી મુખ્ય મહેમાન તરીકે હાજરી આપશે. આ પહેલનો હેતુ યુવા પેઢીને બંગાળના ઇતિહાસ, વારસો અને સાંસ્કૃતિક ઓળખ દર્શાવવાનો છે.

કાર્યક્રમનું આયોજન કરવા માટે દરેક જિલ્લામાં ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિઓની રચના કરવામાં આવી છે. આ સમિતિઓનું નેતૃત્વ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ કરશે અને તેમાં પોલીસ અધિક્ષક (SP), પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ વિભાગના પ્રતિનિધિઓ તેમજ સ્થાનિક સાંસદો અને ધારાસભ્યોનો સમાવેશ થશે.

જોકે શરૂઆતમાં રેડ રોડ પર આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ કાર્યક્રમ (21 જૂન) યોજવાનો પ્લાન હતો, પરંતુ હવે ધના ધન્યે ઓડિટોરિયમ અને બ્રિગેડ પરેડ ગ્રાઉન્ડને પણ સંભવિત સ્થળો તરીકે ગણવામાં આવી રહ્યા છે.

વહીવટી સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, તે દિવસે ઓછામાં ઓછા 150,000 લોકો એકસાથે યોગ કરે તેવો લક્ષ્યાંક છે. પરિણામે, જગ્યાની મર્યાદા અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાને લઈને વહીવટીતંત્રને નોંધપાત્ર પડકારોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. વિવિધ વિભાગો વચ્ચે સંકલન બેઠકો શરૂ થઈ ગઈ છે.

આ વર્ષના આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની થીમ 'સ્વસ્થ ઉંમર વધવા માટે યોગ' છે અને વડા પ્રધાનની હાજરીમાં કોલકાતામાં આ ઉજવણીને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવી રહ્યું છે.

નોંધનીય છે કે પશ્ચિમ બંગાળ દિવસ ઉજવવાની ચોક્કસ તારીખ અંગે લાંબા સમયથી રાજકીય ચર્ચા ચાલી રહી છે. જ્યારે પાછલી તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સરકારે પોઈલા વૈશાખ (બંગાળી કેલેન્ડરનો પહેલો દિવસ) ના રોજ 'બાંગ્લા દિવસ' ઉજવ્યો હતો, ત્યારે ભાજપ સતત 20 જૂને તેને ઉજવવાની હિમાયત કરી રહ્યું છે.

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