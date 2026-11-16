PM મોદી આજે આસિયાન-ભારત શિખર સંમેલન માટે ફિલિપાઈન્સ જશે
વિદેશ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર ભારત-આસિયાન સંબંધ ભારતની એક્ટ ઈસ્ટ પોલિસી અને ઈન્ડો પેસિફિક માટે આપણા વિઝનનું એક મહત્વનો ભાગ છે.
Published : November 16, 2026 at 9:47 AM IST
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સોમવારે ફિલિપાઇન્સની મુલાકાત લેશે અને 23મા એસોસિએશન ઓફ સાઉથઇસ્ટ એશિયન નેશન્સ (ASEAN)-ભારત સમિટ અને ASEAN-નેતૃત્વ હેઠળના પૂર્વ એશિયા સમિટ પ્રક્રિયાની 21મી બેઠકમાં ભાગ લેશે.
વિદેશ મંત્રાલય અનુસાર, ભારત-આસિયાન સંબંધો ભારતની એક્ટ ઇસ્ટ પોલિસી અને ઇન્ડો-પેસિફિક માટેના અમારા વિઝનનો મુખ્ય ઘટક છે. આ મુલાકાત ભારત અને આસિયાન 2026 ને ASEAN-ભારત દરિયાઈ સહકાર વર્ષ તરીકે ઉજવે છે અને 2027 માં, 35 વર્ષ સંવાદ અને આપણી વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીના પાંચ વર્ષની ઉજવણી કરશે.
PM Modi set to visit Manila for high-stake ASEAN Summit as world leaders converge to shape Indo-Pacific's security, economic future Read @ANI story | https://t.co/cuI5jOKd3d #AseanSummit #EastAsiaSummit https://t.co/iYBEAd6XpO— ANI Digital (@ani_digital) November 16, 2026
મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "ASEAN-ભારત સમિટ ASEAN-ભારત કાર્ય યોજના 2026-2030 સહિત વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીના અમલીકરણમાં થયેલી પ્રગતિની સમીક્ષા કરશે અને સહયોગની ભાવિ દિશા નક્કી કરશે."
વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, પૂર્વ એશિયા સમિટ ASEAN અને અન્ય ભાગ લેનારા દેશો સાથે પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક મહત્વના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવાની તક પૂરી પાડશે. મનીલામાં પ્રધાનમંત્રીના કાર્યક્રમમાં રાષ્ટ્રપતિ ફર્ડિનાન્ડ માર્કોસ જુનિયર દ્વારા મહેમાનો માટે રાત્રિભોજનનું આયોજન કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ બીજા દિવસે આસિયાન-ભારત સમિટ અને પૂર્વ એશિયા સમિટ યોજાશે.
આ દરમિયાન અન્ય નેતાઓ સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠકો પણ યોજાશે. વિદેશ મંત્રાલયમાં સચિવ (પૂર્વ) રુદ્રેન્દ્ર ટંડને એક ખાસ મીડિયા બ્રીફિંગમાં જણાવ્યું હતું કે આસિયાન ભારત માટે એક મુખ્ય વેપાર ભાગીદાર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, આ ક્ષેત્ર સાથેનો વેપાર આશરે $122 બિલિયન છે.
તેમણે કહ્યું, "ભારતમાં અમે દ્રઢપણે માનીએ છીએ કે આ મહત્વપૂર્ણ દક્ષિણપૂર્વ એશિયાઈ દરિયાઈ ક્ષેત્રની સરહદે આવેલા હિંદ મહાસાગરના દેશ તરીકે, આસિયાન સભ્ય દેશો સાથે મજબૂત વ્યૂહાત્મક સંબંધ, સામૂહિક અને વ્યક્તિગત રીતે, આપણા બંને માટે ફાયદાકારક છે."
તેમણે કહ્યું કે આવા સંબંધ બંને પક્ષોને ઝડપી ભૂરાજકીય ફેરફારોને સંબોધવા અને સમગ્ર એશિયામાં શાંતિ અને સ્થિરતામાં યોગદાન આપવા માટે સશક્ત બનાવશે. પૂર્વ એશિયા સમિટને આઠ આસિયાન-નેતૃત્વ ધરાવતા નેતાઓના એક અનોખા જૂથ તરીકે વર્ણવતા, ટંડને કહ્યું કે આસિયાન અને આ દેશોના નેતાઓ અનૌપચારિક વાતાવરણમાં વૈશ્વિક સુરક્ષા મુદ્દાઓ અને સામાન્ય ચિંતાના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરે છે.
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "આ વર્ષની પૂર્વ એશિયા સમિટ પ્રક્રિયાનું નેતૃત્વ ASEAN અધ્યક્ષ ફિલિપાઇન્સ કરી રહ્યા છે. તેથી, તે મનીલામાં યોજાઈ રહી છે. આ ASEAN ની સામૂહિક રાજદ્વારીની સફળતાનું એક તેજસ્વી ઉદાહરણ પણ છે." વિદેશ સચિવે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષની ASEAN સમિટ અને ASEAN પ્રક્રિયાની થીમ "ભવિષ્યમાં નેવિગેટિંગ" છે અને નેતાઓ તેમની આસપાસના ફેરફારો પ્રત્યે વધુ સ્થિતિસ્થાપક બનવા માટે સહયોગ વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
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